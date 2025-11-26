Βιβλίο Τσίπρα: «Έκανα μεταβολή και το έβαλα στα πόδια» αποκάλυψε για τη μέρα που είδε αφίσες του στα Εξάρχεια

Ο Αλέξης Τσίπρας γυρίζει πίσω τον χρόνο στο 2006. Τότε που είδε για πρώτη φορά δικές του αφίσες στα Εξάρχεια. Περιγράφει τις αντιδράσεις του και θυμάται τις σκέψεις που πέρασαν από το μυαλό του. «Εκείνη την εβδομάδα, το ψυγείο μου έμεινε άδειο» γράφει μεταξύ άλλων στο σχετικό κεφάλαιο του βιβλίου του.

Οι αφίσες στα Εξάρχεια είχαν τοποθετηθεί από μέλη του κόμματος στην περιοχή. Είχαν περάσει λίγες μέρες από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2006, όταν ο Αλέξης Τσίπρας είχε αποσπάσει ένα μάλλον ανέλπιστα υψηλό ποσοστό. Με 10,51% τερμάτισε τρίτος στο Δήμο Αθηναίων, πίσω από τον Νικήτα Κακλαμάνη και τον Κώστα Σκανδαλίδη. Η αναγνωρισιμότητα τον είχε αιφνιδιάσει. Όπως γράφει, έπρεπε να σκεφτεί και να πάρει αποφάσεις.

Τα χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την «Ιθάκη»: «Εγώ βεβαίως δεν είχα μπει απλώς στο παιχνίδι της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Μπήκα σε έναν καινούργιο κόσμο που άλλαξε τη ζωή μου οριστικά. Η αναγνωρισιμότητα που τόσο πασχίσαμε να πετύχουμε μέσα από την προεκλογική καμπάνια με ακολουθούσε πια παντού, σε κάθε μου κίνηση.



Το κατάλαβα ξαφνικά, όντας εντελώς απροετοίμαστος ψυχολογικά, ένα Σάββατο πρωί, στις αρχές του καλοκαιριού. Είχα ξεκινήσει από το σπίτι που νοίκιαζα τότε, στη Ζωοδόχου Πηγής, για να πάω να κάνω τα ψώνια της εβδομάδας. Μόλις έφτασα έξω από τον Σκλαβενίτη, στη Χαριλάου Τρικούπη, αντίκρισα μια εικόνα που με αιφνιδίασε: όλη η περιοχή ήταν πλημμυρισμένη με αφίσες που με απεικόνιζαν φορώντας ένα άσπρο, καλοκαιρινό κοντομάνικο πουκάμισο.

Ήταν δουλειά των συντρόφων της Οργάνωσης των Εξαρχείων, που είχαν τα γραφεία τους εκεί κοντά, στην Καλλιδρομίου. Είχαν φροντίσει να γεμίσουν τη γειτονιά αποβραδίς, ξέροντας ότι το Σάββατο, με τη λαϊκή και την κίνηση του σούπερ μάρκετ, θα περνούσε πολύς κόσμος. Σταμάτησα μπροστά στην είσοδο του Σκλαβενίτη και πρώτη φορά αντίκρισα το πρόσωπό μου να με κοιτάζει από παντού.

Ένιωσα ένα πρωτόγνωρο σφίξιμο. Κοντοστάθηκα, κοίταξα γύρω μου αμήχανα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έκανα μεταβολή και το έβαλα στα πόδια. Εκείνη την εβδομάδα, το ψυγείο μου έμεινε άδειο. Γύρισα σπίτι προβληματισμένος. Έπρεπε να πάρω μια απόφαση: Ή θα μάθαινα να ζω με αυτή τη νέα πραγματικότητα ή θ’ αποτραβιόμουν. Ή θα έμπαινα κανονικά στο παιχνίδι ή θα έμενα στον πάγκο.



Το εκλογικό αποτέλεσμα δημιούργησε κλίμα ευφορίας και στον ΣΥΡΙΖΑ και σε μένα προσωπικά. Αποφάσισα ωστόσο να μην εγκαταλείψω εντελώς την επαγγελματική μου δραστηριότητα ως μηχανικού και παράλληλα να κάνω πράξη τις δεσμεύσεις μου και να ασχοληθώ σοβαρά με την αντιπολίτευση στον Δήμο της Αθήνας. Δεν ήταν εύκολο, καθώς έπρεπε να περιορίσω τις ημέρες που βρισκόμουν εκτός Αθηνών».