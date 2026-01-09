Βολές Νίκου Ανδρουλάκη κατά Κυριάκου Μητσοτάκη για Βενεζουέλα και FIR Αθηνών – Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες

Άλλη μία ευθεία αντιπαράθεση με τον πρωθυπουργό, ως «ίσος προς ίσον» επιχείρησε την Πέμπτη (08.01.2026) ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανεβαίνοντας στο βήμα της Βουλής και μιλώντας για όλα τα μεγάλα θέματα των ημερών, από το αγροτικό και τα μπλόκα, ως το πρόβλημα στο ελληνικό FIR που καθήλωσε τα αεροσκάφη στο έδαφος, ακόμα και για την «ντροπιαστική» δήλωση, κατά τον ίδιο, του Κυριάκου Μητσοτάκη με την οποία υποστήριξε ότι δεν είναι ώρα να συζητηθούν θέματα νομιμότητας στην επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Με το ΠΑΣΟΚ να έχει πρώτο καταδικάσει το καθεστώς Μαδούρο στο παρελθόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μία «ωμή επίδειξη ισχύος» και μία «παράνομη πράξη που παρακάμπτει κάθε διεθνή κανόνα», τονίζοντας την ανάγκη υπεράσπισης του Διεθνούς Δικαίου οριζόντια και όχι α λα καρτ. Κατόπιν τούτου, έκανε λόγο για μία «ντροπιαστική δήλωση» εκ μέρους του Κυριάκου Μητσοτάκη, που δεν έχει καμία σχέση με τη σταθερή εξωτερική πολιτική της χώρας, και η οποία θα τον ακολουθεί για πάντα.

«Είναι μία επικίνδυνη φράση που αποκαλύπτει την επικίνδυνη ελαφρότητά του», είπε, αναδεικνύοντας και την πολυγλωσσία στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα. «Για άλλη μια φορά πάθατε “Νετανιάχου”;», ρώτησε από το βήμα της Βουλής ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους και διερωτώμενος «τι άλλο θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης για να γίνει αρεστός στον κ. Τραμπ».

Επικινδυνότητα όμως, παρατήρησε και σε καθημερινά θέματα, όπως αυτό που προέκυψε με το FIR και οδήγησε στην κατάρρευση της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα, κάτι για το οποίο δε δόθηκε η παραμικρή επίσημη εξήγηση, δεν υπήρξε καμία αξιόπιστη ενημέρωση, και πάντως δεν αναλήφθηκε η παραμικρή ευθύνη από την πολιτική ηγεσία. Καταγγέλλοντας συστηματική εγκατάλειψη των υποδομών από την κυβέρνηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, θυμίζοντας ότι η ασφάλεια των μεταφορών δεν είναι πολυτέλεια, αλλά θεμελιώδης κρατική υποχρέωση και πως όταν αυτή παραβιάζεται, δεν απειλείται μόνο η αξιοπιστία της χώρας, αλλά απειλούνται και ανθρώπινες ζωές.

Από την κριτική του δεν γλίτωσε η κυβέρνηση ούτε αναφορικά με τη στάση που κρατάει στο θέμα των αγροτών που συμπληρώνουν σήμερα 41 ημέρες στα μπλόκα, έχοντας περάσει εκεί και τα Χριστούγεννα. Κάνοντας λόγο για ψευτοδιλήμματα εκ μέρους της κυβέρνησης, ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ευθαρσώς πως είναι με τους ανοικτούς δρόμους και τα ζωντανά χωριά, αλλά σε μία κανονική, ευρωπαϊκή χώρα και όχι σε μία χώρα που το μέλλον της είναι δύο αστικά κέντρα χωρίς πρωτογενή τομέα και παραγωγή.

Κατήγγειλε εξάλλου “τεράστιο ριφιφί” στα χρήματα των αγροτών και στις βασικές ενισχύσεις, πράγμα στο οποίο απέδωσε τον κλονισμό της εμπιστοσύνης τους προς την Πολιτεία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε τέλος τις προτάσεις του κόμματός του, μεταξύ άλλων για 7 λεπτά την κιλοβατώρα για πέντε χρόνια, χωρίς αστερίσκους, μείωση του παγίου στα 5 ευρώ τον μήνα, αναγνωρίζοντας την εποχικότητα της αγροτικής κατανάλωσης, 120 δόσεις στις οφειλές τους και αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία και έθεσε την κυβέρνηση προ των ευθυνών της, προκειμένου να δώσει λύσεις στο αγροτικό.