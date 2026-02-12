Πολιτική

Βορίδης για Καρυστιανού: Δεν είναι κατανοητή η ταυτότητά της, ψαρεύει σε θολά νερά όπως ο Βελόπουλος

Ο πρώην υπουργός άσκησε κριτική στα κόμματα δεξιότερα της ΝΔ και στάθηκε στις δεσμεύσεις για μετανάστευση και εμπόριο μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν στην Άγκυρα
Ο Μάκης Βορίδης
Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορίδης (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Με μια ευθεία βολή προς τη «ρευστή» πολιτική ατζέντα που –κατά την εκτίμησή του– ευνοεί την εύκολη δημαγωγία, ο Μάκης Βορίδης έθεσε στο στόχαστρο τη Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας ότι η πολιτική της ταυτότητα παραμένει «μη κατανοητή» και ότι, όπως και ο Κυριάκος Βελόπουλος, «ψαρεύει σε θολά νερά» επικαλούμενη γενικά και αόριστα τη «δικαιοσύνη».

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (12.02.2025) στο Action 24, ο Μάκης Βορίδης υποστήριξε ότι όταν κάποιος μπαίνει στην πολιτική «οφείλει να τοποθετείται στα συγκεκριμένα», καθώς τότε –όπως είπε– το «δυνητικό» δημοσκοπικό αποτύπωμα αποκτά πραγματικό χαρακτήρα και σαφή ιδεολογική ταυτότητα.  Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις που αποδίδουν υψηλά ποσοστά στην Μαρία Καρυστιανού, υποστήριξε ότι, όταν ένα πρόσωπο ή μια πρωτοβουλία συγκεντρώνει «δυνητικά» ψηφοφόρους από διαφορετικές δεξαμενές –«και δεξιούς και αριστερούς»– παράγει ένα αποτέλεσμα που δεν έχει ακόμη αποκτήσει σαφή χαρακτηριστικά. «Όταν θα αρχίσεις να τοποθετείσαι και να αποκτάς χαρακτήρα, τότε το δυνητικό αποκτά μία άλλη δυναμική και μία άλλη ταυτότητα», είπε.

 

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Μάκης Βορίδης συνέδεσε τη «ρευστότητα» αυτή με τον τρόπο που –κατά την άποψή του– κινούνται κόμματα δεξιότερα της Ν.Δ., τα οποία κάλεσε να παρουσιάσουν «αντιπροτάσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα», όπως το μεταναστευτικό. Υποστήριξε ότι η Ελλάδα «έχει τον πιο αυστηρό νόμο στην Ευρώπη», ενώ, παίρνοντας ως παράδειγμα τον Κυριάκο Βελόπουλο, σημείωσε ότι ορισμένοι πολιτικοί χώροι «ψαρεύουν σε θολά νερά», τοποθετώντας σε αυτή τη ζώνη και το υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. 

Για το ενδεχόμενο συνεργασιών, τόνισε ότι η Ν.Δ. «έχει κάνει συνεργασίες» και «έχει αποδείξει ότι σέβεται τη βούληση του ελληνικού λαού», για να προσθέσει ότι «το βασικό θέμα δεν είναι τι θα κάνει η Ν.Δ., είναι τι θα κάνουν τα άλλα κόμματα», σημειώνοντας πως, όταν «όλοι λένε όχι», αυτό είναι δεδομένο που –κατά τη διατύπωσή του– «πρέπει να το λάβει υπόψιν του ο ελληνικός λαός».

 

Ειδική αναφορά έκανε και στη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν, λέγοντας ότι «υπάρχει πλαίσιο συζητήσεων» και ότι η «προστιθέμενη αξία» της συνάντησης αφορά, αφενός, τη διατήρηση δεσμεύσεων για κοινή αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης –σε ένα σχήμα που, όπως είπε, «εντάσσεται και η Βουλγαρία»– και, αφετέρου, τη δέσμευση για αύξηση των διμερών εμπορικών συναλλαγών με στόχο τα 10 δισ. ευρώ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η τουρκική θέση για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης είναι «νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη», σπεύδοντας, ωστόσο, να χαμηλώσει τον πήχη των προσδοκιών: «Δεν θέλω να σηκώνουμε πολύ τον πήχη, γιατί θα θεωρήσει κανένας ότι έχουν λυθεί όλα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η πολιτική που ακολουθείται έχει φέρει «συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα».

Ερωτηθείς για τον Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι υπάρχει «σεβασμός στα πρόσωπα πρώην πρωθυπουργών και πρώην προέδρων της Ν.Δ.», ενώ, για την υπόθεση Παναγόπουλου, επανέλαβε τη σταθερή του θέση ότι δεν σχολιάζει ποινικές υποθέσεις και αφήνει «την ποινική δικαιοσύνη να μας πει ό,τι έχει να μας πει».

