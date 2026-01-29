Βουλή: Ενός λεπτού σιγή για τις νεκρές εργαζόμενες στα Τρίκαλα και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Σε βαρύ κλίμα ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης (29.01.2026) η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, καθώς τηρήθηκε ενός λεπτοί σιγή τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων από τις δύο τραγωδίες στα Τρίκαλα και την Ρουμανία που έχουν συγκλονίσει τη χώρα.

«Η συνεδρίαση ξεκινά σε πολύ βαρύ κλίμα. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, η χώρα μας, η κοινωνία μας, συγκλονίστηκαν από δύο απανωτές τραγωδίες που μας συνέτριψαν» ανέφερε κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γ. Γεωργαντάς, αναφερόμενος στην έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες αλλά και το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στα Τρίκαλα, η έκρηξη στο εργοστάσιο στέρησε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες. Πέντε άνθρωποι που πήγαν στην δουλειά τους και δεν γύρισαν ποτέ στα σπίτια τους. Η απώλεια τους μας υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο, πόσο αυτονόητη πρέπει να είναι και πόσο απαιτητή η ασφάλεια στην εργασία αλλά και πόσο βαρύ είναι το χρέος της πολιτείας απέναντι σε κάθε εργαζόμενο και σε κάθε οικογένεια.

Λίγες ώρες αργότερα, στη Ρουμανία, ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα κόστισε τη ζωή σε φιλάθλους του ΠΑΟΚ, ανθρώπους που ταξίδευαν για να στηρίξουν την ομάδα τους στον αποψινό αγώνα στη Λυών. Ένα ταξίδι χαράς μετατράπηκε σε ανείπωτη απώλεια.

Εκ μέρους του σώματος εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια μας στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράσταση μας στους τραυματίες και τους οικείους τους. Σε τέτοιες στιγμές οφείλουμε όλοι να σκύβουμε το κεφάλι με σεβασμό» τόνισε ο κ. Γεωργαντάς, καλώντας τους βουλευτές να τηρήσουν «ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους».