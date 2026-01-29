Ελλάδα

Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Λεπτό προς λεπτό η επιστροφή νεκρών και τραυματιών από το τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία

Λίγα λεπτά μετά τις 11:40, το αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας ξεκίνησε το ταξίδι του προς την Ελλάδα - Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, συγγενείς και φίλοι θα συνοδεύσουν τις σορούς από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» έως την Τούμπα
Το αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας που επιστρατεύτηκε για την μεταφορά των τραυματιών από τη Ρουμανία

Βυθισμένη στη θλίψη παραμένει ολόκληρη η Ελλάδα από τον τραγικό θάνατο των οπαδών του ΠΑΟΚ στον «δρόμο του θανάτου» στη Ρουμανία. Σήμερα (29.01.2026) ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την ασφαλή αεροδιακομιδή των 2 τραυματιών αλλά και τον επαναπατρισμό των σορών των 7 νεαρών ανδρών που ξεψύχησαν στο τροχαίο δυστύχημα. Το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους 2 τραυματίες ενώ σε νοσοκομείο της Ρουμανίας παραμένει ο πολυτραυματίας ο οποίος υποβλήθηκε εσπευσμένα σε χειρουργείο μετά από οίδημα που παρουσίασε στον αυχένα του. Την αεροδικομιδή των τραυματιών έχει αναλάβει ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας ενώ ο επαναπατρισμός των σορών θα γίνει με C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας.

11:41 | 29.01.2026
Απογειώθηκε το αεροσκάφος με τους 2 τραυματίες

Όλη η Ελλάδα προσεύχετε να έχουν ένα ασφαλές ταξίδι

11:14 | 29.01.2026
Έτοιμο το ΕΣΥ να παραλάβει τους 2 τραυματίες

Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» θα μεταφερθούν κατευθείαν οι 2 τραυματίες του τροχαίου δυστυχήματος

11:11 | 29.01.2026
Με οίδημα στον αυχένα ο πολυτραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ

Παραμένει στο νοσοκομείου της Τιμισοάρα μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας του και να δοθεί έγκριση για την ασφαλή αεροδιακομιδή του στην Ελλάδα

12:01 | 29.01.2026
Κυρανάκης για τον θάνατο των 7 οπαδών

«Όλη η Ελλάδα πενθεί», ήταν το μήνυμα του υφυπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τους 7 νεκρούς από την τραγωδία στη Ρουμανία

11:58 | 29.01.2026

ΟΙ δύο τραυματίες, ο 20χρονος Κωνσταντίνος και ο 28χρονος Μάριος αναμένεται να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη γύρω στις 14:00.

11:58 | 29.01.2026
ΠΑΟΚ προς τους οπαδούς: «Χωρίς διακριτικά όσοι βρεθούν στο γήπεδο για το παιχνίδι με τη Λιόν»
Ζητήθηκε από τον κόσμο η πλήρης συμμόρφωση με τις οδηγίες των γαλλικών Αρχών
11:46 | 29.01.2026
Μνημόσυνο στα Τρίκαλα για τους νεκρούς της τραγωδίας στη Ρουμανία

Μνημόσυνο για τους 7 νεκρούς της τραγωδίας στη Ρουμανία, τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Τρικάλων, υπό του Μητροπολίτη Λαγκαδά, κ. Πλάτων, και του τοπικού Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου.

11:45 | 29.01.2026
Τροχαίο με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ
Τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Τα πρόσωπα της τραγωδίας – Ήταν όλοι από 20 έως 30 ετών
Ο Βασίλης Μολντοβάνοφ, ο Βασίλης Πάλο, ο Χρήστος Ζέζιος και ο Γιώργος Κεσανίδης, ο Κώστας Μαρκόπουλος και ο Δημήτρης Μαρωνίτης είναι οι έξι από τους επτά οπαδούς του «Δικεφάλου του Βορρά» που έφυγαν από τη ζωή τόσο πρόωρα και άδικα
11:38 | 29.01.2026
Στο μικροσκόπιο των αρχών το βίντεο ντοκουμέντο από το δυστύχημα

Καρέ - καρέ εξετάζουν οι αρχές το βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό δυστύχημα προσπαθώντας να ρίξουν φως στα αίτια που προκάλεσαν τη μοιραία σύγκρουση.

11:36 | 29.01.2026
Ετοιμάζεται να πάρει θέση το νέο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας
11:32 | 29.01.2026
Ενός λεπτού σιγή στη Βουλή για τις τραγωδίες σε Ρουμανία και Τρίκαλα

Ενός λεπτού σιγή για τις 5 εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα αλλά και για τους φίλαθλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Ρουμανία, τήρησε η ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων.

«Η συνεδρίαση ξεκινά σε πολύ βαρύ κλίμα. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, η χώρα μας, η κοινωνία μας, συγκλονίστηκαν από δύο απανωτές τραγωδίες που μας συνέτριψαν» ανέφερε κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γ. Γεωργαντάς.

«Στη Ρουμανία, ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα κόστισε τη ζωή σε φιλάθλους του ΠΑΟΚ, ανθρώπους που ταξίδευαν για να στηρίξουν την ομάδα τους στον αποψινό αγώνα στη Λυών. Ένα ταξίδι χαράς μετατράπηκε σε ανείπωτη απώλεια.

Εκ μέρους του σώματος εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια μας στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράσταση μας στους τραυματίες και τους οικείους τους. Σε τέτοιες στιγμές οφείλουμε όλοι να σκύβουμε το κεφάλι με σεβασμό» τόνισε καλώντας τους βουλευτές να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους.

11:31 | 29.01.2026
Πήραν μπροστά οι μηχανές του αεροσκάφους που θα μεταφέρει τους τραυματίες
11:20 | 29.01.2026
Το μήνυμα του Άδωνι Γεωργιάδη για τους τραυματίες και τους νεκρούς
11:18 | 29.01.2026
Αναπάντητα τα ερωτήματα για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος

Τραυματίες που επέζησε από τη μοιραία σύγκρουση δήλωσε πως το τιμόνι του βαν κλείδωσε με αποτέλεσμα ο οδηγός να καρφωθεί πάνω στην νταλίκα, χωρίς να μπορεί να κάνει το οτιδήποτε.

Ο δικηγόρος της εταιρείας που ενοικίασε το όχημα στους οπαδούς του βαν, τονίζει πως δεν υπήρξε τεχνική βλάβη και πως όλα τα οχήματα ενοικιάζονται αφού πρώτο γίνει έλεγχος.

11:18 | 29.01.2026

Παραμένει στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα το αεροσκάφος που θα μεταφέρει τους 2 τραυματίες

11:15 | 29.01.2026
Φόρος τιμής για τα θύματα έξω από το γήπεδο της Τούμπας

Φίλοι, συγγενείς και οπαδοί του ΠΑΟΚ, αφήνουν διαρκώς λουλούδια, κασκόλ και κεριά έξω από την θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας, αποτίοντας φόρο τιμής στους 7 νεκρούς

11:15 | 29.01.2026
11:13 | 29.01.2026
Μέχρι το απόγευμα θα έχουν επιστρέψει οι σοροί των 7 οπαδών

Μέχρι τις 16:00 αναμένεται να έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα οι σοροί των 7 νέων παλικαριών που χάθηκαν άδικα στον «δρόμο του θανάτου» στη Ρουμανία

11:09 | 29.01.2026
Τροχαίο με νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: «Δεν υπήρχε lane assist» λέει δικηγόρος της εταιρείας ενοικίασης του μοιραίου βαν
Σύμφωνα με τον Αντώνη Ξυλουργίδη, στο βαν που νοίκιασε ο οδηγός προκειμένου να ταξιδέψει οδικώς στη Γαλλία για να δει την αγαπημένη του ομάδα αντιμέτωπη με την Λυών, δεν υπήρχε lane assist
11:08 | 29.01.2026
11:08 | 29.01.2026
11:06 | 29.01.2026
Στο ασθενοφόρο ο ένας από τους τραυματίες του πολύνεκρου τροχαίου
11:06 | 29.01.2026
Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Ο γιος μου είναι σοκαρισμένος, χτύπησε στο κεφάλι», δηλώνει ο πατέρας τραυματία
Το απόγευμα ο επαναπατρισμός των σορών των 7 οπαδών – Παραμένει στο νοσοκομείο της Ρουμανίας ο πολυτραυματίας
11:05 | 29.01.2026
Από στιγμή σε στιγμή ξεκινά η αεροδιακομιδή των τραυματιών

Ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας βρέθηκε νωρίς το πρωί στη Ρουμανία με σκοπό να παραλάβει τους 2 τραυματίες και να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

11:01 | 29.01.2026
Ρουμανία: Επιστρέφουν οι 2 τραυματίες σήμερα – Επαναπατρίζονται και οι 7 σοροί, πορεία με μηχανές από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Απογειώθηκε από την Ελευσίνα, το αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας που θα μεταφέρει τους 2 τραυματίες - Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ αναμένεται να συνοδεύσουν τις σορούς έως τη Τούμπα – Η κατάσταση υγείας του πολυτραυματία
11:00 | 29.01.2026

