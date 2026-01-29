Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Λεπτό προς λεπτό η επιστροφή νεκρών και τραυματιών από το τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία

Ενός λεπτού σιγή στη Βουλή για τις τραγωδίες σε Ρουμανία και Τρίκαλα

Ενός λεπτού σιγή για τις 5 εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα αλλά και για τους φίλαθλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Ρουμανία, τήρησε η ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων.

«Η συνεδρίαση ξεκινά σε πολύ βαρύ κλίμα. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, η χώρα μας, η κοινωνία μας, συγκλονίστηκαν από δύο απανωτές τραγωδίες που μας συνέτριψαν» ανέφερε κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γ. Γεωργαντάς.

«Στη Ρουμανία, ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα κόστισε τη ζωή σε φιλάθλους του ΠΑΟΚ, ανθρώπους που ταξίδευαν για να στηρίξουν την ομάδα τους στον αποψινό αγώνα στη Λυών. Ένα ταξίδι χαράς μετατράπηκε σε ανείπωτη απώλεια.

Εκ μέρους του σώματος εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια μας στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράσταση μας στους τραυματίες και τους οικείους τους. Σε τέτοιες στιγμές οφείλουμε όλοι να σκύβουμε το κεφάλι με σεβασμό» τόνισε καλώντας τους βουλευτές να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους.