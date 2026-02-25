Πολιτική

Χάρης Δούκας: Θα μπορούσαμε να έχουμε κοινό πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

«Πρέπει να ξεπεράσουμε κάποια στεγανά. Και να δει και ο κόσμος ότι υπάρχουν συνθήκες ανατροπής» είπε μεταξύ άλλων ο Χάρης Δούκας
Χάρης Δούκας
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ / EUROKINISSI

«Αν πάμε στο συνέδριο, πούμε τα μεγάλα όχι και τα μεγάλα ναι, τότε είμαι σίγουρος ότι το ΠΑΣΟΚ θα πλησιάσει πολύ και θα έχει μια μεγάλη δυνατότητα στις εκλογές» είπε ο Χάρης Δούκας, το βράδυ της Τετάρτης (25/2/26).

Μιλώντας στο Action24, ο Χάρης Δούκας τόνισε: «Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να δημιουργήσει συνθήκες αυτοπεποίθησης και ο κόσμος του να αισθανθεί ότι είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε».

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, ο κύριος Δούκας σχολίασε: «Μιλάω για τα υπαρκτά κόμματα. Είναι σημαντικό να ξεκινήσει ένας διάλογος… Για να μπορέσουμε, αν θέλουμε να πετύχουμε να είμαστε πρώτοι στις εκλογές, να πούμε από τώρα ποιες είναι οι δυνατότητες που θα έχουμε, για να δημιουργήσουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση».

«Θα μπορούσε να υπάρχει κοινό πόρισμα με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» τόνισε.

Τα δύο πορίσματα (ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ) δεν είχαν μεγάλες διαφορές. Θα μπορούσαμε να είχαμε ένα κοινό πόρισμα. Πρέπει να ξεπεράσουμε κάποια στεγανά. Και να δει και ο κόσμος ότι υπάρχουν συνθήκες ανατροπής» είπε ο Χάρης Δούκας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
74
64
59
53
53
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
ΠΑΣΟΚ κατά Μαριάς Καρυστιανού: Όσο μιλάει για θέματα που δε γνωρίζει, εκτίθεται
«Προς ενημέρωση της, ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν εκείνος που με την προσφυγή του στη δικαιοσύνη αποκάλυψε το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων και οδήγησε σε όλες τις δικαστικές νίκες» αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη
ΠΑΣΟΚ
Συνεδριάζει την Πέμπτη το Υπουργικό Συμβούλιο: Ενέργεια, Τεχνητή Νοημοσύνη και παράνομος στοιχηματισμός στην ατζέντα
Τη συνεδρίαση θα απασχολήσουν οι έρευνες υδρογονανθράκων, οι επιπτώσεις της ΑΙ στον πολιτισμό, ρυθμίσεις για παράνομα τυχερά παίγνια και συντάξεις του Δημοσίου, καθώς και παρεμβάσεις για Δικαιοσύνη και στεγαστική αρωγή
Μητσοτάκης σε Υπουργικό Συμβούλιο
Μαρία Καρυστιανού: Μου έταξαν το υπουργείο Δικαιοσύνης, απέρριψα την πρόταση – Πριν το καλοκαίρι η ανακοίνωση του νέου κόμματος, μας ζορίζει η ονομασία
«Έχω περάσει από πολύ δύσκολες οικονομικές καταστάσεις. Όταν ο γιος μου ήταν 8-9 ετών, είχα 20 ευρώ για να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ και είδε ένα παιχνίδι... Ήθελα να κλαίω»
Μαρία Καρυστιανού
123
Αντιπαράθεση Φλωρίδη και Φάμελλου για τις εκταφές των Τεμπών: «Τα πράγματα εξελίσσονται όπως προβλέπει η νομοθεσία », «Πάρτε θέση»
Ο υπουργός Δικαιοσύνης περιέγραψε τη διαδικασία που προβλέπεται για εκταφές και εξετάσεις, επαναλαμβάνοντας ότι, αν υπάρξει αδυναμία από ελληνικά εργαστήρια, θα αναζητηθούν πιστοποιημένα του εξωτερικού, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε σαφή πολιτική τοποθέτηση της κυβέρνησης
Φλωρίδης και Φάμελλος
Ακρίτα για Καρανίκα: «Ας του δώσει κάποιος μια θεσούλα στην κυβέρνηση να ηρεμήσει ο λακές του Άδωνι»
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε σε υψηλούς τόνους στις αναφορές του πρώην συμβούλου του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε επικρίνει τη στάση της για τα επεισόδια εις βάρος του Αδωνι Γεωργιάδη και είχε ζητήσει τη διαγραφή της
Έλενα Ακρίτα και Νίκος Καρανίκας 11
Newsit logo
Newsit logo