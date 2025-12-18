Πολιτική

Χατζηβασιλείου: Ο Ζάεφ χρησιμοποιεί τον όρο Μακεδονία, σκέτο – Να πάρει θέση ο Τσίπρας

«Η αριστερή συνείδηση πλέει μεν προς την Ιθάκη, αλλά μπροστά έχει πολύ ομίχλη»
Ζάεφ και Τσίπρας
Ο Ζόραν Ζάεφ και ο Αλέξης Τσίπρας / (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Να πάρει θέση ο Αλέξης Τσίπρας καθώς ο άνθρωπος με τον οποίο συνυπέγραψε την Συμφωνία των Πρεσπών, ο Ζόραν Ζάεφ χρησιμοποιεί επανειλημμένα τον όρο «Μακεδονία» σκέτο. 

Το αποκάλυψε ο βουλευτής της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου ο οποίος σε ανάρτησή του επισυνάπτει ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ. 

«Ο Ζόραν Ζάεφ που συνυπέγραψε με τον Αλέξη Τσίπρα τη Συμφωνία των Πρεσπών, χρησιμοποιεί επανειλημμένα τον όρο «Μακεδονία» σκέτο. Θα περιμέναμε από τον Έλληνα εμπνευστή της Συμφωνίας να πάρει θέση. Η αριστερή συνείδηση πλέει μεν προς την Ιθάκη, αλλά μπροστά έχει πολύ ομίχλη» έγραψε ο Τάσος Χατζηβασιλείου.

Δείτε την ανάρτηση 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
470
108
97
83
83
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Εξώδικο Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου: «Μήνυση και αγωγή αν δεν ανακαλέσει, με κατηγόρησε επίτηδες για παιδεραστία»
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε πως εννοούσε τον Νίκο Γεωργιάδη, όμως ο υπουργός θεωρεί πως «το έκανε επίτηδες για να βλάψει την τιμή και την υπόληψή μου»
Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή
Νίκος Γιαννόπουλος για την επίθεση που δέχτηκε από τον Νίκο Παππά: «Ένιωσα δύο δυνατές γροθιές στο κεφάλι, ήταν πισώπλατο χτύπημα»
«Έπεσα κάτω και ούρλιαζα, εγώ δεν έχω προηγούμενα, ο Νίκος Παππάς έχει ανοίξει beef με πολλούς δημοσιογράφους» λέει ο Νίκος Γιανόπουλος
Νίκος Γιαννόπουλος
Νίκος Ανδρουλάκης: Κατέθεσα στη Βουλή ένα πλαίσιο έξι σημείων, κανείς δεν θέλει να κάνει Χριστούγεννα στα μπλόκα
«Ο εμπαιγμός των αγροτών συνεχίζεται. Χθες ο ΕΛΓΑ πήρε από τους λογαριασμούς τους τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών,  πριν τους πιστωθούν οι βασικές ενισχύσεις», είπε ο Ανδρουλάκης
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην προσύνοδο των Σοσιαλιστών ηγετών στις Βρυξέλλες
Πιερρακάκης: Τα ΕΛΤΑ μετασχηματίζονται, δεν κλείνουν – Φάμελλος: Καραμπινάτο σκάνδαλο της ΝΔ
Ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ, με βάση το σχέδιο περιλαμβάνει και την ανάπτυξη του μοντέλου «shop-in-shop» με παρουσία των ΕΛΤΑ μέσα σε σούπερ μάρκετ, βιβλιοπωλεία, πρακτορεία Τύπου και άλλα
Ελληνικά Ταχυδρομεία 5
Newsit logo
Newsit logo