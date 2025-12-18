Χατζηβασιλείου: Ο Ζάεφ χρησιμοποιεί τον όρο Μακεδονία, σκέτο – Να πάρει θέση ο Τσίπρας

Να πάρει θέση ο Αλέξης Τσίπρας καθώς ο άνθρωπος με τον οποίο συνυπέγραψε την Συμφωνία των Πρεσπών, ο Ζόραν Ζάεφ χρησιμοποιεί επανειλημμένα τον όρο «Μακεδονία» σκέτο.

Το αποκάλυψε ο βουλευτής της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου ο οποίος σε ανάρτησή του επισυνάπτει ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ.

«Ο Ζόραν Ζάεφ που συνυπέγραψε με τον Αλέξη Τσίπρα τη Συμφωνία των Πρεσπών, χρησιμοποιεί επανειλημμένα τον όρο «Μακεδονία» σκέτο. Θα περιμέναμε από τον Έλληνα εμπνευστή της Συμφωνίας να πάρει θέση. Η αριστερή συνείδηση πλέει μεν προς την Ιθάκη, αλλά μπροστά έχει πολύ ομίχλη» έγραψε ο Τάσος Χατζηβασιλείου.

