Ζαχαράκη για νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο: Προσχηματικές οι ανακοινώσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ περί «μονομερούς» εθνικού διαλόγου

Απάντηση στις ανακοινώσεις που εξέδωσαν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ για την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, κατηγορώντας την κυβέρνηση για μονομερή προσέγγιση και περιορισμένη συμμετοχή στην εν λόγω Επιτροπή έδωσε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Και τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης αφήνουν αιχμές για τη συγκρότηση της επιτροπής, με το ΠΑΣΟΚ να μιλά για απουσία συνεννόησης και τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει λόγο για προσχηματική διαδικασία. «Ελάχιστες ώρες πριν από την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής εθνικού διαλόγου για την Παιδεία, το νέο λύκειο και το εθνικό απολυτήριο διαπιστώνω με λύπη μου να προβάλλονται από κόμματα της αντιπολίτευσης προσχηματικές αιτιάσεις, οι οποίες δεν διατυπώθηκαν κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων, όπου και παρουσίασα την αρχιτεκτονική του διαλόγου» αναφέρει η Σοφία Ζαχαράκη, και επισημαίνει:

«Αντιθέτως, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, υπήρξε θετική ανταπόκριση στην πρόσκληση και την εθνική πρόκληση να συζητήσουμε για το αύριο των νέων μας».

«Ο εθνικός διάλογος οργανώνεται με θεσμική σοβαρότητα, διαφάνεια και ουσιαστική συμμετοχή όλων. Οι αιτιάσεις περί “εθνικού μονολόγου” και το “τελεσίγραφο” απόσυρσης της επιτροπής για να ξεκινήσει δήθεν ο διάλογος από μηδενική βάση υποδηλώνουν πολιτική αμηχανία και προσβάλλουν πρωτίστως τα μέλη και την αποστολή της Επιτροπής», προσθέτει.

Η Σοφία Ζαχαράκη τονίζει ότι η επιτροπή εθνικού διαλόγου δεν υποκαθιστά τη Βουλή ούτε τον πολιτικό διάλογο. «Η συμμετοχή εκπροσώπων διευθυντών, εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών θα οργανωθεί από την ίδια την επιτροπή εθνικού διαλόγου. Με θεματικές προσκλήσεις και ακροάσεις· πρακτική που ακολουθήθηκε και σε προηγούμενους διαλόγους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επικαλείται το ΠΑΣΟΚ», υπογραμμίζει.

Η υπουργός Παιδείας αναφέρει ότι η πρόσκληση συμμετοχής προς όλα τα κόμματα παραμένει ανοιχτή και χωρίς προσχήματα. «Η χώρα χρειάζεται ένα εθνικό απολυτήριο με διαχρονική ισχύ και κοινωνική αποδοχή. Αυτό δεν θα επιτευχθεί με ανταλλαγή ανακοινώσεων, αλλά με ουσιαστική συμμετοχή παρουσία στο τραπέζι του διαλόγου. Η ευθύνη συμμετοχής αναλογεί ίδια σε όλους μας», καταλήγει.