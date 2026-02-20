Ζαχαριάδης για επεισόδια στη Νίκαια: Πρωταγωνιστής εντάσεων και τοξικότητας ο  Γεωργιάδης

Στα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (20.02.2026) στον ρ/σ Παραπολιτικά 90,1. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι «κάθε μέρα ο κ. Γεωργιάδης είναι πρωταγωνιστής εντάσεων και τοξικότητας», προσθέτοντας πως «ποτέ δεν φταίει ο κ. Γεωργιάδης, πάντα φταίνε οι άλλοι».

Εστιάζοντας στην εικόνα της επίσκεψης, ο Κώστας Ζαχαριάδης αναγνώρισε ότι ο εκάστοτε υπουργός Υγείας «πρέπει να πηγαίνει στα νοσοκομεία της χώρας», ωστόσο έθεσε ζήτημα για τον τρόπο παρουσίας και την αστυνομική συνοδεία. «Μπορεί μια διμοιρία ΜΑΤ και ο κ. Γεωργιάδης να πάνε να κάνουν έφοδο σε ένα νοσοκομείο; Κατά τη γνώμη μου αυτό δεν είναι το καλύτερο», είπε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι χρειάζεται «να δούμε τα προβλήματα» και «να ακούσουμε τα αιτήματα αυτών των ανθρώπων», τους οποίους χαρακτήρισε «γιατρούς της πανδημίας που τους χειροκροτάγαμε, οι νοσηλευτές».

Σε πιο αιχμηρό τόνο, ο Κώστας Ζαχαριάδης διερωτήθηκε αν «η εικόνα ενός υπουργού συνοδευόμενου με ΜΑΤ, με ΥΜΕΤ, με κράνη, με κλομπ, να ρίχνουνε ψεκαστικά» συνιστά «εικόνα ευρωπαϊκής χώρας», απορρίπτοντας, παράλληλα, την εκτίμηση ότι ο υπουργός «βλέπει τις εντάσεις και τις αποφεύγει».