Ζωή Κωνσταντοπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα ζητήσω συλλήψεις υπουργών, υπάρχει αλληλοεκβιασμός Βορίδη και Μαξίμου

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι το έγγραφο του πρώην προέδρου του Οργανισμού προς τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης καταδεικνύει γνώση της υπόθεσης, προαναγγέλλοντας προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Ζωή Κωνσταντοπούλου
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευεθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης γνώριζε για την εκτόξευση του εθνικού αποθέματος, ενώ έκανε λόγο για αμοιβαίους εκβιασμούς μεταξύ του ίδιου και του Μεγάρου Μαξίμου.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (11.03.2026) στον ΑΝΤ1, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στο έγγραφο που κατατέθηκε χθες (10.03.2026) στη Βουλή από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, σύμφωνα με το οποίο ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, είχε ενημερώσει τον τότε υπουργό για την υπόθεση. Κατά την Ζωή Κωνσταντοπούλου, το συγκεκριμένο στοιχείο αναιρεί τον ισχυρισμό του Μάκη Βορίδη στην Εξεταστική Επιτροπή ότι δεν είχε λάβει σχετική ενημέρωση, με την ίδια να τον κατηγορεί για ψευδή κατάθεση ενώπιον της Επιτροπής.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ακόμη ότι η κυβέρνηση βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση κατά τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι καταβλήθηκε προσπάθεια να ολοκληρωθεί ταχέως η διαδικασία χωρίς ψηφοφορία. Όπως είπε, η υπόθεση παραμένει «διάπλατα ανοικτή», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η κοινοβουλευτική διερεύνηση δεν έχει εξαντλήσει το εύρος των ευθυνών.

 

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα μεταβεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου, όπως ανέφερε, θα καταθέσει το υλικό της Εξεταστικής Επιτροπής και της σχετικής συζήτησης στη Βουλή. Κατά την ίδια, τα αδικήματα που ερευνώνται ενδέχεται να εμπίπτουν στις διατάξεις περί εγκληματικής οργάνωσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

