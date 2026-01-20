Ζούπης (Opinion Poll): Το 80% της κοινής γνώμης ζητά πολιτική σταθερότητα, η ΝΔ καλύπτει τις απώλειες 

Τα βασικά ευρήματα της τελευταίας δημοσκόπησης της Opinion Poll ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών ανέλυσε ο διευθυντής ερευνών της εταιρείας Ζαχαρίας Ζούπης, μιλώντας σήμερα, Τρίτη (20.01.2026), στο ΕΡΤnews Radio 105,8. Στην τρέχουσα εσωτερική επικαιρότητα καταγράφεται, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Ζούπης μία άλλη φάση σε σχέση με το αγροτικό, στη συνείδηση τουλάχιστον της κοινωνίας.

«Από ό,τι φαίνεται μία μεγάλη πλειοψηφία είναι κατά των μπλόκων και ένα ποσοστό 33,5% λέει, έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματα. Θα πει κάποιος, είναι μειοψηφικό αλλά τον Δεκέμβριο ήταν 8,5%, για να καταλάβουμε την αλλαγή του κλίματος» εξήγησε ο Ζαχαρίας Ζούπης, αναλύοντας τα ευρήματα της τελευταίας δημοσκόπησης της Opinion Poll. «Δεύτερο, φαίνεται να επιδρά σημαντικά η διεθνής κατάσταση και όλες αυτές οι αναταράξεις. Είναι ψευδαίσθηση ότι δεν απασχολεί τους Έλληνες. Ακριβώς επειδή ζούμε σε έναν πλανήτη που όλα αλλάζουν, που εγκαταλείπονται κανόνες, πλαίσια, δημιουργείται ανησυχία τι σημαίνει αυτό στην περιοχή και στη χώρα. Αυτό ωθεί και δημιουργεί ένα τρομακτικό, δηλαδή, εγώ το περίμενα ότι θα είναι ενισχυμένη κάπως, ίσως η σταθερότητα. 80% δεν το περίμενα» επεσήμανε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά τη δυναμική των κομμάτων, στη γενική εικόνα η αντιπολίτευση καταγράφεται κατακερματισμένη με τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει σταθερά πρώτη. «Τι είχαμε τον τελευταίο μήνα, για να έρθουμε απότομα στο εσωτερικό; Κυριαρχούσαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Ας πούμε ότι είναι σε μία φάση, θα δούμε πώς θα πάνε αλλά η γνώμη μου είναι, ουσιαστικής λήξης αυτού του θέματος. Η Νέα Δημοκρατία αναπλήρωσε ό,τι έχανε τον Δεκέμβρη. Δηλαδή, από όλα τα κόμματα, 12 μετράμε με πάνω από 1% τουλάχιστον, η Νέα Δημοκρατία και η Πλεύση ανεβαίνουν κάπως και έχουμε 10 κόμματα από τα οποία τα 8 πέφτουν λίγο ή πολύ και 2 που μένουν σταθερά.

Τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε ενώ περιμένουμε και δύο νέα κόμματα. Αξίζει δε να ειπωθεί ότι αν πάμε στην πρόθεση ψήφου, υπάρχει ένας πλήρης κατακερματισμός ειδικά στο χώρο της αντιπολίτευσης. Και υπάρχουν ήδη 5 κόμματα τα οποία είναι πολύ κάτω από το 3%, από αυτά που το πλησίαζαν κιόλας, τουλάχιστον τα 4 από αυτά.

Και άλλα δύο κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ και Φωνή Λογικής που είναι στο 3,2 στην πρόθεση ψήφου και πάνε στο 4,2 στην εκτίμηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κοιτάξτε στη δεξιά πλευρά της εικόνας της πρόθεσης ψήφου και της εκτίμησης, έχουμε ένα άλλο κόμμα, κάποιοι που δηλώνουν ένα άλλο κόμμα που όλοι καταλαβαίνουμε ότι βλέπουν κατά 90% αυτοί που το δηλώνουν, κάποια από τα υπό ίδρυση, Καρυστιανού, Τσίπρας. Ας δούμε και το 20% περίπου αναποφάσιστους και καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε φάση πολύ μεγάλης ρευστότητας».

«Η γνώμη μου είναι ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή όταν θα έρθει η ώρα και θα ιδρυθούν τα δύο κόμματα απ’ ό,τι φαίνεται, όταν θα μετρήσουμε για πρώτη φορά. Κατά τη γνώμη μου, θα σαρωθούν μικρότερες δυνάμεις, θα αλλάξουν συσχετισμοί με σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Θα δεχθεί πλήγμα και αυτή αλλά όλα δείχνουν ότι δέχεται το μικρότερο πλήγμα» ανέφερε ο κ. Ζούπης.

«Να είμαστε επιφυλακτικοί επί 10 με το κόμμα Καρυστιανού»

Ως προς τα νέα κόμματα, ερωτηθείς από πού αντλούν ψηφοφόρους, ανέφερε τα εξής:

«Ας πάρουμε το κόμμα Τσίπρα, που λέμε. Να σημειώσω ότι τον Νοέμβριο η δυνητική ψήφος, το άθροισμα δηλαδή πολύ και αρκετά πιθανόν να το ψηφίσει κάποιος, ήταν 21%. Το Δεκέμβριο πήγε 19 και τώρα είναι 17. Έχει μία τάση μείωσης και κύρια πια είναι στο χώρο κυρίαρχα της Κεντροαριστεράς, του παλιού ΣΥΡΙΖΑ και αρκετά λιγότερο στον ευρύτερο χώρο για τα πιο αριστερά τμήματα της κοινής γνώμης.

Η κυρία Καρυστιανού σε αυτή τη φάση κάνει ένα σημαντικό γκελ, συγκεντρώνει 29,4 άθροισμα, από το οποίο κιόλας το 16 περίπου τοις εκατό αυτοί που δηλώνουν πολύ πιθανό. Κάνει ένα οριζόντιο γκελ, να το διευκρινίσουμε, δεν σημαίνει αναλογικά ότι έχει την ίδια δυνατότητα διείσδυσης σε όλους τους χώρους. Φαίνεται πάντως ότι με ποσοστά από 40 έως 45% πολύ και αρκετά διεισδύει σε ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας από το ένα τμήμα του πολιτικού φάσματος και από την άλλη σε Ελληνική Λύση και Νίκη.

Κατά τη γνώμη μου, εάν για όλα τα κόμματα λέμε ας είμαστε επιφυλακτικοί για το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού θα το έλεγα επί 10, να το πω σχηματικά, Γιατί; Για τους άλλους πρωταγωνιστές κάτι ξέρουμε. Περιμένουμε πολλές απαντήσεις αλλά κάτι ξέρουμε από την πορεία τους, από τα πιστεύω τους, από την πολιτική τους παρουσία. Η κυρία Καρυστιανού, νομίζω ότι ακόμα απαντούν πολλοί συναισθηματικά, συνηθίζω να λέω ότι μπορεί εμείς οι του νότου της Ευρώπης να είμαστε πιο θυελλώδεις, να δηλώνουμε ότι θα τα κάνουμε όλα λίμπα, είμαστε και πιο συναισθηματικοί ταυτόχρονα και είναι στοιχείο και πολιτικής αυτό. Από την άλλη, δεν γνωρίζουμε τίποτα.

Μία φορά αναφέρθηκε σε κάποια θέματα χθες και φαντάζομαι ότι τα τμήματα τα αριστερά, κεντροαριστερά τουλάχιστον, που δήλωναν πολύ και αρκετά, κάποιοι απ’ αυτούς πάθανε σοκ. Άρα, ας περιμένουμε, αυτά τα πράγματα θέλουν ψυχραιμία.

Όσο θα αυτοσυστήνεται η κυρία Καρυστιανού, όσο θα μας εμφανίζει τι πιστεύει για κοινωνικά και πολιτικά θέματα, θα μας φανερώνει και ποιοι είναι αυτοί οι συνεργάτες, αυτή η επιτροπή σοφών, όπως λέει η ίδια, τόσο θα βλέπουμε, κατά τη γνώμη μου, σημαντική διαμόρφωση αυτού που εμφανίζεται σήμερα ως εικόνα» σημείωσε.