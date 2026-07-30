Ο Μανώλης Μητσιάς άνοιξε συναυλία στην Ηλία με τον «Γιάννη τον φονιά», μετά το συμβάν με την απαγόρευση του Γιώργου Χατζιδάκι

Ο Μανώλης Μητσιάς αυτό το διάστημα δίνει συναυλίες ανά την Ελλάδα, χαρίζοντας υπέροχες στιγμές στους θαυμαστές του. Ωστόσο όταν την Κυριακή (26.07.2026) βρέθηκε στην Ημαθία δεν μπόρεσε να ερμηνεύσει το κομμάτι «Ο Γιάννης ο φονιάς», του Μάνου Χατζιδάκι, εξαιτίας απαγόρευσης του γιου του, Γιώργου Χατζιδάκι και η είδηση προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις.

Ο γνωστός ερμηνευτής είχε μιλήσει για το συμβάν, αναφέροντας ότι τον στενοχώρησε ιδιαίτερα, ενώ λίγο αργότερα ο Γιώργος Χατζιδάκις είχε υπογραμμίσει ότι η απαγόρευση δεν αφορούσε τον Μανώλη Μητσιά αλλά την εταιρεία παραγωγής της συναυλίας.

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Το βράδυ της Πέμπτης (29.07.2026) ο Μανώλης Μητσιάς βρέθηκε σε εκδήλωση για την καλοκαιρινή πανσέληνο στον χώρο του Ναού του Επικούριου Απόλλωνα στην Ηλεία. Ο Μανώλης Μητσιάς ανέβηκε στη σκηνή και άνοιξε τη συναυλία του, ερμηνεύοντας τον τραγούδι «Ο Γιάννης ο φονιάς».

«Ευχαριστώ πολύ. Είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον Μάνο Χατζηδάκι σε τρεις δίσκους. Τους έλεγα πάντα, ποτέ δε φοβήθηκα να τους πω. Θα σας πω, λοιπόν, και από τους τρεις δίσκους τραγούδια. Αυτό ήταν από την “Αθανασία”», είπε αμέσως μετά ο Μανώλης Μητσιάς, σύμφωνα με βίντεο του patrisnews.

«Όταν ξεκίναγα την καριέρα μου σχεδόν τότε είχα κάνει έναν δίσκο με τον Μάνο Χατζηδάκι και τον Νίκο Γκάτσο, “Της γης το χρυσάφι”, το ξέρετε σίγουρα αυτό που θα πω. Πάμε», πρόσθεσε, ερμηνεύοντας αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι του.

Η ιστορία του «Γιάννη του φονιά»

Σύμφωνα με το patrisnews, στο χωριό Πόθος της Ηλείας το 1960 έγινε ένα έγκλημα τιμής. Ο Γιάννης ήταν ένας λαϊκός μουσικός που σκότωσε τη γυναίκα του το χάραμα ενός καλοκαιρινού γλεντιού, όταν πληροφορήθηκε την κρυφή της σχέση με συνεργάτη του. Η μεταχείρισή του από το δικαστήριο, που αναγνώρισε ότι η δολοφονία έγινε εν βρασμώ ψυχής και η επιστροφή του στο σπίτι του, οδήγησαν στην αυτοκτονία της 18χρονης κόρης του.