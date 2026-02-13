Αγίου Βαλεντίνου: Για τη γιορτή των ερωτευμένων φτιάξτε τη συνταγή με τα περισσότερα «χτυπήματα» παγκοσμίως

Δεν χρειαζόμαστε τη συσκευή του fondue, για να απολαύσουμε διάφορες νοστιμιές βουτηγμένες στη λιωμένη σοκολάτα.

Αυτή τη συνταγή έχουν κλικάρει οι περισσότεροι ρομαντικοί μάγειρες για την ημέρα των ερωτευμένων.

Τα συνοδευτικά με διαφορετικές υφές, μπορεί να είναι φρούτα για φρεσκάδα, αλμυρά μπισκότα για αντίθεση ή τραγανοί ξηροί καρποί.

Ποια είναι τα μυστικά για το σωστό και επιτυχημένο fondue σοκολάτας;

Δεν χρειάζεται τελειότητα — αρκεί να έχουμε καλή σοκολάτα, σωστή θερμοκρασία και συνοδευτικά που αγαπάμε.

Αυτοσχέδιο fondue

Αν δεν έχουμε ειδική συσκευή: χρησιμοποιούμε κανονική κατσαρόλα, τη βάζουμε πάνω σε τρίποδο, ξύλο ή πιάτο και την τυλίγουμε με πετσέτα για να κρατήσει τη θερμότητα.

Για το βούτηγμα, χρησιμοποιούμε ξυλάκια για σουβλάκια ή καλαμάκια.

Προσέχουμε να μην κάψουμε την κρέμα: την ζεσταίνουμε μέχρι να ατμίσει και να γυαλίζει στα άκρα, όχι να βράσει, γιατί θα δώσει καμένη γεύση.

Ετοιμάζουμε τη σοκολάτα: ψιλοκόβουμε ή τρίβουμε τη σοκολάτα και φροντίζουμε να είναι σε θερμοκρασία δωματίου για να λιώσει σωστά.

Προσθέτουμε λίγο αλάτι: μια μεγάλη πρέζα αλάτι αναδεικνύει την γεύση της σοκολάτας.

Διαλέγουμε καλή σοκολάτα: η ποιότητα παίζει ρόλο — δεν χρειάζεται εξαιρετικά πικρή (πάνω από 75% περιεκτικότητα κακάο), γιατί θα γίνει λιγότερο κρεμώδης.

Αν η σοκολάτα «σφίξει»: αραιώνουμε με λίγη ζεστή κρέμα ή γάλα, μία κουταλιά τη φορά, ανακατεύοντας απαλά.

Γρήγορος τρόπος χωρίς fondue pot

Ζεσταίνουμε 1 φλυτζάνι κρέμα γάλακτος σε κατσαρολάκι έως ότου αρχίσει να ατμίζει γύρω από τις άκρες (όχι να βράζει).

Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε (250 γρ.) ψιλοκομμένης σοκολάτας και μια πρέζα αλάτι. Αφήνουμε 1–2 λεπτά και ανακατεύουμε κυκλικά μέχρι να γίνει λείο.

Μεταφέρουμε σε ανθεκτικό στη θερμότητα μπολ ή στην κατσαρόλα πάνω σε τρίποδο ή πιάτο και διατηρούμε ζεστό τυλίγοντας ελαφρά με πετσέτα. Ξαναζεσταίνουμε με μικρές δόσεις κρέμας αν χρειαστεί.

Τα καλύτερα υλικά για βούτηγμα

– Μπανάνες σε κομμάτια (ώριμες αλλά όχι μαλακές υπερβολικά)

– Φράουλες (κλασική επιλογή)

– Αποξηραμένα βερίκοκα ή ανανά

– Χουρμάδες

– Γλυκές φλούδες πορτοκαλιού

– Μπανάνα chips

– Pretzel (αλμυρά κράκερς)

– Μπισκότα βουτύρου ή αμυγδαλωτά biscotti

– Καβουρδισμένα καρύδια (δύσκολο να το καρφώσεις στο ξυλάκι, παίρνουμε πιρούνι για αυτό το σενάριο)

– Ποπ κόρν

Μικρές παραλλαγές που αγαπάμε

– Προσθέτουμε στη σοκολάτα 1 κουταλιά της σούπας λικέρ πορτοκάλι (Cointreau) ή ρούμι (ενήλικη εκδοχή

– Ανακατεύουμε λίγο φυστικοβούτυρο για πιο «σπιτική» υφή

– Πασπαλίζουμε τριμμένους καραμελωμένους ξηρούς καρπούς