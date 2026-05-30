Μακαρονάδα του ψαρά και αγκιναρόπιτα τρία τυριά, ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Καθώς ο καιρός βάζει τα καλοκαιρινά του και η ζέστη κάνει την εμφάνισή της, το εβδομαδιαίο μενού θα πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτές τις αλλαγές.

Το φαγητό της καθημερινότητας λειτουργεί σαν μικρή στάση απόλαυσης.

Και δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε σαν αγκαρεία.

Κάνοντας το πλάνο μας από το Σαββατοκύριακο, όλα θα κυλήσουν τέλεια.

Και αυτήν την εβδομάδα το μενού μας, έχει απ’όλα, διαβάστε…

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Γρήγορη μακαρονάδα του ψαρά: μια συνταγή που μυρίζει θάλασσα και καλοκαίρι από το πρώτο λεπτό. Ελαφριά αλλά γεμάτη γεύση, ιδανική για όσους θέλουν ένα πιάτο που δείχνει εντυπωσιακό χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες.

Ψώνια: σπαγγέτι ή λιγκουίνι, γαρίδες, μύδια, σκόρδο, ντοματίνια, λευκό κρασί, μαϊντανός, μπούκοβο.

Τρίτη

Αγκιναρόπιτα με τυριά και φύλλο κρούστας: και απλή και πολυτελής, με το υλικό της εποχής, στην απλοποιημένη του μορφή της κονσέρβας, για να γλιτώσουμε τον κόπο του καθαρίσματος.

Ψώνια: φύλλο κρούστας, καρδιές αγκινάρας σε κονσέρβα, ρικότα, γραβιέρα, παρμεζάνα, αυγά, φρέσκα κρεμμυδάκια, μαϊντανός, λεμόνι, βούτυρο.

Τετάρτη

Μπιφτέκια γεμιστά με φέτα: από τα πιο αγαπημένα ελληνικά φαγητά, με τη φέτα να λιώνει στο εσωτερικό και να κάνει κάθε μπουκιά πιο πλούσια.

Ψώνια: κιμάς μοσχαρίσιος, ψωμί μπαγιάτικο ή φρυγανιά, κρεμμύδι, σκόρδο, αυγό, μαϊντανός, ρίγανη, φέτα.

Πέμπτη

Ρεβίθια σαλάτα με πιπεριές και φρέσκο κρεμμύδι: δροσερή, χορταστική και γεμάτη χρώμα, αυτή η σαλάτα λειτουργεί ιδανικά και ως ταπεράκι γραφείου.

Ψώνια: βρασμένα ρεβίθια, κόκκινη πιπεριά, πράσινη πιπεριά, φρέσκο κρεμμύδι, αγγούρι, ντοματίνια, μαϊντανός, λεμόνι, κύμινο.

Παρασκευή

Γλυκόξινο κοτόπουλο με ρύζι: ασιατικό πιάτο με έντονες αντιθέσεις, με γλύκα, οξύτητα και αλμυρή γεύση, πάνω σε αφράτο ρύζι.

Ψώνια: φιλέτο κοτόπουλου, πιπεριές, καρότο, κρεμμύδι, ανανάς, σάλτσα σόγιας, μέλι, ξίδι, κέτσαπ, σκόρδο, τζίντζερ, ρύζι μπασμάτι, σησαμέλαιο.