Συνταγή για εύκολη μους φράουλα

Αυτή η μους είναι η απόδειξη ότι η φίνα γεύση της γαλλικής ζαχαροπλαστικής, μπορεί να προσαρμοστεί στην ερασιτεχνική μας κουζίνα.

Οι παραδοσιακές μους βασίζονταν συχνά σε αυγά, ζελατίνη και πολύ προσεκτικό χειρισμό της υφής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη σύγχρονη οικιακή ζαχαροπλαστική, η χρήση mascarpone και χτυπημένης κρέμας, αντικατέστησε μέρος αυτής της διαδικασίας.

Έτσι, καθώς η φράουλα είναι ένα από τα πιο δύσκολα φρούτα στη ζαχαροπλαστική, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε νερό, το mascarpone θα λειτουργήσει ως στερεοποιητής.

Το αποτέλεσμα είναι ένα επιδόρπιο ψυγείου με καθαρή γεύση φρέσκου φρούτου και βελούδινη υφή, πιο κοντά στη λογική ενός ιταλικού semifreddo, χωρίς κατάψυξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μους φράουλα

Υλικά:

450 γρ. φρέσκες φράουλες

480 ml κρέμα γάλακτος πλήρης, πολύ κρύα

225 γρ. μασκαρπόνε

150 γρ. ζάχαρη άχνη

Εκτέλεση:

Κρατάμε 4 μικρές φράουλες στην άκρη για το σερβίρισμα. Καθαρίζουμε τις υπόλοιπες αφαιρώντας το κοτσάνι και τις πολτοποιούμε σε μπλέντερ ή πολυκόφτη μέχρι να αποκτήσουμε λείο πουρέ.

Σε παγωμένο μπολ χτυπάμε, με μίξερ χειρός, την κρέμα γάλακτος μαζί με το μασκαρπόνε σε μέτρια ταχύτητα μέχρι να δημιουργηθούν απαλές κορυφές και το μείγμα να γίνει λείο και αφράτο.

Προσθέτουμε τη ζάχαρη άχνη και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι η κρέμα να αποκτήσει πιο σταθερή, αλλά ακόμη βελούδινη υφή. Προσέχουμε να μη σφίξει υπερβολικά.

Ενσωματώνουμε 240 ml από τον πουρέ φράουλας σε δύο δόσεις, ανακατεύοντας απαλά με σπάτουλα ώστε να διατηρήσουμε όσο περισσότερο αέρα γίνεται μέσα στη μους. Κρατάμε τον υπόλοιπο πουρέ για το τελείωμα.

Μοιράζουμε τη μους σε ποτήρια, μπολ ή γυάλινα βαζάκια και τα καλύπτουμε με μεμβράνη. Αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα ώστε να σταθεροποιηθεί η υφή.

Λίγο πριν το σερβίρισμα, κόβουμε τις φράουλες που κρατήσαμε σε μικρά κομμάτια.

Ολοκληρώνουμε κάθε μερίδα με λίγο από τον υπόλοιπο πουρέ φράουλας και τα φρέσκα κομμάτια φρούτου και σερβίρουμε καλά παγωμένη.