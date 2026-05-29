Συνταγή για εύκολη πουτίγκα με φρούτα του δάσους

Τα εύκολα γλυκά, που γίνονται με φρούτα από την κατάψυξη και ένα απλό ανακάτεμα, είναι όνειρο, για τα απογεύματα.

Αυτή είναι η λογική του cobbler και της ευρωπαϊκής πουτίγκας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρακτικά είναι λίγα βασικά υλικά με εποχικά ή κατεψυγμένα φρούτα και ένας αρωματικός χυλός που ψήνεται απευθείας πάνω στα φρούτα, ώστε οι χυμοί να «λερώνουν» τη ζύμη κατά το ψήσιμο.

Η τεχνική αναπτύχθηκε, για να αξιοποιούνται τα μαλακά ή τα πολύ ώριμα φρούτα, χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία.

Τα βασικά αρωματικά, η κανέλα και το λεμόνι δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά, μην τα παραλείψετε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πουτίγμα με φρούτα του δάσους

Υλικά:

Για τη βάση φρούτων:

500 γρ. ανάμεικτα φρούτα του δάσους (κατεψυγμένα ή φρέσκα)

80 γρ. ζάχαρη

20 γρ. κορν φλάουρ

ξύσμα από 1 λεμόνι

1 βανιλίνη

Για το μείγμα του κέικ:

70 γρ. βούτυρο λιωμένο

170 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

160 γρ. ζάχαρη

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1 πρέζα αλάτι

200 ml γάλα

1 κ.γ. κανέλα

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C, στις αντιστάσεις.

Βάζουμε τα φρούτα του δάσους σε ένα πυρίμαχο σκεύος και προσθέτουμε τη ζάχαρη, τη βανίλια, το ξύσμα λεμονιού και το κορν φλάουρ.

Ανακατεύουμε καλά ώστε τα φρούτα να καλυφθούν ομοιόμορφα και τα απλώνουμε σε ενιαία στρώση.

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το λιωμένο βούτυρο με το γάλα και τη ζάχαρη. Προσθέτουμε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, το αλάτι και την κανέλα και δουλεύουμε το μείγμα μέχρι να αποκτήσει λεία υφή χωρίς σβόλους.

Ρίχνουμε το μείγμα του κέικ πάνω από τα φρούτα χωρίς να πιέζουμε ιδιαίτερα, αφήνοντας τη ζύμη να απλωθεί φυσικά.

Ψήνουμε για 40–45 λεπτά, μέχρι η επιφάνεια να πάρει βαθύ χρυσαφένιο χρώμα και οι χυμοί των φρούτων να κοχλάζουν στις άκρες του σκεύους.

Αφήνουμε το γλυκό να σταθεί λίγα λεπτά μετά το ψήσιμο ώστε να σταθεροποιηθεί ελαφρά.

Σερβίρουμε ζεστό, ιδανικά με παγωτό βανίλια ή παγωμένη κρέμα.