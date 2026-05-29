Συνταγή για κοτόπουλο με μπέικον, μανιτάρια και λιωμένα τυριά

Το συγκεκριμένο πιάτο ανήκει στην αγαπημένη κατηγορία των φαγητών που μαγειρεύονται εξ’ ολοκλήρου σε ένα σκεύος.

Πρόκειται για comfort επιλογή, με έντονα καραμελωμένες γεύσεις.

Έχει το κοτόπουλο ως βάση και πλούσιες επιστρώσεις από μπέικον, μανιτάρια και λιωμένα τυριά.

Ο συνδυασμός honey mustard με καπνιστό μπέικον είναι σαφής αναφορά στην Αμερικανική κουζίνα.

Η γλυκύτητα και η οξύτητα της μουστάρδας, λειτουργούν σαν αντίβαρο στη λιπαρότητα του τυριού και του χοιρινού, ενώ τα μανιτάρια προσθέτουν umami και υγρασία στο πιάτο.

Κοτόπουλο με μπέικον, μανιτάρια και λιωμένα τυριά

Υλικά:

4 φέτες χοντροκομμένο καπνιστό μπέικον

225 γρ. μανιτάρια λευκά, κομμένα σε φέτες

4 φιλέτα στήθος κοτόπουλου χωρίς κόκαλο και πέτσα (περίπου 900 γρ.)

1½ κ.γ. αλάτι

½ κ.γ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1 κ.σ. ηλιέλαιο

80 γρ. honey mustard

60 γρ. τριμμένη γραβιέρα γλυκιά

60 γρ. τριμμένο cheddar

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε ένα μεγάλο βαρύ τηγάνι ή μαντεμένιο σκεύος σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.

Προσθέτουμε το μπέικον και το ψήνουμε ανακατεύοντας κατά διαστήματα μέχρι να γίνει τραγανό και να βγάλει το λίπος του, περίπου 8–10 λεπτά.

Με τρυπητή κουτάλα μεταφέρουμε το μπέικον σε μπολ, αφήνοντας το λίπος μέσα στο τηγάνι.

Απλώνουμε τα μανιτάρια σε μία στρώση μέσα στο ίδιο σκεύος και τα σοτάρουμε για περίπου 6 λεπτά, ανακατεύοντας ανά διαστήματα ώστε να πάρουν χρώμα και να εξατμιστούν τα υγρά τους.

Τα μεταφέρουμε στο μπολ με το μπέικον.

Αλατοπιπερώνουμε καλά τα φιλέτα κοτόπουλου.

Προσθέτουμε το λάδι στο ίδιο τηγάνι και δυναμώνουμε ελαφρά τη φωτιά. Σοτάρουμε το κοτόπουλο περίπου 6 λεπτά από κάθε πλευρά μέχρι να ροδίσει εξωτερικά.

Χαμηλώνουμε τη φωτιά και αλείφουμε κάθε φιλέτο με περίπου 1 γεμάτη κουταλιά honey mustard.

Μοιράζουμε πάνω από το κοτόπουλο το μείγμα μανιταριών και το μπέικον και πασπαλίζουμε ομοιόμορφα με τα δύο τυριά.

Σκεπάζουμε το τηγάνι με καπάκι ή καλά με αλουμινόχαρτο και συνεχίζουμε το μαγείρεμα σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά για 8–10 λεπτά ακόμη, μέχρι να λιώσουν τα τυριά και το κοτόπουλο να ψηθεί πλήρως στο εσωτερικό του.

Σερβίρουμε αμέσως όσο το τυρί παραμένει λιωμένο και «τσιχλωτό».