Ψυχοσάββατο: Συνταγή για να φτιάξετε κόλλυβα

Το δεύτερο Ψυχοσάββατο του 2026 είναι σήμερα (30.05.2026) και πολλοί τιμούν τη μνήμη των ανθρώπων που δεν είναι πια στη ζωή.

Αν θέλετε να φτιάξετε κόλλυβα στο σπίτι, το Tasteit έχει μια πολύ εύκολη συνταγή για αυτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπάρχουν κάποια μικρά μυστικά αλλά και χρήσιμα κόλπα, πάντα τηρώντας το έθιμο και τις θρησκευτικές παραδόσεις.

Προσοχή: Τα κόλλυβα πρέπει να καταναλωθούν μέσα σε 3 ημέρες, το πολύ.

Πολύ σημαντικό είναι και το στάρι να μουλιάσει από την προηγούμενη μέρα, να βράσει για μισή ώρα ή να βράσει σε χύτρα, με λίγο αλάτι και να στεγνώσει πολύ καλά, πριν το ανακατέψετε με τα υπόλοιπα υλικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνταγή για κόλλυβα

Υλικά:

250 γρ. σιτάρι (μη αποφλοιωμένο)

150 γρ. άχνη ζάχαρη

50 γρ. σουσάμι

100 γρ. αμύγδαλα λευκά

100 γρ. καρύδια

1 κ.σ. κανέλα

1/4 κ.γ. μοσχοκάρυδο ή γαρύφαλλο τριμμένο

100 γρ. σταφίδα μαύρη

1/4 ματσάκι μαϊντανό

20 γρ. αλεύρι

30 γρ. φρυγανιά τριμμένη

1 μεγάλο ρόδι

μια πρέζα αλάτι

Για τον στολισμό:

αμύγδαλα λευκά

μικρά κουφετάκια

σπόρους ροδιού

Εκτέλεση:

Πλένουμε καλά το σιτάρι το μουλιάζουμε για 8 ώρες, το ξεπλένουμε καλά και το βράζουμε σε άφθονο νερό με μια πρέζα αλάτι μέχρι να μαλακώσει αλλά να κρατάει λίγο (περίπου 30 λεπτά αν είναι μη αποφλοιωμένο).

Το σουρώνουμε και το βάζουμε ανάμεσα σε στεγνές πετσέτες να στεγνώσει εντελώς. Αν χρειαστεί αλλάζουμε τις πετσέτες με στεγνές για να φύγει όλη η υγρασία του σταριού.

Σε ένα στεγνό τηγάνι καβουρδίζουμε ελαφρά το σουσάμι μέχρι να βγάλει άρωμα, χωρίς να καεί. Το αφήνουμε να κρυώσει.

Χοντροκόβουμε τα αμύγδαλα και τα καρύδια με μαχαίρι.

Σε μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το κρύο σιτάρι με την άχνη ζάχαρη, το σουσάμι, τα αμύγδαλα, τα καρύδια, την κανέλα, το μοσχοκάρυδο και τις σταφίδες.

Προσθέτουμε το αλεύρι και τη φρυγανιά ώστε να δέσει το μείγμα αλλά να μην γίνει σαν λάσπη.

Ψιλοκόβουμε καλά τον μαϊντανό και καθαρίζουμε το ρόδι, κρατώντας σπόρους για διακόσμηση.

Ανακατεύουμε τον μαϊντανό και το περισσότερο ρόδι και βάζουμε σε μπολ, πιέζοντας ελαφρά.

Αφήνουμε τα κόλλυβα να σταθούν λίγες ώρες στο ψυγείο πριν τα διακοσμήσουμε και τα σερβίρουμε.

Στολίζουμε την επιφάνεια με άχνη ζάχαρη, αμύγδαλα, κουφετάκια και σπόρους ροδιού, σχηματίζοντας σταυρό ως είθισται.

Φυλάσσουμε στο ψυγείο και καταναλώνουμε το πολύ εντός 3 ημερών.