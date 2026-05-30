Πώς να φτιάξουμε αρωματικό Limoncello Spritz

Ιδανικό aperitivo
Ηλιάνα Σκιαδά
Το Limoncello Spritz ανήκει στη νεότερη γενιά των ιταλικών aperitivo cocktails.

Γεννήθηκαν από την κουλτούρα των spritz, της Βόρειας Ιταλίας, αλλά προσφέρουν τα αρώματα του Νότου.

Το limoncello, το λικέρ λεμονιού που παράγεται παραδοσιακά από φλούδες ώριμων λεμονιών, παραδοσιακά σερβίρεται ως χωνευτικό στο τέλος του γεύματος.

Εσχάτως μπήκε στην κουλτούρα των spritz και είναι τέλεια ιδέα για τα ανοιξιάτικα καλέσματά μας.

Καλό, το κλασικό και αγαπημένο Aperol Spritz, αλλά τι θα ήταν η ζωή μας χωρίς αλλαγές;

Limoncello Spritz

Υλικά:

  • 30 ml limoncello
  • 90 ml prosecco καλά παγωμένο
  • 30 ml σόδα (club soda)
  • πάγος
  • φλούδα ή φέτα λεμονιού για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Γεμίζουμε ένα μεγάλο κολωνάτο ποτήρι κρασιού με πάγο.

Ρίχνουμε πρώτα το limoncello και στη συνέχεια το prosecco ώστε να διατηρήσουμε όσο γίνεται περισσότερες φυσαλίδες.

Προσθέτουμε τη σόδα και ανακατεύουμε πολύ απαλά μία φορά.

Ολοκληρώνουμε με φλούδα λεμονιού ή μια λεπτή φέτα φρέσκου λεμονιού και σερβίρουμε αμέσως, όσο το ποτό παραμένει «ζωηρό» και παγωμένο.

