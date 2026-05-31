Συνταγή για τραγανές κοτομπουκιές με κρούστα από πατατάκια 

Η ιδέα του παναρίσματος με τσιπς πατάτας, εμφανίστηκε στην Αμερικάνικη τηλεόραση, που συνήθιζε να προωθεί τις κομφορτ συνταγές, πριν από δεκαετίες.

Η κρούστα από πατατάκια, δίνει τραγανότητα και γεύση, χωρίς βαθύ τηγάνισμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενώ εκείνη με την κλασική τριμμένη φρυγανιά ή το panko, χρειάζεται περισσότερα καρυκεύματα.

Η τεχνική απέκτησε νέα δημοτικότητα με την εξάπλωση των air fryers, επειδή ο έντονος ξηρός αέρας βοηθά τα τσιπς να αφυδατωθούν και να γίνουν ιδιαίτερα τραγανά χωρίς να καούν.

Το αποτέλεσμα διαφέρει αισθητά από το τηγανητό κοτόπουλο fast food: η κρούστα είναι πιο ανώμαλη, πιο εύθραυστη και με έντονη γεύση πατάτας, ενώ το εσωτερικό παραμένει ζουμερό χάρη στον σύντομο χρόνο ψησίματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κοτομπουκιές με κρούστα από πατατάκια

Υλικά:

120 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 κ.σ. αλάτι με καρυκεύματα

1 κ.γ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

3 μεγάλα αυγά

370 γρ. πατατάκια χοντροσπασμένα (kettle-cooked)

900 γρ. λεπτά φιλετάκια κοτόπουλου

1 κ.γ. χοντρό αλάτι

σπρέι λαδιού

Εκτέλεση:

Ετοιμάζουμε τρία σκεύη για το πανάρισμα. Στο πρώτο ανακατεύουμε το αλεύρι με το αλάτι και το πιπέρι. Στο δεύτερο χτυπάμε ελαφρά τα αυγά.

Βάζουμε τα πατατάκια σε σακούλα τροφίμων που κλείνει και τα σπάμε με πλάστη ή βαρύ αντικείμενο μέχρι να δημιουργηθούν χονδροσπασμένα τρίμματα. Δεν τα θρυμματίζουμε τελείως, θέλουμε ανομοιόμορφα κομμάτια για πιο τραγανή υφή.

Στρώνουμε ένα ταψί ή δίσκο με αντικολλητικό χαρτί.

Κόβουμε και αλατίζουμε το κοτόπουλο, από όλες τις πλευρές.

Περνάμε κάθε φιλετάκι πρώτα από το αλεύρι, φροντίζοντας να καλυφθεί καλά. Στη συνέχεια το βουτάμε στο αυγό και αφήνουμε να φύγει η περίσσεια.

Μεταφέρουμε 3–4 κομμάτια κάθε φορά μέσα στη σακούλα με τα τριμμένα πατατάκια. Κλείνουμε τη σακούλα και πιέζουμε απαλά ώστε τα τρίμματα να κολλήσουν καλά πάνω στο κοτόπουλο.

Τοποθετούμε τα παναρισμένα φιλετάκια στο ταψί και συνεχίζουμε με το υπόλοιπο κοτόπουλο.

Προθερμαίνουμε το air fryer στους 200°C, αν χρειάζεται προθέρμανση.

Τοποθετούμε τα κοτόπουλα στο καλάθι σε μία στρώση, αφήνοντας μικρή απόσταση μεταξύ τους ώστε να κυκλοφορεί σωστά ο αέρας. Ψεκάζουμε ελαφρά την επιφάνειά τους με σπρέι λαδιού.

Ψήνουμε για περίπου 10 λεπτά συνολικά, γυρίζοντάς τα στη μέση του χρόνου και ψεκάζοντας ξανά την άλλη πλευρά.

Τα τραγανά κοτοπουλάκια είναι έτοιμα όταν η κρούστα γίνει βαθιά χρυσαφένια.

Σερβίρουμε αμέσως όσο η κρούστα παραμένει τραγανή, με επιπλέον αλάτι αν χρειάζεται.