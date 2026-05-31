ΚΛΑΚΑΖ: Ο νέος πολυχώρος στο Μοναστηράκι δίνει ξανά ζωή στον ιστορικό κήπο της Αβραμιώτου

Ανοιχτό από το πρωί έως αργά το βράδυ, το ΚΛΑΚΑΖ συνδυάζει καφέ, καναδέζικου τύπου πίτσα, cocktails, συναυλίες, stand-up comedy και πολιτιστικές δράσεις σε έναν πολυεπίπεδο πρότζεκτ στο κέντρο της πόλης με έναν από τους πιο ιδιαίτερους αστικούς κήπους της πόλης.

Στην οδό Αβραμιώτου 6-8, λίγα βήματα από την Ερμού και πίσω από την Αθηνάς, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους προορισμούς της αθηναϊκής νύχτας αποκτά νέα ταυτότητα. Το ΚΛΑΚΑΖ, που άνοιξε πρόσφατα τις πόρτες του στο σημείο όπου λειτουργούσε το ιστορικό six d.o.g.s., φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν νέο πυρήνα συνάντησης για την πόλη, συνδυάζοντας γαστρονομία, μουσική, πολιτισμό και καθημερινή διασκέδαση.

Το ίδιο το ΚΛΑΚΑΖ αυτοπροσδιορίζεται ως «Πολιτιστικό Κέντρο Διασκεδάσεως», ένας πολυχώρος ανοιχτός σε κάθε είδους δημιουργική δραστηριότητα. Το οικοσύστημά του αναπτύσσεται σε δύο βασικούς άξονες: τον χώρο εκδηλώσεων, εξοπλισμένο με σύγχρονες εγκαταστάσεις ήχου και εικόνας για συναυλίες, stand-up comedy, ομιλίες, parties και αγορές δημιουργών και τον κήπο με το café bar- restaurant, που παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του κέντρου της Αθήνας. Ανάμεσα σε θεόρατα δέντρα, γιρλάντες με φωτάκια και παλιές πολυκατοικίες, το σημείο διατηρεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που τον έκανε σημείο αναφοράς για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Στο γαστρονομικό σκέλος, πρωταγωνιστεί η καναδέζικου τύπου πίτσα, με τη γνωστή παχιά, αφράτη ζύμη που ψήνεται σε ταψάκι και παρασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην κουζίνα του ΚΛΑΚΑΖ. Ο κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πρωινά με αυγά, γιαούρτι με κόλλυβα, σάντουιτς «παντόφλα», δροσερές σαλάτες και την ευφάνταστη ενότητα «Παιδικό Πάρτυ Ενηλίκων», με ανανεωμένες εκδοχές από μπόμπες, λουκανικάκια και κροκέτες, ενώ δεν λείπει και ειδικό menu για παιδιά. Τα γλυκά φέρουν την υπογραφή του pastry chef Μπάμπη Ζιντίλη, με επιλογές όπως εκλέρ σοκολάτας, μπισκοτογλυκό καραμέλα και τουλούμπα σαντιγί.

Στο bar, ο Δημήτρης Ρούσσος επιμελείται τη λίστα με τα signature cocktails και τα aperitivi, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας σερβίρονται specialty coffee από τον Area 51, matcha latte, kombucha, smoothies, cold press χυμοί και σπιτικά αναψυκτικά. Η μουσική κινείται ανάμεσα σε freestyle, balearic, soul, jazz, folk και italodisco ήχους, ανάλογα με την ώρα και το πρόγραμμα που υπάρχει.

Την αρχιτεκτονική μελέτη υπογράφει το διεθνώς αναγνωρισμένο γραφείο Point Supreme Architects των Μαριάννας Ρέντζου και Κωνσταντίνου Πανταζή, γνωστό για τη σύγχρονη προσέγγισή του στην ελληνική αστική αρχιτεκτονική. Παράλληλα, το ΚΛΑΚΑΖ είναι πλήρως προσβάσιμο σε ΑμεΑ, διαθέτοντας κατάλληλες υποδομές σε όλους τους χώρους του.

Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά τη νύχτα, το ΚΛΑΚΑΖ επιχειρεί να δημιουργήσει έναν στέκι στο οποίο καφές, φαγητό, μουσική, εργασία, πολιτισμός και διασκέδαση συνυπάρχουν και δείχνει να ποντάρει σε κάτι απλό: να σου δώσει αρκετούς λόγους για να περάσεις, αλλά και έναν ακόμη για να επιστρέψεις.