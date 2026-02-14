Αγίου Βαλεντίνου: Συνταγή για ριζότο με φράουλες για τη γιορτή των ερωτευμένων

Χρώμα ελκυστικό και γεύση ζεστασιάς.

Ας φτιάξουμε ένα ριζότο που παντρεύει την κρεμώδη υφή με τη ζωντάνια της φράουλας.

Ένα απρόσμενο αλλά ισορροπημένο πιάτο που ταιριάζει σε γιορτινό τραπέζι και σε ρομαντικό δείπνο.

Για το ριζότο επιλέγουμε το σωστό ρύζι arborio ή carnaroli

Για να πετύχουμε το σωστό χύλωμα, προσθέτουμε λίγο – λίγο τον ζωμό, που ετοιμάζουμε νωρίτερα και διατηρούμε ζεστό.

Ριζότο με φράουλες

Υλικά:

200 γρ. ρύζι για ριζότο (arborio ή carnaroli)

150 γρ. φρέσκες φράουλες, ψιλοκομμένες

περίπου 1 λίτρο ζεστός ζωμός λαχανικών

50 ml ξηρό λευκό κρασί

25–30 γρ. τριμμένη παρμεζάνα, για το τελείωμα

½ μικρό κρεμμύδι, πολύ ψιλοκομμένο

1 κ.γ. βαλσάμικο ξίδι

1 κ.σ. παγωμένο βούτυρο, κομμένο σε μικρούς κύβους

αλάτι, κατά βούληση

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

ελαιόλαδο (για το σοτάρισμα)

Για το σερβίρισμα:

φράουλες σε λεπτές φέτες

φύλλα ρόκας

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε τον ζωμό και τον διατηρούμε σε χαμηλή φωτιά.

Σε φαρδιά κατσαρόλα ή μεγάλο τηγάνι βάζουμε λίγο ελαιόλαδο και σοτάρουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι σε μέτρια φωτιά μέχρι να γίνει διάφανο και ελαφρώς καραμελωμένο, περίπου 3–4 λεπτά.

Προσθέτουμε το ρύζι και το σοτάρουμε μαζί με το κρεμμύδι για 2–3 λεπτά, μέχρι να γυαλίσει.

Σβήνουμε με το λευκό κρασί και περιμένουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ.

Ρίχνουμε ζεστό ζωμό σε δόσεις —μια κουτάλα κάθε φορά— ανακατεύοντας τακτικά με ξύλινη κουτάλα και περιμένοντας να απορροφηθεί πριν προσθέσουμε την επόμενη.

Συνεχίζουμε μέχρι το ρύζι να είναι αλ ντέντε και το ριζότο να χυλώσει.

Όταν το ρύζι φτάσει στην επιθυμητή υφή, αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε τις ψιλοκομμένες φράουλες, το παγωμένο βούτυρο, την τριμμένη παρμεζάνα και το βαλσαμικό ξύδι.

Ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί και να γίνει κρεμώδες.

Δοκιμάζουμε και διορθώνουμε το αλατοπίπερο. Σερβίρουμε αμέσως, γαρνίροντας με λεπτές φέτες φράουλας και μερικά φύλλα ρόκας.