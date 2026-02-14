Αρνάκι κλέφτικο και λαζάνια λαχανικών ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Αφετηρία αυτής της εβδομάδας είναι κάτι πολύ Ελληνικό όπως το αρνάκι κλέφτικο με πατάτες φούρνου.

Ψαράκι, εύκολο γρήγορο για τη συνέχεια, με φιλέτο πέρκας στον φούρνο με ντομάτα, κρεμμύδια και πράσινες ελιές, σε μια μεσογειακή συμφωνία.

Λαδερές και λεμονάτες αγκινάρες με αρακά, με έμπνευση από το μενού του δείπνου που παρέθεσε ο Τούρκος πρόεδρος στην Ελληνική αντιπροσωπία, μόνο που εκεί ήταν αγκινάρες με σάλτσα κάρυ.

Για την Πέμπτη, φτιάχνουμε ζουμερά μπιφτέκια κοτόπουλο με ένα κίτρινο πιλαφάκι αρωματισμένο με σαφράν.

Και για το κλείσιμο της εργάσιμης εβδομάδας, λαζάνια λαχανικών με κρέμα μπεσαμέλ και τυριά.

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Αρνάκι κλέφτικο με πατάτες φούρνου: στη σακούλα στη λαδόκολλα, ή στη γάστρα, γίνεται λουκούμι με τις πατατούλες του και το κεφαλοτύρι που λιώνει.

Ψώνια: αρνίσιο μπούτι με το κόκκαλο, πατάτες, σκόρδο, δεντρολίβανο, ρίγανη, θυμάρι, λεμόνια, κεφαλοτύρι.

Τρίτη

Φιλέτο πέρκας με ντομάτα, κρεμμύδια και πράσινες ελιές στον φούρνο: μεσογειακή γεύση με νοστιμιά και χρώμα, άρα και με πολλές βιταμίνες.

Ψώνια: φιλέτα πέρκας, ντομάτες, κρεμμύδι, ελιές πράσινες, λεμόνι ρίγανη.

Τετάρτη

Λεμονάτες αγκινάρες με αρακά: φρέσκες δεν έχει αυτή την εποχή αλλά έχει ωραιότατες καθαρισμένες αγκινάρες που γίνονται ωραίο λαδερό φαγάκι με αρακά και καροτάκι.

Ψώνια: αγκινάρες (κατεψυγμένες καθαρισμένες), αρακάς, κρεμμύδι, καρότα, λεμόνια, άνηθος, κορν φλάουρ.

Πέμπτη

Μπιφτέκια κοτόπουλου με κίτρινο ρύζι: αφράτα και ζουμερά με πιλαφάκι που θα αρωματίσουμε και χρωματίσουμε με σαφράν.

Ψώνια: κιμάς κοτόπουλου, φρυγανιά, αυγό, μουστάρδα, κρεμμύδι, κόκκινη πιπεριά, μαϊντανός, ρύζι, σαφράν, ζωμός λαχανικών, βούτυρο, λεμόνι.

Παρασκευή

Λαζάνια λαχανικών φούρνου: με κρέμα μπεσαμέλ και τυριά. Μπορείτε να βάλετε όποια λαχανικα σας αρέσουν και όποια θέλετε να φάνε τα παιδιά σας, αρκεί να τα ψιλοκόψετε μέσα στη σάλτσα ντομάτας και θα γίνει το θαύμα.

Ψώνια: φύλλα λαζάνια, πιπεριές χρωματιστές, κρεμμύδι, σκόρδο, ντομάτα κονκασέ, μανιτάρια, καρότα, κολοκύθι, γλυκοπατάτα, ρικότα, μοτσαρέλα, παρμεζάνα, γάλα, αλεύρι, μοσχοκάρυδο.



