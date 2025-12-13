Avra Great Sunday Club: Το πιο γιορτινό cocktail event της χρονιάς στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Η εορταστική αυτή έκδοση του Great Sunday Club φέρνει κοντά δύο από τα πιο δυνατά ονόματα της σύγχρονης ελληνικής bar σκηνής: το Avra Bar και το Line Athens, το οποίο βρίσκεται στο No. 8 των World’s 50 Best Bars. Η συνεργασία τους πλαισιώνεται από τη δράση της οργάνωσης Save Your Hood, προσθέτοντας στη βραδιά έναν σαφή σκοπό: μέρος των εσόδων διατίθεται για την υποστήριξη ενός κινήματος που δουλεύει έμπρακτα για τις γειτονιές, το περιβάλλον και τη συλλογικότητα, ενισχύoντας τον δεσμό ανάμεσα στους ανθρώπους και τη φύση. Με καθαρισμούς, επισκευές, φυτεύσεις και άλλες δράσεις που υλοποιούνται από εθελοντές, ο οργανισμός έχει εξελιχθεί σε μια σημαντική δύναμη αλλαγής σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Το σκηνικό συμπληρώνεται από τη μοναδική τοποθεσία του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, που κατατάσσεται στο No. 17 των World’s 50 Best Hotels, δημιουργώντας το ιδανικό περιβάλλον για μια βραδιά που ισορροπεί ανάμεσα στη χαλαρότητα και τη λάμψη, με live DJ και έντονη αίσθηση κοινότητας.

Μία εκδήλωση με πραγματικό νόημα

Η συνεργασία με το Save Your Hood δεν λειτουργεί ως εθιμοτυπική αναφορά, αλλά ως ουσιαστικός πυρήνας της βραδιάς. Πρόκειται για ένα κίνημα που ενεργοποιεί εθελοντές μέσα από καθαρισμούς, επισκευές, φυτεύσεις και παρεμβάσεις σε υποβαθμισμένες περιοχές σε Ελλάδα και Κύπρο. Σε μια εποχή όπου η έννοια της βιωσιμότητας κινδυνεύει να εξαντληθεί επικοινωνιακά, εδώ αποκτά χειροπιαστό περιεχόμενο.

Όπως επισημαίνει ο Bar Manager του Avra, Νίκος Ταχμαζής, η συγκεκριμένη συνεργασία συνδυάζει τη δημιουργικότητα με το αίσθημα συνεισφοράς, ενώ λειτουργεί και ως ένας τρόπος να γιορταστούν οι σημαντικές διεθνείς διακρίσεις που έλαβαν μέσα στη χρονιά τόσο το Line όσο και το Four Seasons Athens.

«Η συνεργασία μας με το Line Bar για το τελευταίο, εορταστικό Great Sunday Club του 2025 αποτελεί τον ιδανικό συνδυασμό δημιουργικότητας και αίσθησης συνεισφοράς. Σχεδιάσαμε κοκτέιλ και μια εορταστική εκδήλωση – για να γιορτάσουμε τις σημαντικές επιτυχίες που σημείωσαν τόσο το Line όσο και το Four Seasons Athens τη χρονιά που πέρασε. Και είναι μία γιορτή βαθιά συνδεδεμένη με το πνεύμα της προσφοράς, που φέρνει τους ανθρώπους κοντά για να στηρίξουν το έργο του Save Your Hood, κάνοντας την Αθήνα ακόμη πιο φωτεινή και όμορφη.» δηλώνει χαρακτηριστικά.

Δύο φιλοσοφίες, μία βραδιά

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκονται 6 αποκλειστικά κοκτέιλ, αποτέλεσμα της σύμπραξης των δύο bars. Το Line, συνιδρυτής του οποίου είναι ο βραβευμένος bartender Βασίλης Κυρίτσης, φέρνει τη φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας στη μιξολογία, παράγοντας in-house fruit wines, μπύρες και προζύμι, αξιοποιώντας παράλληλα τα υπολείμματα παραγωγής για νέες δημιουργίες. Πρόκειται για ένα cocktail bar με ξεκάθαρη περιβαλλοντική συνείδηση, που συνομιλεί ιδανικά με τη garden-to-glass προσέγγιση του Avra.

Δίπλα στον Κυρίτση που στο παρελθόν έχει περάσει από εμβληματικά ελληνικά bars, συνίδρυσε το The Clumsies – εννέα φορές τιμημένο στη λίστα World’s 50 Best Bars – και απέσπασε δύο υποψηφιότητες για Top 10 International Bartender of the Year, βρίσκονται ο ευρηματικός bartender του Line Άγγελος Ζεμπέκης και φυσικά ο πολύπειρος Νίκος Ταχμαζής. Οι τρεις τους συνθέτουν μια ομάδα που αντιμετωπίζει το cocktail απλά ως ποτό, αλλά ως μέσο αφήγησης και εμπειρίας.

Έξι κοκτέιλ για τη γιορτινή νύχτα

Κάθε κοκτέιλ κοστολογείται στα 14 ευρώ και εκφράζει διαφορετικές πτυχές της σύγχρονης μιξολογίας. Από την πλευρά του Line, το Negroni φωτίζεται με βοτανικές νότες, το Gimlet συνδυάζει vodka, ζυμωμένο αχλάδι, χαμομήλι και μια διακριτική νότα blue cheese, ενώ το Paloma φέρνει φρεσκάδα μέσα από tequila, lemongrass, ginger και pink grapefruit soda. Το Avra απαντά με το Orange, έναν συνδυασμό μαστίχας με χαμομήλι και φύλλο πορτοκαλιάς, το Dairy, με cognac, λευκή σοκολάτα, mascarpone και πράσινο μήλο, καθώς και το N/A White Sangria, μια μη αλκοολούχα εκδοχή με καρυκευμένους χυμούς ροδάκινου και μήλου.

Το τελευταίο Great Sunday Club του 2025 δεν είναι απλώς ένα ακόμη cocktail event. Είναι ένας τρόπος να κλείσει η χρονιά με συλλογικότητα, δημιουργικότητα και μια διάθεση που ξεπερνά την προσωπική απόλαυση και ακουμπά την έννοια της συμμετοχής.

Info

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, 17:00 – 22:00

Avra Bar, Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, Απόλλωνος 40 Βουλιαγμένη

Κρατήσεις: +30 210 890 1000 ή στο εδώ.