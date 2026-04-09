Πάσχα στην Αθήνα: Το έθιμο της σούβλας επιστρέφει

Για όσους μείνουν στην Αθήνα, το παραδοσιακό σούβλισμα του οβελία είναι ένα έθιμο που δεν χάνεται.

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερα εστιατόρια και ταβέρνες βγάζουν τις σούβλες τους έξω και στήνουν το τραπέζι όπως το ξέρουμε, μεταφέροντας το Πάσχα στο χωριό μέσα στην πόλη. Το ψήσιμο γίνεται επιτόπου, τα συνοδευτικά πιάτα ακολουθούν και αυτά τα γνώριμα μονοπάτια και το μόνο που χρειάζεται να έχεις είναι κέφι και καλή διάθεση, ακόμα κι αν δεν αναδειχθείς σε πρωταθλητή στο τσούγκρισμα των αυγών.

Η Πλάκα γιορτάζει

Το Zohós Athens στην καρδιά της Πλάκας λειτουργεί ως βασικό σημείο αναφοράς για το πασχαλινό τραπέζι, αξιοποιώντας έναν καταπράσινο, εσωτερικό κήπο που μεταφέρει την αίσθηση μιας πιο ιδιωτικής, αθηναϊκής αυλής. Το πασχαλινό μενού, με την υπογραφή του σεφ Σάκη Βενέτη, βασίζεται στη λογική του food sharing, αναδεικνύοντας τη μοιρασιά ως κεντρικό στοιχείο της εμπειρίας. Οι γεύσεις αντλούν έμπνευση από την ελληνική παράδοση, τη γη και τη θάλασσα, με πιάτα που συνδυάζουν γνώριμα στοιχεία με σύγχρονη προσέγγιση.

Η εμπειρία ξεκινά με welcome επιλογές που συνδέονται άμεσα με το έθιμο, όπως προζυμένιο ψωμί, ελιές και βαμμένα αυγά, ενώ στο κυρίως μέρος του τραπεζιού κυριαρχούν κλασικές παρασκευές: χορτόπιτες, σαλάτες και πιάτα που βασίζονται σε ελληνικές πρώτες ύλες. «Βασίλισσα» της ημέρας είναι η σούβλα, με αρνί από την Κίμωλο, κοντοσούβλι χοιρινό και κοκορέτσι, τα οποία ψήνονται σε εξωτερικό χώρο, ενισχύοντας τη σύνδεση με την παράδοση. Η επιλογή να στηθεί η σούβλα στην αυλή αναπαράγει τη γνώριμη εικόνα του «Πάσχα στο χωριό», μεταφέροντας αυτή τη συνθήκη στο κέντρο της πόλης. Η ατμόσφαιρα διαμορφώνεται γύρω από τη συλλογικότητα, τη μνήμη και την εορταστική εμπειρία, στοιχεία που λειτουργούν ως βασικοί άξονες της πρότασης.

Παράλληλα, ο όμιλος Electra Hotels επεκτείνει το πασχαλινό πρόγραμμα και στα rooftop εστιατόρια των Electra Metropolis, Electra Palace Athens και Electra Rhythm Athens, στα οποία προσφέρονται εορταστικά buffet, set menu με θέα στην Ακρόπολη, ενισχύοντας τη συνολική εικόνα μιας ολοκληρωμένης city εμπειρίας. Το γιορτινό γεύμα κοστίζει 50€/άτομο, ενώ για τα παιδιά, υπάρχει διαθέσιμο και ειδικό μενού (18€).

Ξεν. Electra Palace Athens, Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Αθήνα

Τηλ. κρατήσεων 210337 0035

Πάσχα όλο τον χρόνο

Στα Κάτω Πατήσια, δύο βήματα από τον σταθμό του ΚΤΕΛ, ο Σπανός λειτουργεί σταθερά από το 1981 και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι έχει γίνει θεσμός. Στο μικρό δρομάκι της Αριστείδου Οικονόμου, η συγκεκριμένη ταβέρνα δουλεύει γύρω από τη σούβλα, με το ψήσιμο να ξεκινά από νωρίς και να συνεχίζεται μέχρι το βράδυ.

Το μενού το Πάσχα, αλλά και κάθε ημέρα κινείται γύρω από τα βασικά της σούβλας. Το κοκορέτσι, τραγανό εξωτερικά και ζουμερό στο εσωτερικό, το χοιρινό κοντοσούβλι και το αρνί της σούβλας —ή «φρουτάκι», όπως το αποκαλούν— παραμένουν σταθερά διαθέσιμα, μαζί με τις φρέσκες τηγανητές πατάτες, τη χειροποίητη τυροκαυτερή και τα υπόλοιπα, κλασικά συνοδευτικά. Συμπληρωματικά, το μενού περιλαμβάνει παϊδάκια, αρνίσια και πρόβεια, κοκκινιστά σαλιγκάρια και πιο «μερακλίδικες» επιλογές όπως τα φρυγαδέλια και οι σεφταλιές. Κλείσε τραπέζι εγκαίρως όμως.

Σπανός, Αριστείδου Οικονόμου 12, Κάτω Πατήσια

Τηλ. κρατήσεων: 2108327381

Παράδοση με αισθητική στο κέντρο

Στη στοά Μπολάνη, το Milos επαναφέρει και φέτος την παράδοση στο πασχαλινό τραπέζι. Στον εξωτερικό χώρο θα στηθούν σούβλες με αρνί γάλακτος από τη Ναύπακτο, ενώ χάρη στην παρουσία των πλανόδιων μουσικών, η ατμόσφαιρα θα βγάζει κάτι από Πάσχα στο χωριό, χωρίς να έχεις καν μετακινηθεί. Το μενού περιλαμβάνει 13 πιάτα που αναβιώνουν τα ήθη της ημέρας: τα αβγά βάφονται με αγνό ριζάρι, όπως παλιά, ενώ τόσο τα κουλουράκια όσο και τα τσουρέκια πλάθονται όπως στο σπίτι. Εξυπακούεται πως και το φύλλο για τις πίτες ανοίγεται στο χέρι.

Στο επίκεντρο της γιορτής βρίσκεται φυσικά το αρνί στη σούβλα, που συνοδεύεται από πατάτες στον φούρνο και σαλάτα με άνηθο και φρέσκο κρεμμυδάκι, ενώ η συκωταριά με λαδορίγανη και το σπιτικό λουκάνικο Ναυπάκτου συμπληρώνουν το εορταστικό τραπέζι. Φυσικά, δεν λείπουν οι πίτες και οι επιλογές από ελληνικά τυριά μικρής παραγωγής, πριν περάσει κανείς στο τσουρέκι, στα πασχαλινά κουλουράκια και στα αυγά. Το γεύμα ολοκληρώνεται με γαλακτομπούρεκο, γιαούρτι με γλυκό του κουταλιού και φρούτα εποχής, ακολουθώντας σταθερά τη φιλοσοφία του εστιατορίου να παραμένει προσανατολισμένο στις γνώριμες γεύσεις και την άψογη εκτέλεση, δίνοντας έμφαση στην πρώτη ύλη.

Το πασχαλινό γεύμα στο Milos Αθήνας σερβίρεται από τη 1:00 έως τις 5:00 το απόγευμα, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας είναι διαθέσιμο και το κανονικό μενού του εστιατορίου. Η τιμή διαμορφώνεται στα 150 ευρώ ανά άτομο, με δωρεάν συμμετοχή για παιδιά έως έξι ετών και μειωμένη χρέωση για ηλικίες έως δεκατεσσάρων. Το 25% των εσόδων θα διατεθεί στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων.

Εστιατόριο Milos Κολοκοτρώνη 3-5, Αθήνα

Τηλ. κρατήσεων: 2166003320, Ώρες: 13:00–17:00

Το στέκι στα βόρεια

Στα Μελίσσια, στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, ο Μαγγίνας κινείται σταθερά γύρω από τη φωτιά και τη σούβλα, με το ψήσιμο να παραμένει στο επίκεντρο της κουζίνας κάθε μέρα και όχι μόνο το Πάσχα. Έχει τον χαρακτήρα μιας κλασικής ταβέρνας και η φήμη του βασίζεται κυρίως στη σούβλα. Το κοκορέτσι ξεχωρίζει για τη σωστή ισορροπία στο ψήσιμο και διαθέτει τραγανή, εξωτερική υφή και ζουμερό εσωτερικό, ενώ το αρνί στη σούβλα ψήνεται εξίσου μαστόρικα.

Για όσους θέλουν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό, υπάρχει και γουρουνάκι γάλακτος, που μαγειρεύεται με τον ίδιο τρόπο και μπορεί να μπει στο τραπέζι χωρίς να αλλοιώσει την πασχαλινή παράδοση. Εννοείται πως η κουζίνα δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά. Οι επιλογές της σχάρας, δηλαδή, μπριζόλες, παϊδάκια, μπιφτέκια και λουκάνικα κρατούν μια σταθερή ποιότητα, χωρίς εξαιρέσεις και για αυτό έχουν φανατικούς φίλους. Εφόσον ο καιρός το επιτρέπει, τα εξωτερικά τραπέζια, μέσα στα δέντρα, είναι ιδανικά για να σου φτιάξουν τη διάθεση.

Μαγγίνας, Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, Μελίσσια

Τηλ. κρατήσεων: 2108046143

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Manginas Melissia (@manginas_taverna_melissia)

Εκδρομή στη Σταμάτα

Ο Πιπινιός του Παναγιώτη και του Θοδωρή Τσούκα στη Σταμάτα φημίζεται για τη σούβλα του, η οποία στριφογυρίζει αδιάκοπα όλο τον χρόνο. Η ταβέρνα διατηρεί οικογενειακό χαρακτήρα και όλη η κουζίνα κινείται γύρω από το ψήσιμο, με τις σχάρες και τις τεράστιες, χάλκινες γάστρες να δουλεύουν παράλληλα.

Το μενού περιλαμβάνει ακριβώς ότι ψάχνεις, δηλαδή αρνί, κατσίκι, κοκορέτσι, κοντοσούβλι και κεφαλάκια, όλα παρασκευασμένα επιτόπου. Πέρα όμως από τα βασικά, υπάρχει και μια επιλογή που δεν εμφανίζεται πάντα, αλλά αξίζει να τη ζητήσει κανείς: η σουβλιστή προβατίνα. Είναι από τα πιάτα που έχουν συνδεθεί με τον Πιπινιό και για αυτό είναι best seller. Κι αν δεν κάνεις κέφι με τίποτε από αυτά, διάλεξε τα λεπτοκομμένα παϊδάκια από αρνάκι γάλακτος, το οποίο προμηθεύονται από Αγρίνιο και Αμφιλοχία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panagiotis Tsoukas (@pipiniostamata)

Πιπινιός, Πέππα 1 & 25ης Μαρτίου, Πλατεία Σταμάτας

Τηλ. κρατήσεων: 2106216250

Για τεράστιες μερίδες και γερά πιρούνια

Στα Καλύβια, το Τρίγωνο είναι από εκείνα τα μέρη που πρέπει να επισκεφθείς με παρέα γιατί μόνος σου δεν προλαβαίνεις να δοκιμάσεις ούτε τα μισά: οι επιλογές στα κρεατικά είναι πολλές και οι μερίδες μεγάλες και άκρως χορταστικές. Η σούβλα έχει τον πρώτο λόγο, με το αρνίσιο κοντοσούβλι να είναι από τα πιο σταθερά πιάτα του εστιατορίου, ενώ από τη σχάρα, άσχετα με το αν είναι Πάσχα, αξίζει να δοκιμάσεις το ζουμερό μπιφτέκι, που είναι φυσικά ανάρπαστο. Δίπλα τους, η τυροκαυτερή, οι πατάτες σε ροδέλες και τα κολοκυθάκια τηγανητά συμπληρώνουν το γιορτινό τραπέζι με τον τρόπο που πρέπει, χωρίς να χρειάζεται κάτι παραπάνω. Σημείωσε τη διεύθυνση γιατί ξέρεις τι θα φας και πας ακριβώς γι’ αυτό.

Τρίγωνο, Αθηνών 36, Καλύβια Θωρικού

Τηλ. κρατήσεων: 2299048540