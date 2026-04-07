Πάσχα στην Αθήνα: Γιορτινά μενού και πασχαλινές προτάσεις στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία

Οι ημέρες των εορτών αποκτούν σαφή γαστρονομικό προσανατολισμό στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, μέσα από επιμελημένες προτάσεις που ξεκινούν από τα πασχαλινά δώρα και τις δημιουργίες υψηλής ζαχαροπλαστικής στο GB Corner Gifts & Flavors και φτάνουν έως τα εορταστικά μενού του GB Roof Garden Restaurant. Με άξονα την ελληνική κουζίνα, την εποχικότητα και τον σεβασμό στην πρώτη ύλη, το εορταστικό αναπτύσσεται σε διαφορετικά επίπεδα, ξεκινώντας από τις πιο οικείες γεύσεις και φτάνοντας σε πιο σύνθετες γευστικές προσεγγίσεις.

Η πασχαλινή περίοδος στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία ξεκινά από το GB Corner Gifts & Flavors, στο οποίο η ζαχαροπλαστική και οι ιδιαίτερες επιλογές δώρων συνθέτουν την ιδανική εισαγωγή στο εορταστικό κλίμα. Οι φετινές προτάσεις δίνουν έμφαση στα χειροποίητα σοκολατένια αυγά Valrhona, πραγματικά κομψοτεχνήματα υψηλής ζαχαροπλαστικής, με διαφορετικές εντάσεις και υφές.

Η εκδοχή της bitter σοκολάτας κινείται σε πιο σύνθετους συνδυασμούς, είτε μιλάμε για εκείνη με το σπιτικό φιστικοβούτυρο και κομμάτια brownie είτε για αυτή με πραλίνα από φιστίκι Αιγίνης και καραμελωμένους ξηρούς καρπούς, ενώ το αυγό με σοκολάτα γάλακτος παραμένει η πιο βελούδινη επιλογή με γνώριμη, σταθερή γεύση.

Εννοείται ότι θα τα παραλάβεις μέσα στο πολυτελές Easter Egg Box του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία. Την ίδια στιγμή οι πασχαλινές λαμπάδες, τα κομψά αντικείμενα για το σπίτι και τα gift vouchers για διαμονή ή γαστρονομικές επιλογές ξεπερνούν τα όρια της στιγμής και επεκτείνονται σε κάτι πιο διαρκές που σίγουρα θα εκτιμηθεί.

Στον 8ο όροφο του ξενοδοχείου, το GB Roof Garden Restaurant οργανώνει το αναστάσιμο δείπνο στην Αθήνα με σαφή αναφορά στην ελληνική πασχαλινή παράδοση και όπως πάντα προσεγμένη εκτέλεση. Ο Chef de Cuisine Γιάννης Ροκανάς ακολουθεί μια δομή που ξεκινά με κλασική μαγειρίτσα και περνά κατόπιν σε ένα ντουέτο αρνίσιας κοτολέτας στη σχάρα και σεφταλιάς στα κάρβουνα με γιαούρτι και λεμονάτες πατάτες φούρνου.

Το επιδόρπιο, μια πορτοκαλόπιτα αρωματισμένη με θυμάρι και παγωτό με καραμελωμένους ξηρούς καρπούς, διατηρεί τη σύνδεση με το γνώριμο γευστικό πλαίσιο, χωρίς περιττές παρεμβάσεις. Εξυπακούεται πως καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, το εστιατόριο διαθέτει και νηστίσιμες επιλογές.

Την Κυριακή του Πάσχα, ο χώρος μετατρέπεται σε ένα ανοιχτή γιορτή στην καρδιά της πόλης, με το πασχαλινό τραπέζι στο GB Roof Garden Restaurant να αναπτύσσεται γύρω από έναν εκτεταμένο μπουφέ υπό την επιμέλεια του Executive Chef Αστέριου Κουστούδη. Η αρχή γίνεται δίπλα στη σούβλα, με ούζο, μεζέδες και τα παραδοσιακά κόκκινα αυγά, πριν το ενδιαφέρον μεταφερθεί σταδιακά στις επιλογές του μπουφέ, στον οποίο συνυπάρχουν η μαγειρίτσα, τα κλασικά ορεκτικά και τα ζεστά πιάτα της ελληνικής κουζίνας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hotel Grande Bretagne, Athens (@hotelgrandebretagne)

Κεντρική θέση, εννοείται πως έχουν έχουν οι παρασκευές της σούβλας αρνί, κοκορέτσι και κοντοσούβλι που σερβίρονται επί τόπου, διατηρώντας τον άμεσο χαρακτήρα της ημέρας. Τα επιδόρπια περιλαμβάνουν ελληνικά γλυκά που κινούνται σε γνώριμες μνήμες, ενώ δεν λείπουν τα φρεσκοκομμένα φρούτα. Η εορταστική ατμόσφαιρα, το απολαυστικό φαγητό και η άψογη εξυπηρέτηση δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για να σμίξουν συγγενείς και φίλοι γύρω από το πασχαλινό τραπέζι.

Info

Το GB Corner Gifts & Flavors λειτουργεί από Δευτέρα έως Σάββατο (11:00–20:00) στο ισόγειο του ξενοδοχείου, ενώ το GB Roof Garden Restaurant, στον 8ο όροφο, σερβίρει το αναστάσιμο δείπνο το Μεγάλο Σάββατο (22:30–01:00) και το πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα (13:30–17:00).

Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία

Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Αθήνα, 105 64

