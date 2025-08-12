Ερρίκος: Πλούσια ψαροφαγικά ενσταντανέ με φόντο το Μεγανήσι

Έξοδος

Το Μεγανήσι είναι ένας μαγικός τόπος. Παρά το γεγονός ότι σε σχέση με τα υπόλοιπα Επτάνησα είναι σαφώς μικρότερο σε έκταση, δεν του λείπει τίποτα σε φυσική ομορφιά και σε κοσμοπολιτισμό: τα κρυστάλινα, γαλαζοπράσινα νερά σκιάζονται από δέντρα, τα οποία κατεβαίνουν συνήθως μέχρι τις ακτές και οι δαντελωτοί, οι μακρόστενοι θαλάσσιοι όρμοι που θυμίζουν φιορδ αποτελούν το σήμα κατατεθέν του νησιού, ενώ από εδώ περνάει κάθε καλοκαίρι όλο το διεθνές jet set με τα σκάφη του.  

Αλλά αν βρεθείτε εδώ για τις καλοκαιρινές σας διακοπές δεν θα εντυπωσιαστείτε μόνο από τις φυσικές ομορφιές, αλλά και από τις γαστρονομικές απολαύσεις. Κι αν είστε πραγματικός λάτρης των γεύσεων, τότε θα πρέπει να περάσετε οπωσδήποτε από τον «Ερρίκο» στο Βαθύ.  

Τη συγκεκριμένη ψαροταβέρνα, με τη ρομαντική θέα στον πανέμορφο κόλπο, άνοιξε το 1978 ο Γιώργος Καλλίνικος και της χάρισε το όνομα του αγαπημένου του γιου. Όπως ήταν φυσικό, η σκυτάλη πέρασε κατόπιν στα χέρια του άξιου Ερρίκου και των δικών του, ενώ εδώ και δεκαπέντε χρόνια, στο τιμόνι της οικογενειακής επιχείρησης, «καπετάνιος» είναι πλέον ο εγγονός Γιώργος Καλλίνικος, η τρίτη γενιά δηλαδή.

Πολλά έχουν αλλάξει από το ξεκίνημα του «Ερρίκου», ενώ είναι εμφανές ότι υπάρχει μια πιο δημιουργική παρουσίαση στα πιάτα – αυτό επιβάλλει έτσι  κι αλλιώς η σύγχρονη πραγματικότητα. Το σημείο όμως που επιμένουν στο εστιατόριο, χωρίς να το διαπραγματεύονται, είναι ποιότητα της πρώτης ύλης: τα ψάρια και τα θαλασσινά που μπαίνουν στην κουζίνα πρέπει να είναι πάντα ολόφρεσκα. Για αυτό και προέρχονται από ντόπιους ψαράδες με τους οποίους έχουν σταθερή συνεργασία πολλά χρόνια τώρα.

 
 
 
 
 
Εδώ, δεν δίνουν σημασία στον ευκαιριακό εντυπωσιασμό γιατί τους απασχολεί η ουσία. Το μενού, λοιπόν, δεν είναι πολυσέλιδο, αλλά σκοράρει ψηλά στη γεύση χάρη στον μινιμαλισμό του. Τέσσερις σαλάτες έχουν όλες κι όλες και από εκεί και πέρα αφήνουν τους θησαυρούς της θάλασσας να κυριαρχήσουν.  Οι ωμές παρασκευές τους, αλλάζουν τη βάση τους ανάλογα με την ψαριά της ημέρας και αναδεικνύουν στο μέγιστο την ποιότητα των υλικών, για αυτό και συγκαταλέγονται στα best sellers του καταλόγου του «Ερρίκου».

 
 
 
 
 
Αλλά ακόμη κι αν διαλέξετε ένα πιο μεγάλο ψάρι, να είστε σίγουροι ότι θα σας το μαγειρέψουν με διάφορους τρόπους, π.χ. φρικασέ ή αχνιστό, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν κάθε εκατοστό του στο έπακρο. Πραγματικά, θα εκπλαγείτε με τη νοστιμιά που θα ανακαλύψετε ακόμη και στα πιο «ταπεινά» κομμάτια. Επί κεφαλής της κουζίνας, τα τελευταία τρία χρόνια είναι ο έμπειρος σεφ Αουρέλ Αλιμέτα, ο οποίος μαζί με την ομάδα του δίνει καθημερινά τον καλύτερό του εαυτό κι αυτό, μαζί με το σβέλτο σέρβις, θα το εκτιμήσετε δεόντως.

 
 
 
 
 
Ένα επιπλέον ατού του «Ερρίκου», το οποίο έχει κερδίσει την εκτίμηση των οινόφιλων, είναι η λίστα κρασιών του. Περιλαμβάνει ογδόντα με ενενήντα ετικέτες από τον ελληνικό και τον διεθνή αμπελώνα, ενώ οι πιο απαιτητικοί έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν -εκτός καταλόγου- μερικές ετικέτες διαμάντια του οινικού κόσμου, αρκεί να το ζητήσουν από τον πάντα ευγενικό και φιλόξενο Γιώργο Καλλίνικο.

Το παρών δίνει κάθε καλοκαίρι στον Ερρίκο όλο το διεθνές jet set που επισκέπτεται το Μεγανήσι με τα σκάφη του

Για όλα, άλλωστε, έχει προβλέψει ο αεικίνητος εστιάτορας: από το καλωσόρισμα μέχρι το κατευόδιο, έννοια του είναι να κάνει τον επισκέπτη να αισθανθεί σαν το σπίτι του. Κι ίσως αυτό ακριβώς να είναι το μυστικό της επιτυχίας του «Ερρίκου» που δεν αντιγράφεται: η φιλοξενία τελικά είναι ταλέντο.  

Μεγανήσι, Βαθύ, Τηλ: 6972276162 

