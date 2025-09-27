Κωνσταντίνος Θεοδωρακόπουλος: Η Αθήνα βρίσκεται στο top 5 των πόλεων του κόσμου με τα καλύτερα μπαρ

Η συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Θεοδωρακόπουλο για το πως το Bar in Front of The Bar κατόρθωσε να ξεχωρίσει ανάμεσα στα μπαρ όλου του πλανήτη, αλλά και στις καρδιές των Αθηναίων, ξεκίνησε στην Κέρκυρα, στο Avali by Mar-Bella Collection, κατά τη διάρκεια ενός μίνι, άλλα άκρως διαφωτιστικού σεμιναρίου για το πως φτιάχνουμε cordial* και για το τι ακριβώς είναι το milkwashing **.

Η κουβέντα συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της εν πλω εξερεύνησης της περιοχής από τις Μπενίτσες μέχρι τη Δασιά, δοκιμάζοντας μερικά από τα signature cocktails της ομάδας που έδωσε ζωή στην οδό Πετράκη.

Πως βρέθηκες στο «σύμπαν» των μπαρ;

Σπούδαζα Διοίκηση Επιχειρήσεων και όπως όλοι δούλευα, παράλληλα. Κάποια στιγμή δοκίμασα να μπω πίσω από τη μπάρα. Μου άρεσε φυσικά. Η ενέργεια, ο κόσμος. Πιτσιρικάς ήμουν, άλλωστε. Αλλά όταν βρέθηκα στη Μύκονο, κατάλαβα ότι αυτή η δουλειά είναι πολύ πιο απαιτητική από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι κι όχι μόνο fun.

Κάποια στιγμή που κάποιος πολύ καλός πελάτης μου είπε ότι αυτή είναι η πορεία που πρέπει να πάρω και πήρα τη συμβουλή του πολύ σοβαρά. Κι έτσι άρχισα να ταξιδεύω και να διαβάζω για να μάθω όσα περισσότερα μπορούσα. Με τον Aλέξανδρο Τσελεπή, τον φίλο και συνεταίρο μου, βρεθήκαμε για stage πλάι στον Tony Conigliaro. Το Λονδίνο μου άλλαξε την οπτική μου στα πράγματα, για την ακρίβεια μου άλλαξε τον τρόπο που βλέπω τον κόσμο.

Το Bar in Front of The Bar πως προέκυψε;

Κάποια στιγμή ήρθε ο καιρός να επιστρέψουμε στην Αθήνα, η οποία είχε ένα κενό σε ό,τι αφορά στον τρόπο στησίματος-λειτουργίας ενός μπαρ και σε κάποια βασικά πράγματα. Θεωρώ ότι για να έχεις καλή πορεία σε αυτόν τον χώρο χρειάζεσαι οπωσδήποτε οργάνωση, καλή γνώση των βασικών κοκτέιλ και δομημένο σέρβις. Για το όνειρό μας όμως, δηλαδή να ανοίξουμε ένα μπαρ όπως το είχαμε φανταστεί, δεν ήταν ακόμη ο κατάλληλος καιρός. Και μετά ήρθε ο Covid που όλη η εστίαση παρέλυσε.