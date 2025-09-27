Έξοδος

Κωνσταντίνος Θεοδωρακόπουλος: Η Αθήνα βρίσκεται στο top 5 των πόλεων του κόσμου με τα καλύτερα μπαρ

Κωνσταντίνος Θεοδωρακόπουλος: Η Αθήνα βρίσκεται στο top 5 των πόλεων του κόσμου με τα καλύτερα μπαρ
Γιώτα Παναγιώτου

Η συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Θεοδωρακόπουλο για το πως το Bar in Front of The Bar κατόρθωσε να ξεχωρίσει ανάμεσα στα μπαρ όλου του πλανήτη, αλλά και στις καρδιές των Αθηναίων, ξεκίνησε στην Κέρκυρα, στο Avali by Mar-Bella Collection, κατά τη διάρκεια ενός μίνι, άλλα άκρως διαφωτιστικού σεμιναρίου για το πως φτιάχνουμε cordial* και για το τι ακριβώς είναι το milkwashing **.

Η κουβέντα συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της εν πλω εξερεύνησης της περιοχής από τις Μπενίτσες μέχρι τη Δασιά, δοκιμάζοντας μερικά από τα signature cocktails της ομάδας που έδωσε ζωή στην οδό Πετράκη.

Πως βρέθηκες στο «σύμπαν» των μπαρ;

Σπούδαζα Διοίκηση Επιχειρήσεων και όπως όλοι δούλευα, παράλληλα. Κάποια στιγμή δοκίμασα να μπω πίσω από τη μπάρα. Μου άρεσε φυσικά. Η ενέργεια, ο κόσμος. Πιτσιρικάς ήμουν, άλλωστε. Αλλά όταν βρέθηκα στη Μύκονο, κατάλαβα ότι αυτή η δουλειά είναι πολύ πιο απαιτητική από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι κι όχι μόνο fun.

Κάποια στιγμή που κάποιος πολύ καλός πελάτης μου είπε ότι αυτή είναι η πορεία που πρέπει να πάρω και πήρα τη συμβουλή του πολύ σοβαρά. Κι έτσι άρχισα να ταξιδεύω και να διαβάζω για να μάθω όσα περισσότερα μπορούσα. Με τον Aλέξανδρο Τσελεπή, τον φίλο και συνεταίρο μου, βρεθήκαμε για stage πλάι στον Tony Conigliaro. Το Λονδίνο μου άλλαξε την οπτική μου στα πράγματα, για την ακρίβεια μου άλλαξε τον τρόπο που βλέπω τον κόσμο.

Το Bar in Front of The Bar πως προέκυψε;

Κάποια στιγμή ήρθε ο καιρός να επιστρέψουμε στην Αθήνα, η οποία είχε ένα κενό σε ό,τι αφορά στον τρόπο στησίματος-λειτουργίας ενός μπαρ και σε κάποια βασικά πράγματα. Θεωρώ ότι για να έχεις καλή πορεία σε αυτόν τον χώρο χρειάζεσαι οπωσδήποτε οργάνωση, καλή γνώση των βασικών κοκτέιλ και δομημένο σέρβις. Για το όνειρό μας όμως, δηλαδή να ανοίξουμε ένα μπαρ όπως το είχαμε φανταστεί, δεν ήταν ακόμη ο κατάλληλος καιρός. Και μετά ήρθε ο Covid που όλη η εστίαση παρέλυσε.

To Bar in front Of the Bar έδωσε ζωή και χρώμα στην οδό Πετράκη

Πώς το αντιμετωπίσατε;

Σε κάθε δυσκολία, υπάρχει και ένα "παράθυρο" προς τα έξω. Για μένα και τον Αλέξανδρο η "απόδρασή" μας ήταν να φτιάχνουμε cocktails to go κατά την περίοδο της καραντίνας, σε ένα μαγαζί στα χαμηλά της Ερμού. Και το πρότζεκτ πήγε πολύ καλά γιατί ο κόσμος, όπως κι εμείς, το είχαμε ανάγκη. Τότε γεννήθηκε και η ιδέα του Bar in Front of The Bar που ουσιαστικά ήταν το να δουλεύουμε στον δρόμο φτιάχνοντας ωραία ποτά, τα οποία θα αλλάζουν καθημερινά - προχωρημένο κόνσεπτ ακόμη και σήμερα. Μαζί με εμένα και τον Αλέξανδρο το ίδιο όνειρο είχε και ο φίλος μας Συμεών Παπανικολάου. Τα σχέδιά μας φάνηκε ότι θα γίνουν πραγματικότητα όταν βρέθηκε ο χώρος στην οδό Πετράκη. Όμως κολλήσαμε στο κατασκευαστικό κομμάτι που αργούσε κι έτσι αποφασίσαμε να ανοίξουμε τον Ιούλιο του 2021 ένα pop up μπαρ, μπροστά από αυτό που ετοιμάζαμε. Κι αυτό έγινε μόνιμο, καθώς από τότε το Bar in Front of The Bar λειτουργεί ανελλιπώς, με το μενού να αλλάζει κάθε μέρα. Πέρα όμως από τα κοκτέιλ, ποντάρουμε πάντα στη σωστή εξυπηρέτηση και στις ωραίες μουσικές. Για αυτό και το κοινό το αγκάλιασε. 

Η ομάδα πίσω από τη μπάρα του Bar in Front Of the Bar aka Νίκος Θεοδωρακόπουλος, Κωνσταντίνος Θεοδωρακόπουλος, Παναγιώτης Μαρκοζάνης και Αλέξανδρος Τσελεπής

Δεν είναι δύσκολο να αλλάζει το μενού κάθε μέρα;

Κοίταξε, εμείς αγαπάμε τα φρέσκα υλικά, την εποχικότητα και τη zero waist φιλοσοφία. Και μπορεί το πρότζεκτ να φαίνεται δύσκολο, αλλά στην ουσία για εμάς είναι μια διέξοδος γιατί είχαμε και έχουμε πάρα πολλές ιδέες. Το Βar in front of the Βar λοιπόν, είναι το μόνο μπαρ στην Ελλάδα, πιθανόν και στην Ευρώπη, στο οποίο πότε δεν θα βρείτε τα ίδια ποτά. Εμείς δεν αναφερόμαστε καν σε αυτό, δεν κουράζουμε τους επισκέπτες με λεπτομέρειες. Η ομάδα μας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται ο Νίκος Θεοδωρακόπουλος και ο Παναγιώτης Μαρκοζάνης, θεωρεί πολύ σημαντικό όποιος βρεθεί εδώ να περάσει καλά και να απολαύσει την εμπειρία. Αυτό μόνο έχει σημασία.

Και τι γίνεται αν κάποιος θέλει να πιει κάποιο από τα classics;

Θα το πιει στο «Rumble in the Jungle» το speakeasy μπαρ που βρίσκεται ακριβώς από πίσω από το  Βar in front of the Βar, με πιο tropical-elegant στυλ. Έχει πιο elevated ποτά, αλλά και τα πιο κλασσικά, ενώ γενικά ο κατάλογός του είναι πιο στιβαρός. Χρωστά το όνομά του στον θρυλικό αγώνα μποξ ανάμεσα στον Μοχάμεντ Άλι και τον Τζορτζ Φόρμαν τον Οκτώβριο του 1974.

Το iconic κοκτέιλ "Tacos Margarita"

Κι από αυτό το μενού, ποια είναι τα αγαπημένα σου;

Το Tacos Magarita που είναι και το πιο iconic και το Karavan ένα ξεκάθαρα αθηναϊκό ποτό με αρώματα από χαμομήλι και περγαμόντο.

Αυτή τη στιγμή που βρίσκεται το Βar in front of the Βar στη διεθνή μπαρ σκηνή;

Να πούμε πριν από οτιδήποτε άλλο ότι η Αθήνα αυτή τη στιγμή συγκαταλέγεται στις πέντε πόλεις του κόσμου με τα καλύτερα μπαρ. Και μπορεί να έχουμε μικρή ιστορία, σε σχέση με άλλες, όπως το Λονδίνο για παράδειγμα, αλλά έχουμε διαγράψει μια εντυπωσιακά γρήγορη πορεία προς την κορυφή. Το δικό μας μπήκε στη θέση 98 των The World’s 50 Best Bars το 2023 και το 2024 βρέθηκε ακόμη πιο ψηλά στο νούμερο 51, ενώ έχει 2 pins στον Pinnacle Guide – μόνο 30 σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν κατορθώσει να πάρουν τόσο υψηλή βαθμολογία. Φυσικά κι εμείς ταξιδεύουμε πολύ κάθε μήνα, για να προβάλουμε τη δουλειά μας προς τα έξω και κάνουμε πολλά masterclasses για να δείξουμε τις προτάσεις μας.

Ποια είναι η ανταπόκριση του κοινού απέναντι σε αυτές τις διακρίσεις;

Έχει σημασία για τους Έλληνες, αλλά ακόμη μεγαλύτερη έχει για τους ξένους επισκέπτες. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τον αποκαλούμενο cocktail tourism και μέσα σε τρεις μήνες, για παράδειγμα, να επισκεφτούν 30 χώρες για να δοκιμάσουν ποτά. Για αυτούς είναι πολύ σημαντικό να ανακαλύπτουν μπαρ που αξίζουν τον κόπο του ταξιδιού τους και φυσικά να περάσουν καλά.

To Karavan έχει ως έμπνευση την Μαριλού Κατσώνη ιδιοκτήτρια και Creative Director του πολύ πετυχημένου αθηναικού fashion brand Karavan

Θεωρείς ότι η αρνητική στάση της generation Z απέναντι στο αλκοόλ έχει αλλάξει τον χώρο;

Αυτό που έχω να πω είναι ότι στη χώρα η αγοραστική δύναμη έχει πέσει, οπότε το πόσο επηρεάζεται η κατανάλωση είναι και θέμα κυρίως οικονομικό. Στην Ελλάδα υπάρχει έξτρα φόρος στο αλκοόλ και αυτός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι από τους πιο υψηλούς στην Ευρώπη. Από την άλλη οι τιμές των κοκτέιλ στη χώρα είναι κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Αλλά ναι, ακόμη και αυτοί που πίνουν δεν επιλέγουν τα ίδια ποτά όπως παλιά και η ατμόσφαιρα δεν είναι πλέον τόσο fun. H generation Z στην Ελλάδα ασχολείται πολύ με το κινητό της και με τα ποσταρίσματα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επικοινωνία, ενώ στο εξωτερικό δεν το έχουν τόσο αυτό. Με προβληματίζει αυτό γιατί για μένα το μπαρ είναι ένας χώρος εκτόνωσης και για αυτό το λόγο ένα σημείο αναφοράς. Λειτουργεί με κάποιον τρόπο ως καθρέφτης της κοινωνίας και αυτή η συμπεριφορά δείχνει μια στροφή προς τα μέσα και μια τάση για απομόνωση. Παράλληλα, όμως είμαι και αισιόδοξος γιατί  παρατηρώ πως έχουμε πολλούς repeaters, οπότε το να φτιάχνεις νόστιμα κοκτέιλς και να επενδύεις στη φιλοξενία συνειδητά και με ειλικρίνεια είναι κάτι που δεν έχει πάψει να μετράει.

Πίσω ακριβώς από το The Bar in Front of the Bar βρίσκεται το speakeasy Rumble in the Jungle με την εξωτική διακόσμηση

Τι άλλο κάνετε ως ομάδα πέρα από το να φτιάχνετε κοκτέιλ;

Είμαστε παράλληλα και στην Αθηναϊκή Ταράτσα, ενώ με συνεταίρο τον Κωνσταντίνο Αργυρό  έχουμε φτιάξει το δικό μας τσίπουρο το Rocks & Grapes το οποίο φτιάχνεται από διαφορετικές ποικιλίες ελληνικών σταφυλιών (Αγιωργίτικο, Μοσχάτο Αμβούργου) και είναι φιλτραρισμένο με ελληνικό μάρμαρο. Επίσης, σε συνεργασία με την Αγάπη Πετροπούλου,  έχουμε φτιάξει μια σειρά από cordials τα Druids, αλλά και τα Mount Supreme (παγωμένο τσάι με βάση βότανα από Έλληνες παραγωγούς)

The Bar in Front of the Bar, Πετράκη 1, Αθήνα

 

Τηλέφωνο: 2117352018

* Το cordial είναι μια συμπυκνωμένη, γλυκιά βάση από χυμούς φρούτων, ζάχαρη και συχνά αρωματικά, που χρησιμοποιείται για να δώσει ένταση, ισορροπία και βάθος σε cocktails και mocktails. Έχει λιγότερη περιεκτικότητα σε ζάχαρη από τα κλασικά σιρόπια, προσφέρει μοναδικές γεύσεις και βοηθά στην καλύτερη αξιοποίηση των πρώτων υλών σε ένα μπαρ.

** Το "milk-washing" είναι μια παλιά τεχνική παρασκευής ποτών, κυρίως κοκτέιλ, όπου προστίθεται γάλα σε ένα αλκοολούχο ποτό και μετά προστίθεται ένα οξύ (π.χ. χυμός λεμονιού) για να προκαλέσει το πήξιμο του γάλακτος. Αυτή η διαδικασία, γνωστή και ως "clarified punch", απομακρύνει τα σκληρά, πικρά ή στυπτικά στοιχεία από το ποτό, δίνοντάς του μια πιο απαλή και μεταξένια υφή, ένα πιο καθαρό χρώμα και μια βαθύτερη γεύση, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει σε πιο λεπτές γεύσεις να αναδειχθούν

