Νέο fine comfort μενού στο GB Roof Garden – Ο Γιάννης Ροκανάς στη θέση του Chef de Cuisine

Το GB Roof Garden του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία υποδέχεται τον Γιάννη Ροκανά ως νέο Chef de Cuisine και παρουσιάζει ανανεωμένο fine comfort μενού, βασισμένο στην εποχικότητα και στην επιλεγμένη ελληνική πρώτη ύλη. Υπό την καθοδήγηση του Executive Chef Αστέριου Κουστούδη, η κουζίνα του εμβληματικού εστιατορίου περνά σε μια νέα, ώριμη φάση.

Στον τελευταίο όροφο του ιστορικού ξενοδοχείου, με σταθερό σημείο αναφοράς την Ακρόπολη, το GB Roof Garden συνεχίζει την πορεία του ως ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους γαστρονομικούς προορισμούς της Αθήνας. Η πρόσφατη ανακαίνιση συνοδεύεται από επανατοποθέτηση της γευστικής του ταυτότητας, με στόχο μια πρόταση που συνδυάζει τεχνική ακρίβεια και καθαρή μεσογειακή κατεύθυνση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιάννης Ροκανάς και η νέα σελίδα της κουζίνας

Η τοποθέτηση του Γιάννη Ροκανά στη θέση του Chef de Cuisine σηματοδοτεί την έναρξη μιας δημιουργικής περιόδου. Με πορεία άνω των δεκαπέντε ετών στη fine dining σκηνή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο Ροκανάς έχει διαμορφώσει μια ώριμη προσέγγιση της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. Τα τελευταία πέντε χρόνια διετέλεσε Executive Chef στο Acro Suites Resort στην Κρήτη, ενώ στο διεθνές του βιογραφικό περιλαμβάνεται η θέση του Sous Chef στο Hotel Sacher στο Salzburg.

Στο GB Roof Garden ευθυγραμμίζεται με τη φιλοσοφία της γαστρονομικής ομάδας που βασίζεται στην προσήλωση στη βιωσιμότητα, στην ενίσχυση της εντοπιότητας και στη διαρκή ανανέωση των γευστικών προτάσεων. Η ανάδειξη της ελληνικής πρώτης ύλης δεν λειτουργεί ως σύνθημα, αλλά ως δομικό στοιχείο της κουζίνας.

Το ανανεωμένο fine comfort μενού

Το ανανεωμένο μενού του GB Roof Garden «ξεδιπλώνεται» με αυτοπεποίθηση, στηρίζοντας τη λογική του στην ισορροπία και τη γευστική πληρότητα. Κάθε πιάτο λειτουργεί ως διακριτός σταθμός σε μια ενιαία αφήγηση, όπου η τεχνική υπηρετεί τη γεύση και όχι το αντίστροφο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ταρτάρ από φιλέτο μόσχου ανοίγει στοχευμένα τον γαστρονομικό διάλογο με ακρίβεια, με τον κρόκο αυγού κονφί να χαρίζει λιπαρότητα, τη μαγιονέζα αγριοράπανου να προσθέτει κοφτερή ένταση, τη «Rezzana» Μετσόβου και το χαβιάρι να δίνουν βάθος και τα τραγανά φύλλα πατάτας ολοκληρώνουν το παιχνίδι των υφών. Ένα ακόμη πιάτο που ξεχωρίζει από τα ορεκτικά είναι το σιγοψημένο κουνουπίδι με μπαχαρικά, σταφίδα, κάπαρη, αμύγδαλα και τρούφα, καθώς αποδεικνύει πως η απλότητα αναδεικνύει τη γεύση όταν η πρώτη ύλη αντιμετωπίζεται με μέτρο και φροντίδα.

Η μετάβαση στα ζυμαρικά διαθέτει ακόμη μεγαλύτερη συμπύκνωση. Το ριζότο Acquerello με καραβίδες, furikake, εσπρέσο και κάρυ αναπτύσσεται σε διαδοχικά επίπεδα, ενώ το φύλλο λαζάνι με κόκορα και κρέμα από αρσενικό Νάξου Π.Ο.Π. κινείται σε πιο «στιβαρούς» τόνους, με έμφαση στην ισορροπία και στην επίγευση.

Στα κυρίως, το καλκάνι συνδυάζεται με μαϊντανόριζα, κράκερ ταπιόκας με φύκια και σάλτσα σαμπάνιας, αποκτώντας φρεσκάδα και διακριτική ένταση. Το αρνί στα κάρβουνα, μαζί με γλυκάδια, χειμωνιάτικες ρίζες και αφρό αυγολέμονου, προσεγγίζει ένα κλασικό ελληνικό πιάτο με διαφορετική οπτική, χωρίς να χάνει τη ζεστασιά του. Ανάμεσα στις νεότερες προσθήκες, το στήθος πάπιας συνοδεύεται από ραβιολάκι γεμιστό με μπούτι κονφί, ανθό μπρόκολου και σάλτσα από φρούτα του δάσους, σε μια σύνθεση όπου η γλύκα και η οξύτητα συνυπάρχουν με άνεση. Η κοπή κρέατος ημέρας παραμένει σταθερή επιλογή, με σαφή προτεραιότητα στην ποιότητα και στον σεβασμό της πρώτης ύλης.

Η οινική πρόταση και το bar

Την εμπειρία συμπληρώνει η βραβευμένη λίστα κρασιών, επιμελημένη από τον Wine Director Ευάγγελο Ψωφίδη, με εκτενή παρουσία του ελληνικού αμπελώνα και επιλεγμένες διεθνείς ετικέτες.

Παράλληλα, στο GB Roof Garden Bar, η ομάδα των bartenders διαμορφώνει signature cocktails, ενώ το bar food menu λειτουργεί ως εναλλακτική, πιο ελαφριά πρόταση, με θέα τον Παρθενώνα.

Πληροφορίες

GB Roof Garden, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, Γεωργίου Α’ 1