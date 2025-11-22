Yphès: Ένα ήσυχο και γεμάτο γεύση spot στην «καρδιά» της Αθήνας

Κατεβαίνοντας την οδό Περικλέους στο κέντρο της Αθήνας, στα αριστερά υπάρχει ένα μικρό στενάκι, σαν βγαλμένο από βιβλίο. Είναι η οδός Κτενά και στον αριθμό 3 δεσπόζει ένα υπέροχο νεοκλασικό κτίριο.

Στη… βάση του νεοκλασικού, σαν φύλακας θα έλεγε κανείς, ένα μικρό εστιατόριο, τόσο cosy που «φωνάζει» (χωρίς όμως να κάνει φασαρία) πως πρέπει να το επισκεφτείς. Yphès το όνομά του.

Ένας χώρος για να κάνει κανείς ένα επαγγελματικό ραντεβού, να συναντήσει φίλους που θέλουν παρέα με καλό φαγητό να πουν τα νέα τους ή να ζήσει ένα ρομαντικό βράδυ, μόνο για δυο.

Ένας χώρος minimal και ήρεμος στο εσωτερικό του, με λίγα τραπεζάκια μέσα και έξω (και τις απαραίτητες σόμπες αν ποτέ ο καιρός αποφασίσει να κρυώσει). Το παρκάκι μπροστά από το οποίο είναι στρατηγικά τοποθετημένα τα τραπέζια, δημιουργεί την αίσθηση πως βρίσκεσαι μακριά από το κέντρο της Αθήνας.

Η απλότητα και η ισορροπία στο χώρο προκαλούν ηρεμία και η διαφορετική εκδοχή της μεσογειακής κουζίνας που αποπνέει το νέο μενού του μαγαζιού κάνουν τις Yphès έναν προορισμό που πρέπει να γευτείς.

Το φαγητό, φτιαγμένο από φρέσκα υλικά, συχνά με ενδιαφέρουσες υφές, συνδυάζει comfort και fine dining. Ό,τι πρέπει μετά από μια κουραστική μέρα στο κέντρο. Γιατί εκτός από το φαγητό, τα εκλεκτά κρασιά και τα κοκτέιλ παίζουν τον δικό τους, σημαντικό ρόλο, στην όλη εμπειρία.

Το καλό εδώ είναι πως όποιος έφτιαξε το νέο μενού σκέφτηκε κάτι πολύ βασικό: ότι πρέπει να φάμε όλοι. Είτε είμαστε μ’ αυτούς που τρώνε (και) ψάρι, είτε είμαστε λάτρεις του κρέατος είτε δεν μας αρέσει τίποτα από τα δυο.

Γι’ αυτό και στο μενού θα βρει κανείς από λαβράκι, καλαμαράτα και φαγκρί (μονόχρωμο γιατί σίγουρα όταν δείτε τον κατάλογο θα σας έρθει στο μυαλό το αστείο από το Παρά 5’ με το φαγκρί και το φαμώβ…) μέχρι χειροποίητα λαζάνια, χοιρινή πανσέτα, μοσχαρίσιο ταρτάρ και αρνί. Υπάρχουν βέβαια και οι σαλάτες με παντζάρι ή πατάτα (με σύγκλινο Μάνης).