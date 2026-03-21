Φασολάδα λεμονάτη, μπακαλιάρος σκορδαλιά και σπαγγέτι με κάπαρη και ελιές για το τραπέζι μας την επόμενη εβδομάδα

Νέα εβδομάδα με γεύσεις απλές, αυθεντικές και γεμάτες φροντίδα.

Το μενού που ακολουθεί παντρεύει παραδοσιακές συνταγές με εξωτικές και σύγχρονες.

Η εβδομάδα στο κέντρο της έχει μία από τις σπουδαιότερες εθνικές μας επετείους, που «προστάζει», μπακαλιάρο με σκορδαλιά για το τραπέζι και μάλιστα ως διάλλειμμα στη νηστεία της Σαρακοστής.

Το μενού μας περιλαμβάνει, επίσης, κοπανάκια κοτόπουλου με γλυκοπατάτες στον φούρνο, αλλά και άσπρη λεμονάτη φασολάδα.

Έχει ακόμη μια νόστιμη μακαρονάδα, με έμπνευση από τη φτωχή κουζίνα και κλείνει με μελιτζανόπιτα με χωριάτικο φύλλο.

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Κοπανάκια κοτόπουλου με γλυκοπατάτες στον φούρνο: σας συμβουλεύω να κόψετε τις γλυκοπατάτες σε κομμάτια μεγέθους μπουκιάς για να ψηθούν μαζί με το κοτόπουλο.

Ψώνια: κοτόπουλο (κοπανάκια), γλυκοπατάτες, σκόρδο, ρίγανη, θυμάρι, λεμόνια.

Τρίτη

Φασολάδα λευκή λεμονάτη: γίνεται με την ίδια διαδικασία, όπως η κλασική φασολάδα, χωρίς τη ντομάτα, αλλά με προσθήκη λεμονιού.

Ψώνια: άσπρα φασόλια, κρεμμύδι, καρότο, πιπεριά, δαφνόφυλλο, σκόρδο, λεμόνι, σέλινο.

Τετάρτη

Μπακαλιάρος με σκορδαλιά και πατζαροσαλάτα: παραδοσιακά πράγματα, ένεκα της γιορτής, ανήμερα της 25ης Μαρτίου. 2 μέρες πριν, το τραπέζι, αγοράζουμε τον παστό μπακαλιάρο για να τον ξαλμυρίσουμε, αλλάζοντας τα νερά.

Ψώνια: Μπακαλιάρος παστός (θέλει ξαλμύρισμα) ή κατεψυγμένος, αλεύρι, μπύρα, λευκό πιπέρι, πατάτες, σκόρδο, ξύδι, λεμόνια, παντζάρια, καρυδόψιχα, ξινόμηλο.

Πέμπτη

Μακαρονάδα με κάπαρη, ελιές και ψίχουλα σκορδόψωμου: η απόλυτη συνταγή της cucina povera. Πολλή νοστιμιά με απλά υλικά.

Ψώνια: ζυμαρικά (σπαγγέτι ή άλλο), κάπαρη, μαύρες και πράσινες ελιές, ντομάτα (φρέσκια ή κονκασέ), ντοματοπελτές, σκόρδο, μπούκοβο, μπαγιάτικο προζυμένιο ψωμί, μαϊντανό.

Παρασκευή

Μελιτζανόπιτα με χωριάτικο φύλλο: μία πολύ χορταστική πίτα, με το λαχανικό που μπορεί να χτυπηθεί στήθος με στήθος με τη ζωϊκή πρωτεΐνη, τη μελιτζάνα. Μπορείτε να βάλετε κανονικά ή φυτικά τυριά, αν νηστεύετε.

Ψώνια: μελιτζάνες, κρεμμύδι, πιπεριά πράσινη, ντομάτα φρέσκια, ντοματοπολτός, φέτα, μοσχοκάρυδο, αυγά, μαϊντανός, έτοιμο χωριάτικο φύλλο.



