Συνταγή για ντιπ με πράσινη ελιά, φέτα και πιπεριά Φλωρίνης

Τα σπιτικά ντιπ είναι η ιδανική επιλογή για να καλωσορίσουμε τους φίλους μας στα τραπέζια.

Μπορούν να γίνουν ελαφρύ μεζεδάκι και συνοδευτικό στο κρασί και το ποτά μας.

Αυτό το ντιπ με πράσινες ελιές, φέτα και πιπεριά Φλωρίνης συνδυάζει αλμυρές, καπνιστές γεύσεις σε μια βελούδινη και απολαυστική κρέμα που ταιριάζει υπέροχα με φρυγανισμένο ψωμί, κριτσίνια ή λαχανικά.

Η φέτα χαρίζει πλούσια και κρεμώδη υφή, οι πράσινες ελιές δίνουν ένταση και μεσογειακό άρωμα, ενώ η πιπεριά Φλωρίνης προσθέτει φυσική γλυκύτητα και όμορφο χρώμα.

Πρόκειται για μια εύκολη και γρήγορη συνταγή που ετοιμάζεται σε λίγα λεπτά.

Ντιπ με πράσινη ελιά, φέτα και πιπεριά Φλωρίνης

Υλικά:

200 γρ. πράσινες ελιές χωρίς κουκούτσι

150 γρ. φέτα

1 μικρή χούφτα φρέσκο μαϊντανό

1 μικρή σκελίδα σκόρδο

45-60 γρ. ελαιόλαδο

15-20 γρ. χυμό λεμονιού

1 πιπεριά Φλωρίνης (από βάζο)

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Στον κάδο του μπλέντερ βάζουμε τις πράσινες ελιές, τη φέτα, την πιπεριά Φλωρίνης, τον μαϊντανό και το σκόρδο.

Προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού και ξεκινάμε το χτύπημα, ρίχνοντας σταδιακά το ελαιόλαδο μέχρι να δημιουργηθεί μια κρέμα.

Δοκιμάζουμε το ντιπ και προσθέτουμε φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Αν χρειάζεται πιο απαλή υφή, συμπληρώνουμε λίγο ακόμη ελαιόλαδο.

Μεταφέρουμε το ντιπ σε μπολ και το αφήνουμε για λίγα λεπτά στο ψυγείο ώστε να δέσουν καλύτερα οι γεύσεις.

Σερβίρουμε με ζεστό ψωμί, κριτσίνια, παξιμάδια ή φρέσκα λαχανικά.