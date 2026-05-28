Συνταγή για ταϊλανδέζικο τηγανητό ρύζι με κοτόπουλο και κόκκινη πάστα κάρι

Το τηγανητό ρύζι αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές τεχνικές της ασιατικής καθημερινής κουζίνας.

Οι περισσότεροι νομίζουμε ότι είναι βασικά κινέζικη συνταγή, όμως όλες οι χώρες της Ασίας έχουν τη δική τους εκδοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πιάτο γεννήθηκε από την ανάγκη αξιοποίησης ήδη μαγειρεμένου ρυζιού και μετατράπηκε σε ξεχωριστή γαστρονομική κατηγορία.

Στην Ταϊλάνδη, το λεγόμενο khao pad διαφοροποιείται από τις κινεζικές εκδοχές κυρίως μέσα από τη χρήση αρωματικών υλικών όπως fish sauce, ο Thai βασιλικός και οι πάστες κάρι που προσθέτουν πικάντικο βάθος.

Tip: Το κρύο ρύζι της προηγούμενης ημέρας είναι ουσιαστικό, καθώς οι αφυδατωμένοι κόκκοι αντέχουν το δυνατό σοτάρισμα, χωρίς να λασπώνουν και αποκτούν ελαφριά τραγανότητα στις άκρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταϊλανδέζικο τηγανητό ρύζι

Υλικά:

45 γρ. ακατέργαστο λάδι καρύδας

3 μεγάλα αυγά

1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 μέτριο καρότο, ψιλοτριμμένο

5 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

2 κ.σ. ταϊλανδέζικη κόκκινη πάστα κάρι

45 ml mirin

700 γρ. μαγειρεμένο λευκό ρύζι μακρύκοκκο, κρύο και κατά προτίμηση μίας ημέρας

1¼ κ.γ. αλάτι

300 γρ. μαγειρεμένο στήθος κοτόπουλου, κομμένο ή ξεψαχνισμένο

70 γρ. κατεψυγμένα αρακά

3 κ.σ. φύλλα Thai basil ή κοινού βασιλικού

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε 1 κουταλιά από το λάδι καρύδας σε μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι ή wok, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.

Ρίχνουμε τα χτυπημένα αυγά και τα μαγειρεύουμε ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να σχηματιστούν μικρά, μαλακά κομμάτια. Τα μεταφέρουμε σε πιάτο και τα κρατάμε στην άκρη.

Προσθέτουμε το υπόλοιπο λάδι στο ίδιο σκεύος και σοτάρουμε το κρεμμύδι μαζί με το καρότο για περίπου 4 λεπτά, μέχρι να αρχίσουν να μαλακώνουν.

Ρίχνουμε το σκόρδο και την κόκκινη πάστα κάρι και ανακατεύουμε δυνατά για περίπου 1 λεπτό ώστε η πάστα να καλύψει καλά τα λαχανικά και να απελευθερώσει τα αρώματά της.

Προσθέτουμε το mirin και συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι να εξατμιστεί σχεδόν τελείως.

Ρίχνουμε το κρύο ρύζι και το αλάτι και ανακατεύουμε συνεχώς για 2–3 λεπτά, σπάζοντας τυχόν σβόλους, μέχρι οι κόκκοι να καλυφθούν καλά με τα αρωματικά και να αποκτήσουν ελαφριά τραγανότητα σε ορισμένα σημεία.

Προσθέτουμε το κοτόπουλο, τον αρακά και τα αυγά και συνεχίζουμε το ανακάτεμα για 1–2 λεπτά ακόμη μέχρι να ζεσταθούν όλα ομοιόμορφα.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τον βασιλικό, λίγο πριν το σερβίρισμα ώστε να διατηρήσει το άρωμά του.

Σερβίρουμε αμέσως, όσο το ρύζι παραμένει ζεστό και τραγανό.