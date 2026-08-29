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Gaggan: Όταν το λάθος γίνεται κανόνας και το φαγητό, αφήγηση – Ένα αξέχαστο ταξίδι στη Μπανγκόκ

Gaggan: Όταν το λάθος γίνεται κανόνας και το φαγητό, αφήγηση – Ένα αξέχαστο ταξίδι στη Μπανγκόκ
Γιώτα Παναγιώτου
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«I’ve done everything wrong right». Μία φράση του Gaggan Anand αρκεί σχεδόν για να εξηγήσει μια ολόκληρη καριέρα χτισμένη πάνω στην αμφισβήτηση. Το Newsit ταξίδεψε μέχρι την Μπανγκόκ και, ανάμεσα στις σημαντικότερες γαστρονομικές στάσεις της πόλης, βρέθηκε στο Gaggan: ένα εστιατόριο όπου το φαγητό γίνεται αφήγηση, η μουσική μέρος του μενού και το κινητό, για μία φορά, μένει στην άκρη.

Αν η εστίαση είναι το πάθος σου, τότε σίγουρα ξέρεις πως η Μπανγκόκ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους προορισμούς που κάθε σοβαρός foodie θέλει κάποια στιγμή να εξερευνήσει. Από τα food markets και το αστείρευτο street food μέχρι μια fine dining σκηνή που τα τελευταία χρόνια διεκδικεί όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της διεθνούς προσοχής, η πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης έχει μετατραπεί σε μια από τις συναρπαστικότερες πόλεις του κόσμου για όποιον ταξιδεύει με βασικό κριτήριο το φαγητό.

Το Newsit ταξίδεψε στην Μπανγκόκ για να γνωρίσει από κοντά αυτή την πλευρά της πόλης, περνώντας από μερικά από τα σημαντικότερα εστιατόρια και τις αγορές της. Ανακάλυψε πως ανάμεσα στις πολλές και διαφορετικές εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει αυτή η ασιατική μητρόπολη, υπάρχει μία που δύσκολα συγκρίνεται με οτιδήποτε άλλο: ένα βράδυ στο Gaggan, το εστιατόριο που το 2025 επέστρεψε στην κορυφή των Asia’s 50 Best Restaurants, κατακτώντας για πέμπτη φορά στην ιστορία του τον τίτλο του καλύτερου εστιατορίου της Ασίας. Στη φετινή κατάταξη του 2026 βρίσκεται στο Νο3 της Ασίας και διατηρεί τον τίτλο The Best Restaurant in Thailand.

Από την Καλκούτα στην κορυφή

Πίσω από όλα βρίσκεται ο Gaggan Anand, ένας άνθρωπος του οποίου η πορεία δεν ακολούθησε ποτέ ιδιαίτερα προβλέψιμη διαδρομή. Γεννήθηκε στην Καλκούτα, ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη μουσική ως ντράμερ πριν αφοσιωθεί στη μαγειρική, εργάστηκε στον όμιλο Taj και πέρασε από το θρυλικό elBulli δίπλα στον Ferran Adrià. Εκεί ήρθε σε επαφή με μια διαφορετική αντίληψη περί δημιουργικότητας και τεχνικής, που αργότερα θα μετέφερε στη δική του εκδοχή της progressive Indian cuisine.

Για το δείπνο εργάζεται ακούραστα μια ομάδα από 28 μάγειρες

Το πρώτο Gaggan άνοιξε στην Μπανγκόκ το 2010 και μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε κάτι που τότε έμοιαζε σχεδόν αδιανόητο για ένα εστιατόριο που επαναπροσδιόριζε την ινδική κουζίνα. Από το 2015 έως το 2018 βρέθηκε τέσσερις συνεχόμενες χρονιές στο Νο1 των Asia’s 50 Best Restaurants, ενώ παράλληλα διατηρούσε σταθερά υψηλές θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Στην πρώτη έκδοση του Michelin Guide για την Μπανγκόκ απέσπασε δύο αστέρια Michelin, επιβεβαιώνοντας ότι η σύγχρονη ινδική κουζίνα μπορούσε πλέον να διεκδικήσει θέση στην πρώτη γραμμή της διεθνούς υψηλής γαστρονομίας. Το 2019 εκείνο το εστιατόριο έκλεισε. Λίγους μήνες αργότερα, ο Anand ξεκίνησε από την αρχή με τη νέα εκδοχή του Gaggan. Και το comeback αποδείχθηκε εντυπωσιακό: το 2025 όχι μόνο επέστρεψε στο Νο1 της Ασίας, αλλά βρέθηκε και στο Νο6 του The World’s 50 Best Restaurants.

Όλα αυτά, όμως, είναι αριθμοί και  το Gaggan είναι ένα εστιατόριο που δεν μπορείς να να το εξηγήσεις μόνο μέσα από βραβεία και rankings, γιιατί τίποτα στην ιστορία του Anand δεν είναι πραγματικά mainstream, αλλά βαθιά προσωπικό. Η πιο ακραία έκφραση αυτής της φιλοσοφίας βρίσκεται σήμερα στις μόλις 14 θέσεις του chef’s counter. Εκεί το dinner μετατρέπεται σε ένα είδος μανιφέστου, με τον chef να μην ενδιαφέρεται απλώς να σε ταΐσει καλά αλλά να σε βάλει, για μερικές ώρες, μέσα στο κεφάλι του.

Εδώ το μη αναμενόμενο είναι μέσα στο πρόγραμμα, όπως για παράδειγμα να φας το επιδόρπιο κατευθείαν από το πιάτο

Για αυτούς τους 14 καλεσμένους εργάζεται μια ομάδα από 28 μάγειρες, διαμορφώνοντας μια σχεδόν παράλογη, αλλά απολύτως ταιριαστή στον Gaggan, αναλογία δύο μαγείρων ανά επισκέπτη. Το μενού δεν αντιμετωπίζεται ως ένα τελικό προϊόν που απλώς επαναλαμβάνεται κάθε βράδυ. Σχεδιάζεται, γράφεται, ζωγραφίζεται, αποδομείται και ξαναστήνεται, μέσα από μια δημιουργική διαδικασία, η οποία μπορεί να κρατήσει μήνες. Υπάρχουν παρασκευές που απαιτούν ημέρες προετοιμασίας και ώρες για το τελικό στήσιμο, προκειμένου να καταλήξουν σε μια μπουκιά που εξαφανίζεται μέσα σε δευτερόλεπτα. Ο πραγματικός στόχος, όμως, είναι να παραμείνει η εμπειρία στη μνήμη πολύ περισσότερο.

Welcome to the Gaggan show

Η τελευταία μεταμόρφωση του Gaggan δεν περιορίστηκε μόνο στο φαγητό. Ο χώρος και ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η βραδιά έχουν σχεδιαστεί σαν κανονική παράσταση. Η είσοδος θυμίζει θέατρο. Κάνεις check-in σε ένα ticket booth, παραλαμβάνεις το εισιτήριό σου και περνάς πίσω από μια κόκκινη κουρτίνα. Ακολουθεί ένας μακρύς, ομιχλώδης διάδρομος με φωτισμένα μηνύματα από στίχους τραγουδιών που σίγουρα γνωρίζεις και στη συνέχεια ένα μικρό bar διακοσμημένο με πολύχρωμα, neon σχέδια. Μέχρι να φτάσεις στο σκουρόχρωμο counter, που αναπτύσσεται ως μεγάλο τετράγωνο μέσα στην αίθουσα, η αίσθηση ότι απλώς «πηγαίνεις για φαγητό» έχει ήδη εξαφανιστεί. Κάποια στιγμή τα φώτα χαμηλώνουν και το «ταξίδι» ξεκινά με οδηγό τον chef, ο οποίος διεκδικεί τις επόμενες 2,5 ώρες της ζωής σου, καθώς σου αφηγείται τη δική του κάτω από μια υδρόγειο σφαίρα-ντισκομπάλα.

Ο Gaggan Anand κάτω από τη ντισκο-μπάλα

Το νέο μενού αποτελείται από 28 δημιουργίες σε τέσσερις πράξεις που ακολουθούν διαφορετικές περιόδους της ζωής του Anand: από την εφηβεία και τα χρόνια πριν από την Ταϊλάνδη μέχρι την άνοδο στη διεθνή σκηνή, τις επιτυχίες, τις αποτυχίες, τη δημόσια κριτική και τελικά τη δική του εκδοχή της nirvana. Δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να βαθμολογήσεις μία προς μία τις 28 μπουκιές. Κάθε μία λειτουργεί περισσότερο σαν κεφάλαιο μιας μεγαλύτερης ιστορίας. Άλλωστε, ο ίδιος αφιέρωσε περίπου 11 μήνες στην ανάπτυξη αυτής της νέας εκδοχής του menu, με μεγάλο μέρος της δημιουργικής διαδικασίας να επικεντρώνεται στην προσωπική αφήγηση: παιδικές μνήμες, λάθη, επιτυχίες, διεθνής αναγνώριση, αλλά και το βάρος που έρχεται μαζί της.

Η περίφημη Black Forest με foie gras

Οι τέσσερις ενότητες πάντως έχουν τους τίτλους Juvenile, Defiance, Prominence και Nirvana, ενώ μέσα σε αυτές επτά πιάτα συνδέονται με τα επτά chakras, τα οποία ο Gaggan μεταφράζει σε Knowledge, Trust, Expression, Compassion, Personality, Sensuality και Comfort. Η ιδέα δεν λειτουργεί απλώς ως φιλοσοφικό περιτύλιγμα. Ο ίδιος περιγράφει αυτή την εκδοχή του μενού ως την πιο τεχνικά απαιτητική που έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα, χρησιμοποιώντας φαγητό, μουσική και φωτισμό ως μέρη μιας ενιαίας αισθητηριακής αφήγησης που επιχειρεί να συνδεθεί με διαφορετικά «ενεργειακά κέντρα» του επισκέπτη.

O Milan Rukavina και ο Vladimir Kojic

Ανάμεσα στα πιάτα που ξεχωρίσαμε ήταν η Som Tam Mandala, με την κλασική, διάσημη ταϊλανδέζικη σαλάτα με πράσινη παπάγια να «επανερμηνεύεται» με πέταλα μήλου πάνω σε τραγανό tuile από ζάχαρη και η Black Forest, το αγαπημένο επιδόρπιο του chef, αναπάντεχα γεμιστό με foie gras. Την οινική επιμέλεια έχουν αναλάβει ο Milan Rukavina και ο Vladimir Kojic, συμβάλλοντας καθοριστικά όχι μόνο στην ανάδειξη των γεύσεων, αλλά κυρίως στη δημιουργία μιας μαγικής ατμόσφαιρας

No photos, no cameras, no videos

Στην εποχή του Instagram και του «camera eats first», ο Anand έχει επιβάλει αυστηρή no-photography policy κατά τη διάρκεια του δείπνου κι αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον επειδή προέρχεται από έναν chef με έντονη προσωπική παρουσία στα social media. Η λογική είναι απλή: αυτό που συμβαίνει μέσα στο Gaggan προορίζεται πρωτίστως για τους ανθρώπους που κάθονται εκεί και όχι για εκείνους που θα το παρακολουθήσουν λίγα λεπτά αργότερα μέσα από ένα Instagram story. Στην αρχή είναι παράξενο. Ειδικά όταν η δουλειά σου περιλαμβάνει την καταγραφή του φαγητού, το χέρι πηγαίνει σχεδόν αυτόματα προς το κινητό. Μετά από λίγο, όμως, συμβαίνει κάτι που έχουμε σχεδόν ξεχάσει: αρχίζεις απλώς να παρακολουθείς.

Η Som Tam Mandala θυμίζει έργο τέχνης

Δεν ψάχνεις το σωστό κάδρο. Δεν περιμένεις να σταματήσει κάποιος για να τραβήξεις βίντεο. Δεν κοιτάζεις αν η φωτογραφία βγήκε αρκετά φωτεινή ενώ μπροστά σου συμβαίνει ήδη το επόμενο πράγμα. Τρως, ακούς, παρατηρείς, γελάς και αφήνεσαι στον ρυθμό του δείπνου. Αυτό που αρχικά μοιάζει περιοριστικό καταλήγει απελευθερωτικό. Σε μια εποχή όπου η γαστρονομία καταναλώνεται συχνά ταυτόχρονα ως φαγητό και ως content, ο Gaggan σου αφαιρεί τη δεύτερη δυνατότητα για να σε αναγκάσει να επιστρέψεις στην πρώτη.

Rock ’n’ roll με 28 πιάτα

Η μουσική δεν λειτουργεί ως soundtrack στο background. Είναι οργανικό μέρος της παράστασης και καθορίζει την ένταση και τον ρυθμό της βραδιάς. Κάτι απολύτως λογικό για έναν chef που ξεκίνησε ως drummer και εξακολουθεί να κουβαλά περισσότερο την ενέργεια ενός rock star παρά τη σοβαροφάνεια που συνδέουμε συχνά με τους μεγάλους chefs. Και αυτό είναι τελικά το ισχυρότερο συστατικό της βραδιάς: ο ίδιος ο Gaggan Anand. Η ενέργεια, το χιούμορ, η τρέλα, η ευαλωτότητα, η αυτοειρωνεία και η σχεδόν προκλητική ελευθερία ενός ανθρώπου που μοιάζει να έχει αποφασίσει εδώ και χρόνια ότι το να παραμένει απολύτως ο εαυτός του είναι σημαντικότερο από το να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των άλλων.

Μοιάζει με κασέτα, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι το μενού του Gaggan

Το Gaggan δεν είναι fine dining όπως το γνωρίζουμε. Είναι πιο δυνατό, περισσότερο προσωπικό, πιο θεατρικό και ορισμένες φορές επίτηδες προκλητικό. Εδώ το φαγητό γίνεται storytelling και το dinner performance. Και κάπου ανάμεσα στην έκπληξη, το γέλιο, τη μουσική και τις 28 δημιουργίες, καταλαβαίνεις ότι ο Anand δεν προσπαθεί πλέον να αποδείξει ότι η ινδική κουζίνα μπορεί να σταθεί στην κορυφή της παγκόσμιας γαστρονομίας. Αυτό το έχει ήδη κάνει. Το ενδιαφέρον του βρίσκεται αλλού: στο πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα εστιατόριο όταν σταματήσει να προσπαθεί να συμπεριφέρεται σαν εστιατόριο.

Επόμενη στάση: Ινδία

Κι ενώ η Μπανγκόκ εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό πεδίο δράσης του, ο Gaggan Anand ετοιμάζεται τώρα για μια επιστροφή με ιδιαίτερο συμβολισμό. Στις 26 Αυγούστου 2026 ανοίγει στο Νέο Δελχί το Raga, το πρώτο εστιατόριο που δημιουργεί στην πατρίδα του. Θα βρίσκεται στο 21A Janpath Road, Connaught Place, δίπλα στο Le Méridien και σε μικρή απόσταση από το Rashtrapati Bhavan. Η ανακοίνωση της επιστροφής του ήταν όσο λακωνική θα περίμενε κανείς από εκείνον: «Dilli, I’m back». Και ακόμη και το όνομα του νέου εστιατορίου κρύβει μια μικρή ιστορία. Το RA προέρχεται από τον Rydo Anton, επί μία δεκαετία στενό συνεργάτη και co-chef του Anand και το GA από τον ίδιο τον Gaggan. Μαζί σχηματίζουν το Raga, με μια επιπλέον αναφορά στη δομή της κλασικής ινδικής μουσικής, όπου το καθορισμένο πλαίσιο αφήνει χώρο στον αυτοσχεδιασμό – κάτι που δύσκολα θα μπορούσε να ταιριάζει περισσότερο στη φιλοσοφία του.

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Το νέο γαστρονομικό βήμα του chef τον φέρνει πίσω στην Ινδία

Για το φαγητό, φυσικά, ο Anand δεν έχει αποκαλύψει πολλά. Το Raga θα διαθέτει δύο tasting menus, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πιάτα της διαδρομής του θα ταξιδέψουν μαζί του στην Ινδία. Οι λεπτομέρειες παραμένουν σκόπιμα περιορισμένες – μια στρατηγική απολύτως συμβατή με έναν chef που γνωρίζει καλά ότι η προσμονή αποτελεί μέρος της παράστασης.

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Το εντυπωσιακό ντεκόρ είναι κομμάτι του show.

Ίσως αυτό να είναι και το κατάλληλο επόμενο κεφάλαιο για κάποιον που έχτισε την καριέρα του αρνούμενος να ακολουθήσει την αναμενόμενη διαδρομή. Από την Καλκούτα στο elBulli, από εκεί στην Μπανγκόκ και στην κορυφή της Ασίας, και τώρα πίσω στην Ινδία, ο Gaggan Anand εξακολουθεί να κινείται περισσότερο από περιέργεια παρά από την ανάγκη να προστατεύσει όσα έχει ήδη κατακτήσει.

Φεύγοντας από το Gaggan, άλλωστε, δεν κουβαλάς μόνο τη μνήμη ενός εξαιρετικού δείπνου. Μένει περισσότερο η αίσθηση ότι για λίγες ώρες βρέθηκες μέσα στο μυαλό ενός ανθρώπου που έχει κάνει επάγγελμα το να αμφισβητεί το αναμενόμενο. Κάπου εκεί βρίσκεται η ουσία του «I’ve done everything wrong right». Ο Gaggan δεν άλλαξε απλώς τον τρόπο με τον οποίο η διεθνής σκηνή αντιμετωπίζει την ινδική κουζίνα. Έδειξε ότι οι κανόνες του fine dining μπορούν να ξαναγραφτούν, ακόμη κι αν ένας από τους καινούργιους λέει απλώς: κλείσε το κινητό και ζήσε αυτό που συμβαίνει μπροστά σου.

Info: 68 Sukhumvit 31, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110, Ταϊλάνδη

Τηλέφωνο: +66 98 883 1022

Κρατήσειςgaggananand.com,

Κόστος/άτομο 500€

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