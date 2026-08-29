Gaggan: Όταν το λάθος γίνεται κανόνας και το φαγητό, αφήγηση – Ένα αξέχαστο ταξίδι στη Μπανγκόκ

«I’ve done everything wrong right». Μία φράση του Gaggan Anand αρκεί σχεδόν για να εξηγήσει μια ολόκληρη καριέρα χτισμένη πάνω στην αμφισβήτηση. Το Newsit ταξίδεψε μέχρι την Μπανγκόκ και, ανάμεσα στις σημαντικότερες γαστρονομικές στάσεις της πόλης, βρέθηκε στο Gaggan: ένα εστιατόριο όπου το φαγητό γίνεται αφήγηση, η μουσική μέρος του μενού και το κινητό, για μία φορά, μένει στην άκρη.

Αν η εστίαση είναι το πάθος σου, τότε σίγουρα ξέρεις πως η Μπανγκόκ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους προορισμούς που κάθε σοβαρός foodie θέλει κάποια στιγμή να εξερευνήσει. Από τα food markets και το αστείρευτο street food μέχρι μια fine dining σκηνή που τα τελευταία χρόνια διεκδικεί όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της διεθνούς προσοχής, η πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης έχει μετατραπεί σε μια από τις συναρπαστικότερες πόλεις του κόσμου για όποιον ταξιδεύει με βασικό κριτήριο το φαγητό.

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Το Newsit ταξίδεψε στην Μπανγκόκ για να γνωρίσει από κοντά αυτή την πλευρά της πόλης, περνώντας από μερικά από τα σημαντικότερα εστιατόρια και τις αγορές της. Ανακάλυψε πως ανάμεσα στις πολλές και διαφορετικές εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει αυτή η ασιατική μητρόπολη, υπάρχει μία που δύσκολα συγκρίνεται με οτιδήποτε άλλο: ένα βράδυ στο Gaggan, το εστιατόριο που το 2025 επέστρεψε στην κορυφή των Asia’s 50 Best Restaurants, κατακτώντας για πέμπτη φορά στην ιστορία του τον τίτλο του καλύτερου εστιατορίου της Ασίας. Στη φετινή κατάταξη του 2026 βρίσκεται στο Νο3 της Ασίας και διατηρεί τον τίτλο The Best Restaurant in Thailand.

Από την Καλκούτα στην κορυφή

Πίσω από όλα βρίσκεται ο Gaggan Anand, ένας άνθρωπος του οποίου η πορεία δεν ακολούθησε ποτέ ιδιαίτερα προβλέψιμη διαδρομή. Γεννήθηκε στην Καλκούτα, ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη μουσική ως ντράμερ πριν αφοσιωθεί στη μαγειρική, εργάστηκε στον όμιλο Taj και πέρασε από το θρυλικό elBulli δίπλα στον Ferran Adrià. Εκεί ήρθε σε επαφή με μια διαφορετική αντίληψη περί δημιουργικότητας και τεχνικής, που αργότερα θα μετέφερε στη δική του εκδοχή της progressive Indian cuisine.