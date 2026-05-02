Γαύρος στον φούρνο, σνίτσελ χοιρινό και κοτόπουλο με μέλι και σόγια ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Και παραδοσιακή κουζίνα και εξωτικά υλικά, έχει το εβδομαδιαίο μενού μας.

Πάντα δίνουμε σημασία στην ποιότητα της πρώτης ύλης και τη σωστή επεξεργασία της.

Με βασικό κριτήριο την ευκολία μας και τη λογική διαχείριση του χρόνου, θα σχεδιάσουμε πιάτα που θα χαιρόμαστε να τα τρώμε.

Ξεκινάμε με μικρό και οικονομικό ψαράκι στον φούρνο και κλείνουμε την εβδομάδα με αγαπημένο, μαμαδίστικο παστίτσιο.

Αν σας μείνει λίγος χρόνος, μέσα στην εβδομάδα, τώρα που οι φράουλες είναι στο πικ τους, μπορείτε να φτιάξετε λικέρ φράουλα για να ζεστά βράδια που έρχονται.

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Γαύρος στον φούρνο με ντομάτα και κρεμμύδι: θρεπτικό, οικονομικό, νόστιμο και πανεύκολο φαγητό.

Ψώνια: γαύρος, ντομάτες ώριμες, κρεμμύδι, σκόρδο, ρίγανη, λεμόνι.

Τρίτη

Κοτόπουλο με σόγια και μέλι & τηγανητό ρύζι: το κοτόπουλο, αν κοπεί σε μικρές μπουκιές, θα είναι έτοιμο σε 20 λεπτά, ενώ το τηγανητό ρύζι, θα γίνει σε 5 λεπτά, αν έχετε βράσει από πριν το ρύζι.

Ψώνια: κοτόπουλο φιλέτο στήθος ή μπούτι , σόγια σος, μέλι, σκόρδο, τζίντζερ, ρύζι, αυγό, καρότο, φρέσκο κρεμμύδι, σησαμέλαιο.

Τετάρτη

Φασολάκια κοκκινιστά με πατάτες: χορταστικό λαδερό, που ζητεί απεγνωσμένα, πιπεράτη φετούλα και φρέσκο ψωμί.

Ψώνια: φασολάκια φρέσκα ή κατεψυγμένα, πατάτες, ντομάτα, πελτές ντομάτας, κρεμμύδι, σκόρδο, άνηθος ή μαϊντανός, κύμινο.

Πέμπτη

Σνίτσελ χοιρινό: το κόλπο είναι να ζητήσετε από τον χασάπη να «χτυπήσει» τα χοιρινά κομμάτια κρέατος, για να λεπτύνουν. Σερβίρουμε με πράσινη σαλάτα, ή ψητά λαχανικά.

Ψώνια: χοιρινές φέτες (λεπτές) , αυγό, αλεύρι, φρυγανιά τριμμένη, λεμόνι.

Παρασκευή

Παστίτσιο: μαμαδίστικο και αγαπημένο, το απόλυτο ελληνικό comfort food.

Ψώνια: μακαρόνια για παστίτσιο, κιμάς μοσχαρίσιος, κρεμμύδι, σκόρδο, ντομάτα τριμμένη ή πελτές, κανέλα, μπαχάρι, γάλα, βούτυρο, αλεύρι, αυγό, τυρί τριμμένο.