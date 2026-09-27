Genius in Gastronomy: Το κρασί επιστρέφει στα θρανία

Το κρασί έχει ένα μικρό «πρόβλημα»: όσο περισσότερα μαθαίνεις γι’ αυτό, τόσο περισσότερο συνειδητοποιείς πόσα δεν ξέρεις. Ποικιλίες, terroir, οινοποίηση, γευσιγνωσία, service, pairing, θερμοκρασίες, ποτήρια – και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά πρέπει όχι μόνο να καταλαβαίνεις τι έχεις μπροστά σου, αλλά και να μπορείς να το εξηγήσεις χωρίς να μετατρέψεις το τραπέζι σε διάλεξη.

Η Genius in Gastronomy μπαίνει στη νέα εκπαιδευτική περίοδο με δύο προγράμματα που προσεγγίζουν το κρασί από εντελώς διαφορετικές πλευρές: το Genius Wine Step Course, για όσους θέλουν να βάλουν γερές βάσεις στις οινικές τους γνώσεις και το Riedel Grape Lab, που επιχειρεί να απαντήσει βιωματικά σε ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα: πόσο μπορεί το σωστό ποτήρι να αλλάξει την εμπειρία ενός κρασιού;

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Η Genius in Gastronomy ιδρύθηκε το 2010 από τον sommelier Γιώργο Λούκα, με αντικείμενο την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική γύρω από το κρασί, την μπίρα και τα αποστάγματα. Σήμερα η ομάδα της αποτελείται από sommeliers, ειδικούς του κρασιού και δημοσιογράφους και οργανώνει κύκλους σπουδών τόσο για επαγγελματίες όσο και για ιδιώτες. Στους βασικούς της κύκλους περιλαμβάνονται τα Genius Wine Step, Wine Professional & Sommelier Course, Wine & Sommelier Expert Course, Beer Sommelier Course και The High Art & Science of Spirits Course, ενώ τα προγράμματά της συνδέονται με πιστοποιήσεις του βρετανικού NOCN – National Open College Network.

Ο ίδιος ο Γιώργος Λούκας έχει μια μακρά διαδρομή στην ελληνική οινοχοΐα. Έχει ανακηρυχθεί Καλύτερος Έλληνας Sommelier, εκπροσώπησε την Ελλάδα στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Sommelier το 2002 και στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό το 2004, έχει υπάρξει κριτής διεθνών διαγωνισμών κρασιού και έχει αρθρογραφήσει για το κρασί και τα αποστάγματα. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια προετοιμάζει υποψηφίους για πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς sommelier.

Το πρώτο βήμα προς το επάγγελμα του sommelier

Το Genius Wine Step Course είναι η εισαγωγική βαθμίδα αυτής της εκπαιδευτικής διαδρομής. Πρόκειται για μια συμπυκνωμένη θεματική ενότητα 18 ωρών, σχεδιασμένη ως πρώτο βήμα για κάποιον που θέλει να γίνει sommelier, αλλά και για επαγγελματίες της εστίασης που θέλουν να αποκτήσουν ουσιαστικότερη σχέση με το κρασί και να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους. Με την ολοκλήρωσή του οι συμμετέχοντες μπορούν, εφόσον προχωρήσουν στις αντίστοιχες εξετάσεις, να διεκδικήσουν τους τίτλους Junior Sommelier ή Wine Connoisseur.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει αυτή τη φορά ο άνθρωπος που θα βρεθεί απέναντι από τους σπουδαστές. Εισηγητής είναι ο Γιώργος Ζερβογιάννης, Advanced Sommelier από το Court of Master Sommeliers με σημαντική παρουσία στη σύγχρονη ελληνική σκηνή του κρασιού και διάκριση ως ο Καλύτερος Έλληνας Sommelier για το 2024. Η παρουσία ενός ενεργού επαγγελματία με εμπειρία από απαιτητικά περιβάλλοντα εστίασης έχει τη σημασία της, ειδικά σε ένα πρόγραμμα που δεν περιορίζεται στη θεωρητική γνώση αλλά περνά στο service, στην επικοινωνία και τελικά στην πώληση του κρασιού.

Το course θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19, Τρίτη 20 και Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, από τις 11.00 έως τις 17.00, με συνολική διάρκεια 18 ώρες και μία επιπλέον ώρα εξέτασης.

Η ύλη ξεκινά από τις βασικές αρχές αμπελουργίας και οινολογίας και συνεχίζει με τις κυριότερες ποικιλίες και τα διαφορετικά στυλ κρασιών. Ακολουθούν οι αρχές της γευσιγνωσίας, η οινογεωγραφία και η διεθνής ορολογία, πριν το πρόγραμμα περάσει σε όσα συμβαίνουν πραγματικά μέσα σε ένα εστιατόριο: service κρασιού, food & wine pairing, επικοινωνία του κρασιού και πωλήσεις. Με άλλα λόγια, όχι μόνο τι υπάρχει μέσα στη φιάλη, αλλά και τι κάνεις με αυτή όταν φτάσει στο τραπέζι.

Το κόστος παρακολούθησης είναι 480 ευρώ και περιλαμβάνει γνωστικό υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης. Μετά την ολοκλήρωση του course υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης του NOCN Group, με κόστος 124 ευρώ για το Certified Junior Sommelier και αντίστοιχα 124 ευρώ για το Certified Wine Connoisseur.

Τι αλλάζει όταν αλλάζει το ποτήρι;

Μία εβδομάδα νωρίτερα, στις 12 Οκτωβρίου, η Genius in Gastronomy καταπιάνεται με ένα θέμα που έχει προκαλέσει αμέτρητες συζητήσεις μεταξύ οινόφιλων: έχει πράγματι τόση σημασία το ποτήρι;

Το Riedel Grape Lab αποτελεί μέρος της σειράς Laboratory Thematic Tastings της σχολής και έχει σχεδιαστεί ως μια πρακτική γευστική δοκιμή διαφορετικών κρασιών μέσα από διαφορετικούς τύπους ποτηριών Riedel. Σκοπός είναι να διαπιστώσουν οι συμμετέχοντες στην πράξη πώς το κατάλληλο σχήμα ποτηριού μπορεί να επηρεάσει την αντίληψη των αρωμάτων και της γεύσης ενός κρασιού.

Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον του συγκεκριμένου masterclass: αντί να ζητά από τον συμμετέχοντα να δεχθεί ως αξίωμα ότι κάθε ποικιλία χρειάζεται το δικό της ποτήρι, του δίνει τη δυνατότητα να το δοκιμάσει. Το ίδιο κρασί, διαφορετικό ποτήρι, διαφορετική αισθητηριακή εμπειρία – και ο ουρανίσκος βγάζει τα συμπεράσματά του.

Το Riedel Grape Lab απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες της εστίασης και του κρασιού όσο και σε απλούς καταναλωτές. Θα πραγματοποιηθεί σε δύο τμήματα, το πρώτο 13.00-14.00 και το δεύτερο 19.00-20.00, με κόστος συμμετοχής 45 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τέσσερα ποτήρια γευσιγνωσίας Riedel, τα οποία οι συμμετέχοντες παίρνουν μαζί τους μετά το masterclass.

Και μετά τον Οκτώβριο

Το πρόγραμμα της Genius in Gastronomy δεν σταματά στα δύο συγκεκριμένα σεμινάρια. Για την εκπαιδευτική περίοδο 2026-27 η σχολή έχει ήδη ανακοινώσει μια σειρά από courses που καλύπτουν πολύ μεγαλύτερο φάσμα γνώσεων γύρω από το κρασί, αλλά και την μπίρα και το sake.

Ανάμεσά τους βρίσκεται το Wine Professional & Sommelier Course, η πληρέστερη επόμενη βαθμίδα για όσους θέλουν να κινηθούν επαγγελματικά στον χώρο. Πρόκειται για πρόγραμμα που καλύπτει αμπελουργία, οινολογία, γευσιγνωσία, γαλλικό και ιταλικό αμπελώνα, Νέο Κόσμο, ελληνικό αμπελώνα, service, αποστάγματα, food & wine pairing, διαχείριση κάβας και σύνταξη λίστας κρασιών και οδηγεί σε δυνατότητα πιστοποίησης ως Wine Professional ή Sommelier.

Ο κύκλος 2026-27 έχει ήδη προγραμματιστεί, μεταξύ άλλων, για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Χανιά. Στο Ηράκλειο, για παράδειγμα, ξεκινά στις 23 Νοεμβρίου 2026, διαρκεί συνολικά 90 ώρες και ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2027.

Ακόμη πιο προχωρημένο είναι το Wine & Sommelier Expert Course, ένα διετές πρόγραμμα με δομή που βασίζεται σε μεθόδους και πρότυπα αντίστοιχων διεθνών πανεπιστημιακών προγραμμάτων. Περιλαμβάνει masterclasses σε πεδία που ξεπερνούν τα στενά όρια του κρασιού – από οινολογία και αμπελουργία μέχρι καφέ, τσάι, νερό, αποστάγματα και μπίρα – με εισηγητές ειδικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο πρόγραμμα βρίσκεται ακόμη το ιδιαίτερα εξειδικευμένο Wine Flavour Compounds Seminar, με εισηγητή τον Sietze Wijma του The Art of Tasting. Εδώ τα πράγματα γίνονται σαφώς πιο τεχνικά: οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να αναγνωρίζουν περισσότερες από 25 διαφορετικές αρωματικές και γευστικές ενώσεις που εμφανίζονται στο κρασί, από πυραζίνες και τερπένια μέχρι ενώσεις που συνδέονται με την παλαίωση ή με ελαττώματα όπως ο βρετανομύκητας. Η ημέρα ολοκληρώνεται με τυφλή δοκιμή τεσσάρων κρασιών, ώστε όσα έχουν προηγηθεί στη θεωρία να δοκιμαστούν στην πράξη.

Παράλληλα, η σχολή έχει ανακοινώσει για τη σεζόν 2026-27 τα Beer Flavour Compounds Seminar, Introductory Sake Professional και Sake Sommelier σε συνεργασία με τη Sake Sommelier Academy του Λονδίνου, καθώς και νέο Intensive Beer Sommelier Course (για το 2027).

Αυτό είναι ίσως και το ενδιαφέρον της προσέγγισης που έχει χτίσει η Genius in Gastronomy: δεν αντιμετωπίζει το κρασί ως μια συλλογή πληροφοριών που πρέπει κάποιος να αποστηθίσει, αλλά ως επαγγελματική και αισθητηριακή δεξιότητα που εξελίσσεται σε διαφορετικά επίπεδα. Από το πρώτο Wine Step μέχρι τα πιο εξειδικευμένα και υψηλά επίπεδα, η γνώση σε κάνει να επιστρέφεις πάντα στο ίδιο σημείο: σε αυτό που βρίσκεται μπροστά σου και στον τρόπο με τον οποίο το αντιλαμβάνεσαι, το σερβίρεις και το επικοινωνείς.

Για συμμετοχές και πληροφορίες, στα τηλ 2121006520 και 6906663419 και στα e-mails info@geniusingastronomy.gr και geniusingastronomy@gmail.com.