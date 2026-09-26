Συνταγή για κρεμ μπρουλέ με ψημένα βερίκοκα

Η προσθήκη ψημένου βερίκοκου δίνει στην κλασική κρεμ μπρουλέ πιο καλοκαιρινή γεύση και διακριτική γλύκα, χωρίς να αλλοιώνει τον χαρακτήρα της.

Το αποτέλεσμα είναι μια βελούδινη κρέμα που αρωματίζεται διακριτικά από το φρούτο και τα ζεστά μπαχαρικά.

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Τα βερίκοκα ψήνονται, ώστε να αποβάλουν μέρος της υγρασίας τους και να αποκτήσουν πιο συμπυκνωμένη γεύση.

Αναμειγνύονται με την κρέμα γάλακτος και τους κρόκους, δημιουργώντας ένα επιδόρπιο που διατηρεί την απλότητα της γαλλικής συνταγής, αλλά αποκτά πιο σύνθετο άρωμα και πιο γεμάτο σώμα.

Η ζάχαρη που καραμελώνεται πριν το σερβίρισμα, προσθέτει την απαραίτητη αντίθεση ανάμεσα στην τραγανή επιφάνεια και τη μεταξένια κρέμα.

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Κρεμ μπρουλέ με ψημένα βερίκοκα

Υλικά (για 6 ατομικά πυρίμαχα σκεύη):

300 γρ. βερύκοκα χωρίς κουκούτσι, ψημένα

500 ml κρέμα γάλακτος 35%

120 ml πλήρες γάλα

6 κρόκοι αυγών

100 γρ. ζάχαρη

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

½ κ.γ. κανέλα

1 πρέζα τριμμένο γαρίφαλο

1 πρέζα αλάτι

Για την καραμελωμένη επιφάνεια:

60 γρ. καστανή κρυσταλλική ζάχαρη

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.

Καθαρίζουμε τα βερίκοκα, τα απλώνουμε σε ταψί και τα ψήνουμε για περίπου 20 -25 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν.

Τα αφήνουμε να κρυώσουν και τα πολτοποιούμε.

Χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία του φούρνου στους 150°C.

Ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος με το γάλα, τη βανίλια, την κανέλα, το γαρίφαλο και το αλάτι, χωρίς να αφήσουμε το μείγμα να βράσει.

Σε μπολ χτυπάμε τους κρόκους με τη ζάχαρη μέχρι να ομογενοποιηθούν, χωρίς να αφρατέψουν ιδιαίτερα.

Προσθέτουμε σταδιακά το ζεστό μείγμα της κρέμας ανακατεύοντας συνεχώς.

Ενσωματώνουμε τον πουρέ από τα βερίκοκα και ανακατεύουμε μέχρι να προκύψει λείο μείγμα.

Μοιράζουμε την κρέμα στα πυρίμαχα σκεύη και τα τοποθετούμε σε βαθύ ταψί.

Θα ψήσουμε σε μπεν μαρί: Βαζουμε το ταψί στον φούρνο και ρίχνουμε ζεστό νερό μέχρι τη μέση των σκευών. Ψήνουμε για 35-40 λεπτά. Η κρέμα πρέπει να έχει σταθεροποιηθεί στις άκρες, ενώ στο

κέντρο να παραμένει ελαφρώς τρεμουλιαστή.

Αφήνουμε να κρυώσει και μεταφέρουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες.

Πριν από το σερβίρισμα πασπαλίζουμε κάθε κρέμα με λεπτή στρώση ζάχαρης και καραμελώνουμε με φλόγιστρο ή κάτω από πολύ δυνατό γκριλ για λίγα δευτερόλεπτα.