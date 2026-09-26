Κοτόπουλο Cordon Bleu στο ταψί και ρεβίθια λεμονάτα με σπανάκι ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Η εβδομάδα ξεκινά με τον πιο comfort τρόπο.

Ένα ταψί γεμάτο κοτόπουλο, ζαμπόν, λιωμένη γραβιέρα και κρεμώδη σάλτσα ανοίγει το εβδομαδιαίο μενού.

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Και κλείνει με απλές γαρίδες με μπρόκολο στον φούρνο, που σερβίρονται με ρυζάκι.

Ανάμεσα, οικονομικά και διατροφικά ισορροπημένα φαγητά, χωρίς περίπλοκες συνταγές.

Τα περισσότερα, δε, γίνονται σε ένα σκεύος, για την ευκολία μας.

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Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Κοτόπουλο Cordon Bleu στο ταψί: Χωρίς να γεμίζεις να πανάρεις και να ψήνεις το κάθε ένα φιλέτο χωριστά, βάζεις όλα τα ωραία υλικά μαζί στο ταψί και φτιάχνεις ένα οικογενειακό φαγητό.

Ψώνια: Κοτόπουλο, ζαμπόν, γραβιέρα τριμμένη, βούτυρο, αλεύρι, γάλα, μουστάρδα Dijon, λεμόνι, σκόρδο σε σκόνη, panko, μαϊντανός.

Τρίτη

Ρεβίθια με σπανάκι λεμονάτα: πρώτα μουσκεύουμε και βράζουμε καλά τα ρεβίθια και μετά φτιάχνουμε το φαγητό μας, γιατί είναι άλλοι οι χρόνοι μαγειρέματος των υλικών.

Ψώνια: Ρεβίθια, φρέσκο σπανάκι, κρεμμύδι, σκόρδο, ελαιόλαδο, λεμόνι, άνηθος, ζωμός λαχανικών.

Τετάρτη

Καγιανάς με σύγκλινο: Μπορείτε να βάλετε και κρητικό απάκι, δεν θα τα χαλάσουμε. Η γευστική αντίθεση της ντομάτας με το καπνιστό χοιρινό, είναι όλη η ουσία.

Ψώνια: Αυγά, ντομάτες, σύγκλινο, κρεμμύδι, ρίγανη.

Πέμπτη

Κριθαράκι με κιμά κοκκινιστό: Ετοιμάζουμε ξεχωριστά τον κιμά, όπως θα τον φτιάχναμε για μακαρόνια. Καβουρδίζουμε το κριθαράκι με λίγο ντοματοπελτέ, το βράζουμε al dente και μετά τα ενώνουμε.

Ψώνια: Κριθαράκι, ντοματοπελτές, μοσχαρίσιος κιμάς, τριμμένη ντομάτα ή πασάτα, κρεμμύδι, σκόρδο, κόκκινο κρασί, κανέλα, μπαχάρι, δάφνη.

Παρασκευή

Γαρίδες με μπρόκολο στον φούρνο με ρύζι: Καθαρισμένες γαρίδες ψήνονται για λίγα ακόμη, λεπτά, αφού έχει μαλακώσει το μπρόκολο που θα μπει νωρίτερα στον φούρνο. Σερβίρουμε με λευκό ρυζάκι.

Ψώνια: Γαρίδες, μπρόκολο, ρύζι, μέλι, μπούκοβο, σκόρδο, λάιμ.