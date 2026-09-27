Συνταγή για σφολιατάκια με μαρμελάδα κεράσι και λευκό γλάσο

Τραγανά, βουτυράτα και με μια γεμάτη καρδιά από μαρμελάδα κεράσι, αυτά τα μικρά σφολιατάκια είναι γλυκίσματα της στιγμής.

Γίνονται σχεδόν χωρίς κόπο, αρκεί να προσέξουμε δύο πράγματα: να μη βάλουμε υπερβολική γέμιση και να δουλέψουμε τη σφολιάτα όσο είναι ακόμη κρύα.

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Διαλέγουμε μαρμελάδα με κομμάτια φρούτου, για καλύτερη υφή.

Μπορούμε να βάλουμε και γλυκό κουταλιού χωρίς τα σιρόπια

Το λευκό γλάσο μπαίνει στο τέλος, σε λεπτές γραμμές και δίνει ακριβώς την απαραίτητη γλυκύτητα χωρίς να σκεπάζει τη γεύση του κερασιού.

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Σφολιατάκια με μαρμελάδα κεράσι

Υλικά

Για τα σφολιατάκια

490 γρ. έτοιμη σφολιάτα, σε 2 φύλλα, αποψυγμένη

160 γρ. μαρμελάδα κεράσι, κατά προτίμηση με κομμάτια φρούτου

1 μεγάλο αυγό, περίπου 55 γρ. χωρίς το κέλυφος

15 γρ. νερό

Για το λευκό γλάσο

60 γρ. ζάχαρη άχνη

15 γρ. γάλα

2-3 γρ. εκχύλισμα βανίλιας

Προετοιμασία

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C, στις αντιστάσεις ή στους 190°C στον αέρα.

Στρώνουμε ένα μεγάλο ταψί με αντικολλητικό χαρτί και το αφήνουμε στην άκρη. Θέλουμε το ταψί να είναι σε θερμοκρασία δωματίου και όχι παγωμένο από το ψυγείο.

Ανοίγουμε το πρώτο φύλλο σφολιάτας πάνω σε ελαφρά αλευρωμένη επιφάνεια ή, ακόμη καλύτερα, πάνω στο χαρτί ψησίματος. Αν η σφολιάτα είναι πολύ μαλακή, δεν την πιέζουμε και δεν προσπαθούμε να τη χειριστούμε με το ζόρι· τη βάζουμε για λίγα λεπτά στο ψυγείο.

Κόβουμε το φύλλο σε 4 ίσα τετράγωνα, περίπου 12-13 εκ. το καθένα.

Βάζουμε στο κέντρο κάθε τετραγώνου περίπου 20 γρ. μαρμελάδα κεράσι. Δεν την απλώνουμε μέχρι τις άκρες· αφήνουμε περιθώριο τουλάχιστον 2 εκ. γύρω από τη γέμιση.

Διπλώνουμε κάθε τετράγωνο διαγώνια, ώστε να σχηματίσουμε τρίγωνο. Πιέζουμε τις άκρες πρώτα με τα δάχτυλα και στη συνέχεια τις κλείνουμε με τα δόντια ενός πιρουνιού. Έτσι εξασφαλίζουμε ότι η μαρμελάδα θα παραμείνει στο εσωτερικό και ταυτόχρονα δημιουργούμε το χαρακτηριστικό σχέδιο στην άκρη.

Επαναλαμβάνουμε με το δεύτερο φύλλο σφολιάτας και την υπόλοιπη μαρμελάδα.

Το μικρό διάλειμμα στο ψυγείο

Μεταφέρουμε τα έτοιμα σφολιατάκια, μαζί με το χαρτί ψησίματος, σε μια επίπεδη επιφάνεια και τα βάζουμε στο ψυγείο για 10-15 λεπτά.

Αυτό το σύντομο κρύωμα δεν είναι περιττό. Η σφολιάτα έχει ζεσταθεί από τα χέρια μας και έχει μαλακώσει. Όσο πιο κρύα μπει στον καυτό φούρνο, τόσο καλύτερα θα διατηρήσει τα στρώματά της και τόσο πιο καθαρά θα φουσκώσει.

Άλειμμα και ψήσιμο

Χτυπάμε το αυγό με τα 15 γρ. νερό.

Βγάζουμε τα σφολιατάκια από το ψυγείο και τα μεταφέρουμε στο ταψί, αφήνοντας μεταξύ τους μερικά εκατοστά απόσταση.

Αλείφουμε την επιφάνειά τους με το αυγό, προσέχοντας να μην τρέξει πολύ στις κομμένες πλευρές της σφολιάτας. Αν το αυγό καλύψει τις στρώσεις στα πλάγια, μπορεί να τις «κολλήσει» και να περιορίσει το φούσκωμα.

Με ένα μικρό, κοφτερό μαχαίρι χαράζουμε δύο μικρές σχισμές στην επάνω πλευρά κάθε σφολιατένιου τριγώνου. Οι χαρακιές λειτουργούν σαν μικρές βαλβίδες: επιτρέπουν στον ατμό να φύγει και βοηθούν τη σφολιάτα να ψηθεί πιο ομοιόμορφα.

Ψήνουμε για περίπου 15-18 λεπτά, μέχρι να φουσκώσουν καλά και να αποκτήσουν βαθύ χρυσαφένιο χρώμα.

Δεν βασιζόμαστε μόνο στον χρόνο. Αν η σφολιάτα είναι ακόμη πολύ ανοιχτόχρωμη, της δίνουμε λίγα επιπλέον λεπτά. Η σωστά ψημένη σφολιάτα πρέπει να είναι τραγανή και χρυσαφένια όχι μόνο στην κορυφή αλλά και στα σημεία όπου φαίνονται τα πλαϊνά της.

Βγάζουμε από τον φούρνο και αφήνουμε τα σφολιατάκια να σταθούν για περίπου 10 λεπτά.

Ετοιμάζουμε το λευκό γλάσο

Σε ένα μικρό μπολ βάζουμε τη ζάχαρη άχνη και προσθέτουμε το γάλα και τη βανίλια.

Ανακατεύουμε με σύρμα μέχρι να έχουμε ένα λείο, παχύρρευστο γλάσο.

Θέλουμε να πέφτει από το σύρμα σε λεπτή κορδέλα. Αν είναι πολύ πηχτό, προσθέτουμε ελάχιστο γάλα, λίγες σταγόνες κάθε φορά. Αν γίνει πιο αραιό απ’ όσο θέλουμε, διορθώνουμε με λίγη επιπλέον άχνη.

Όταν τα σφολιατάκια έχουν κρυώσει αρκετά, τα περιχύνουμε με λεπτές γραμμές γλάσου χρησιμοποιώντας ένα κουταλάκι ή ένα μικρό κορνέ.

Τα αφήνουμε για λίγα λεπτά ώστε να σταθεροποιηθεί το γλάσο και σερβίρουμε.