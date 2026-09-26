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Η Αθηναϊκή Ταράτσα έχει γενέθλια και υποδέχεται τα δύο καλύτερα bars της Ευρώπης

Η Αθηναϊκή Ταράτσα έχει γενέθλια και υποδέχεται τα δύο καλύτερα bars της Ευρώπης
Γιώτα Παναγιώτου
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Δύο χρόνια μετά το άνοιγμά της, η Αθηναϊκή Ταράτσα γιορτάζει την επέτειό της την 1η Οκτωβρίου και αντί για το προβλέψιμο birthday dinner στήνει ένα party με ένα σούπερ ισχυρό αθηναϊκό line-up: τα δύο καλύτερα bars της Ευρώπης, έναν ταλαντούχο chef σε street food διάθεση, μουσική και την Ακρόπολη «στο πιάτο».

Το rooftop της Μητροπόλεως 60 συμπληρώνει δύο επιτυχημένα χρόνια λειτουργίας και για τη συγκεκριμένη βραδιά μετακινεί το βάρος από το κλασικό dinner στο φαγητό, τα cocktails και τη μουσική. Το βασικό γεγονός είναι το guest bar takeover από το Line και το The Bar in Front of the Bar, τα δύο αθηναϊκά bars που τον περασμένο Ιούνιο κατέκτησαν αντίστοιχα την πρώτη και τη δεύτερη θέση στην παρθενική λίστα των Europe’s 50 Best Bars 2026, της πρώτης ευρωπαϊκής κατάταξης του 50 Best που προέκυψε από τις ψήφους περισσότερων από 300 ειδικών του χώρου των ποτών, με συμμετοχές από 22 ευρωπαϊκές πόλεις. Το Line των Πετραλώνων βρέθηκε στο Νο.1 και ανακηρύχθηκε Best Bar in Europe 2026, ενώ ακριβώς πίσω του βρέθηκε το The Bar in Front of the Bar.

Οι δύο προσεγγίσεις έχουν αρκετές διαφορές μεταξύ τους. Το Line, που άνοιξε το 2022 σε έναν πρώην χώρο τέχνης, έχει χτίσει τη διεθνή φήμη του πάνω στις ζυμώσεις, στα δικά του αποστάγματα, στην αξιοποίηση πρώτων υλών και υποπροϊόντων και σε μια σχεδόν εργαστηριακή αντίληψη του cocktail. Το The Bar in Front of the Bar, από την άλλη, ξεκίνησε παίζοντας με την ιδέα ενός ανοιχτού street bar και με μια λίστα ποτών που αλλάζει διαρκώς, ενώ πίσω από την εξωτερική του μπάρα κρύβεται ένας δεύτερος, διαφορετικός χώρος.

Η κουζίνα της βασίζεται στη συνάντηση ελληνικών και λεβαντίνικων γεύσεων

Το φαγητό της βραδιάς περνά στα χέρια του Αλέξανδρου Καρακατσάνη, ο οποίος ετοιμάζει ειδικά για τα γενέθλια ένα street food concept, πιο ανεπίσημο από την κανονική λειτουργία της κουζίνας. Και αυτή η αλλαγή έχει νόημα, αφού η Αθηναϊκή Ταράτσα δεν λειτουργεί απλώς ως rooftop bar. Η κουζίνα της βασίζεται στη συνάντηση ελληνικών και λεβαντίνικων γεύσεων, με τον Καρακατσάνη να δουλεύει σε ανοιχτή κουζίνα με φωτιά, ξυλόφουρνο και robata.

Στα δύο χρόνια λειτουργίας της, λοιπόν, η Αθηναϊκή Ταράτσα έχει επιλέξει μια πιο ολοκληρωμένη λογική rooftop εστιατορίου και bar, αντί να στηρίζεται αποκλειστικά στο προφανές ατού της θέας προς την Ακρόπολη.

Στο κανονικό μενού, αυτή η κατεύθυνση μεταφράζεται σε πιάτα όπως αμπελοντολμάς με μοσχαρίσιο ταρτάρ, κεμπάπ, σκάρος στη σχάρα και shawarma. Η ίδια ελληνολεβαντίνικη λογική περνά και στο bar, όπου η cocktail list χρησιμοποιεί αναφορές που φτάνουν από το tabbouleh και το fattoush μέχρι το παγωτό καϊμάκι, ενώ η λίστα κρασιών δίνει έμφαση στον ελληνικό αμπελώνα μαζί με επιλεγμένες διεθνείς ετικέτες.

Για τα δεύτερα γενέθλιά της, όμως, το εστιατόριο επιλέγει να χαλαρώσει σε διάθεση και επιστρέφει στα βασικά: νόστιμο φαγητό στο χέρι, cocktails από ανθρώπους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της ευρωπαϊκής σκηνής και μουσική μέχρι αργά.

INFO: Αθηναϊκή Ταράτσα, Μητροπόλεως 60, Αθήνα

τηλ. 2110080660

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