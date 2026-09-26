Η Αθηναϊκή Ταράτσα έχει γενέθλια και υποδέχεται τα δύο καλύτερα bars της Ευρώπης

Δύο χρόνια μετά το άνοιγμά της, η Αθηναϊκή Ταράτσα γιορτάζει την επέτειό της την 1η Οκτωβρίου και αντί για το προβλέψιμο birthday dinner στήνει ένα party με ένα σούπερ ισχυρό αθηναϊκό line-up: τα δύο καλύτερα bars της Ευρώπης, έναν ταλαντούχο chef σε street food διάθεση, μουσική και την Ακρόπολη «στο πιάτο».

Το rooftop της Μητροπόλεως 60 συμπληρώνει δύο επιτυχημένα χρόνια λειτουργίας και για τη συγκεκριμένη βραδιά μετακινεί το βάρος από το κλασικό dinner στο φαγητό, τα cocktails και τη μουσική. Το βασικό γεγονός είναι το guest bar takeover από το Line και το The Bar in Front of the Bar, τα δύο αθηναϊκά bars που τον περασμένο Ιούνιο κατέκτησαν αντίστοιχα την πρώτη και τη δεύτερη θέση στην παρθενική λίστα των Europe’s 50 Best Bars 2026, της πρώτης ευρωπαϊκής κατάταξης του 50 Best που προέκυψε από τις ψήφους περισσότερων από 300 ειδικών του χώρου των ποτών, με συμμετοχές από 22 ευρωπαϊκές πόλεις. Το Line των Πετραλώνων βρέθηκε στο Νο.1 και ανακηρύχθηκε Best Bar in Europe 2026, ενώ ακριβώς πίσω του βρέθηκε το The Bar in Front of the Bar.

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Οι δύο προσεγγίσεις έχουν αρκετές διαφορές μεταξύ τους. Το Line, που άνοιξε το 2022 σε έναν πρώην χώρο τέχνης, έχει χτίσει τη διεθνή φήμη του πάνω στις ζυμώσεις, στα δικά του αποστάγματα, στην αξιοποίηση πρώτων υλών και υποπροϊόντων και σε μια σχεδόν εργαστηριακή αντίληψη του cocktail. Το The Bar in Front of the Bar, από την άλλη, ξεκίνησε παίζοντας με την ιδέα ενός ανοιχτού street bar και με μια λίστα ποτών που αλλάζει διαρκώς, ενώ πίσω από την εξωτερική του μπάρα κρύβεται ένας δεύτερος, διαφορετικός χώρος.