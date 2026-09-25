Συνταγή για κρύα σούπα αγγουριού και αβοκάντο με τραγανή τυρένια μπαγκέτα

Λίγο καλοκαίρι ακόμη θα μας δώσει αυτή η κρύα σούπα.

Με βασικά υλικά το αγγούρι και το αβοκάντο έχει δροσερή γεύση και βελούδινη υφή.

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Το γιαούρτι προσθέτει την απαραίτητη οξύτητα, ενώ ο δυόσμος, ο μαϊντανός και το λάιμ δίνουν φρεσκάδα.

Το ενδιαφέρον εδώ είναι η αντίθεση με την τυρένια μπαγκέτα: τραγανό ψωμί, λιωμένο τυρί.

Η σούπα δεν χρειάζεται μαγείρεμα και ετοιμάζεται στον πολυκόφτη ή στο μπλέντερ σε λίγα λεπτά.

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Κρύα σούπα αγγουριού και αβοκάντο

Υλικά:

Για τη σούπα:

600 γρ. αγγούρια τύπου καθαρισμένα χωρίς σπόρια

300 γρ. ώριμο αβοκάντο, καθαρισμένο και χωρίς κουκούτσι

15 γρ. φρέσκος μαϊντανός

15 γρ. φρέσκος δυόσμος

30 γρ. χυμός λάιμ

240 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

5 γρ. αλάτι, περίπου

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για την μπαγκέτα:

1 μπαγκέτα, περίπου 250 γρ.

45 γρ. μαλακό ανάλατο βούτυρο

150 γρ. τριμμένο κασέρι

Για το γιαούρτι:

120 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

30 γρ. χυμός λάιμ

Εκτέλεση:

Κόβουμε τα αγγούρια σε χοντρά κομμάτια και τα βάζουμε στο μπλέντερ μαζί με το αβοκάντο, τον μαϊντανό, τον δυόσμο, τον χυμό λάιμ και το γιαούρτι. Χτυπάμε για 1-2 λεπτά, μέχρι να πάρουμε μια απολύτως λεία και ομοιογενή σούπα.

Δοκιμάζουμε και αλατοπιπερώνουμε.

Αν το μείγμα είναι πολύ πυκνό, προσθέτουμε 20-30 γρ. παγωμένο νερό και ξαναχτυπάμε. Θέλουμε η σούπα να είναι παχύρρευστη αλλά να σερβίρεται εύκολα.

Αν έχουμε χρόνο, τη μεταφέρουμε στο ψυγείο για 20-30 λεπτά. Αν τα υλικά ήταν ήδη καλά παγωμένα, μπορούμε να τη σερβίρουμε αμέσως.

Για τη μπαγκέτα, προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220°C. Κόβουμε τη μπαγκέτα οριζόντια στη μέση και τοποθετούμε τα δύο κομμάτια με την κομμένη πλευρά προς τα πάνω σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα.

Αλείφουμε την ψίχα με το μαλακό βούτυρο και μοιράζουμε από πάνω το τριμμένο κασέρι. Ψήνουμε για 10-12 λεπτά, μέχρι το τυρί να λιώσει καλά και να πάρει χρυσαφένιο χρώμα στις άκρες.

Στο μεταξύ, ανακατεύουμε σε ένα μικρό μπολ το γιαούρτι με τον χυμό λάιμ μέχρι να γίνει λείο.

Μοιράζουμε την κρύα σούπα σε βαθιά πιάτα ή μπολ και προσθέτουμε από πάνω μια κουταλιά γιαούρτι με λάιμ. Σερβίρουμε αμέσως με την τυρένια μπαγκέτα ζεστή,σε μεγάλα κομμάτια ή κομμένη σε φέτες.