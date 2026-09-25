Συνταγή για κορμό με γεύση μπισκότο Lotus 

Τρία υλικά και λίγα λεπτά προετοιμασίας αρκούν για έναν εύκολο κορμό με έντονη γεύση μπισκότου και κρεμώδη υφή.

Ο συγκεκριμένος κορμός δεν χρειάζεται ψήσιμο, λιώσιμο σοκολάτας ή κάποια ιδιαίτερη τεχνική. Η βασική δουλειά γίνεται σε ένα μπολ

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Τα διάσημα μπισκότα Biscoff ενώνονται με το άλειμμα της ίδιας οικογενείας και το στραγγιστό γιαούρτι.

Αυτό είναι το μείγμα που μπαίνει στην κατάψυξη ώστε να σταθεροποιηθεί και να κόβεται σε φέτες.

Το μόνο που πρέπει να θυμηθούμε είναι να δουλέψουμε το spread σε θερμοκρασία δωματίου, για να αναμειχθεί με τα υπόλοιπα υλικά.

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Κορμός με γεύση μπισκότο

Υλικά:

300 γρ. μπισκότα Lotus (Biscoff)

300 γρ. Biscoff spread

150 γρ. στραγγιστό γιαούρτι 10% λιπαρά

Εκτέλεση:

Σπάμε τα μπισκότα με τα χέρια μας και τα θρυμματίζουμε σε ένα μεγάλο μπολ. Κρατάμε μερικά κομμάτια λίγο μεγαλύτερα, ώστε να υπάρχουν μικρές τραγανές μπουκιές στον κορμό.

Προσθέτουμε το Biscoff spread, το οποίο έχουμε αφήσει προηγουμένως σε θερμοκρασία δωματίου, και το στραγγιστό γιαούρτι.

Ανακατεύουμε με σπάτουλα ή με τα χέρια μας μέχρι να ενωθούν καλά όλα τα υλικά και να σχηματιστεί ένα συμπαγές, εύπλαστο μείγμα.

Απλώνουμε ένα μεγάλο κομμάτι αντικολλητικού χαρτιού στον πάγκο και μεταφέρουμε πάνω του το μείγμα. Του δίνουμε μακρόστενο σχήμα και το τυλίγουμε σφιχτά με το χαρτί, πιέζοντας ελαφρά ώστε να μην υπάρχουν μεγάλα κενά στο εσωτερικό.

Στρίβουμε τις άκρες του χαρτιού σαν καραμέλα και βάζουμε τον κορμό στην κατάψυξη για τουλάχιστον 3-4 ώρες, μέχρι να σφίξει καλά.

Βγάζουμε τον κορμό από την κατάψυξη περίπου 10-15 λεπτά πριν από το σερβίρισμα. Τον κόβουμε σε φέτες με κοφτερό μαχαίρι και σερβίρουμε.