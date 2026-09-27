Συνταγή για πατάτες και μπρόκολο με μανιτάρια, μπεσαμέλ και τυρί

Δύσκολα θα πει κάποιος «όχι» σε ένα ταψί με πατάτες, μπρόκολο και μανιτάρια ογκρατέν.

Τα λαχανικά μαγειρεύονται πρώτα όσο χρειάζεται και μετά μπαίνουν στο ταψί μαζί με μια πλούσια μπεσαμέλ και μπόλικο τυρί.

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Στον φούρνο όλα δένουν μεταξύ τους και στην επιφάνεια σχηματίζεται μια ροδοψημένη κρούστα, ενώ από κάτω μένει η σάλτσα κρεμώδης.

Είναι ένα φαγητό που τρώγεται ευχάριστα μόνο του, αλλά μπορεί να συνοδεύσει ψητό κρέας ή κοτόπουλο.

Για το τυρί προτιμάμε κάποιο που λιώνει εύκολα και έχει ήπια γεύση, όπως γκούντα, ένταμ, κασέρι ή γραβιέρα, ή ένα μείγμα όλων αυτών.

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Πατάτες και μπρόκολο ογκρατέν

Υλικά:

Για το ταψί:

500 γρ. πατάτες, καθαρισμένες

450 γρ. μπρόκολο, χωρισμένο σε μικρά μπουκετάκια

120 γρ. κόκκινο κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες

100 γρ. λευκά μανιτάρια, κομμένα σε φέτες

180-220 γρ. τυρί που λιώνει εύκολα, τριμμένο

15 γρ. ελαιόλαδο

2 φύλλα δάφνης

½ κ.γ. κόκκοι μαύρου πιπεριού

αλάτι

Για την μπεσαμέλ:

30 γρ. βούτυρο

30 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

500 γρ. γάλα, σε θερμοκρασία δωματίου

½ κ.γ. μοσχοκάρυδο, τριμμένο

αλάτι

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.

Καθαρίζουμε τις πατάτες και τις κόβουμε σε μέτριες φέτες. Τις βάζουμε σε κατσαρόλα με αλατισμένο νερό, προσθέτουμε τη δάφνη και τους κόκκους πιπεριού και τις βράζουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να μαλακώσουν.Τσεκάρουμε ότι τρυπιούνται, αλλά δεν διαλύονται.

Τις στραγγίζουμε και τις αφήνουμε στην άκρη.

Ζεματίζουμε το μπρόκολο σε άφθονο αλατισμένο νερό για 2 λεπτά. Το στραγγίζουμε καλά. Αν θέλουμε να σταματήσουμε αμέσως το μαγείρεμά του και να κρατήσει το ωραίο πράσινο χρώμα του, μπορούμε να το βάλουμε για λίγο σε μπολ με παγωμένο νερό και στη συνέχεια να το στραγγίσουμε ξανά.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μεγάλο τηγάνι και σοτάρουμε το κρεμμύδι σε μέτρια φωτιά για 4-5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει. Ρίχνουμε τα μανιτάρια, αλατίζουμε και συνεχίζουμε το σοτάρισμα μέχρι να μαλακώσουν και να εξατμιστούν τα υγρά που θα βγάλουν. Τα αφήνουμε στην άκρη.

Ετοιμάζουμε την μπεσαμέλ. Λιώνουμε το βούτυρο σε μια μικρή κατσαρόλα και προσθέτουμε το αλεύρι. Ανακατεύουμε με σύρμα για περίπου 1 λεπτό, ίσα να ψηθεί το αλεύρι, χωρίς να πάρει χρώμα.

Ρίχνουμε λίγο λίγο το γάλα, ανακατεύοντας συνεχώς με το σύρμα. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι η κρέμα να δέσει και να γίνει λεία. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάρυδο.

Την κατεβάζουμε από τη φωτιά όσο είναι ακόμη σχετικά ρευστή, γιατί θα πήξει περισσότερο στον φούρνο.

Κρατάμε περίπου το ένα τρίτο από το τριμμένο τυρί και ρίχνουμε το υπόλοιπο στην καυτή μπεσαμέλ. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει και να ενωθεί καλά με την κρέμα.

Λαδώνουμε ελαφρά ένα πυρίμαχο ταψί. Απλώνουμε στον πάτο λίγη από την τυρένια μπεσαμέλ. Από πάνω βάζουμε τις πατάτες, το μπρόκολο, το κρεμμύδι με τα μανιτάρια και λίγο από το τυρί που έχουμε κρατήσει.

Ραντίζουμε με λίγη μπεσαμέλ.Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο, φτιάχνοντας στρώσεις μέχρι να τελειώσουν τα υλικά.

Περιχύνουμε με την υπόλοιπη μπεσαμέλ και πασπαλίζουμε την επιφάνεια με το τυρί που έχουμε κρατήσει.

Ψήνουμε για 30-35 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει η μπεσαμέλ και η επιφάνεια να ροδίσει καλά. Αν θέλουμε πιο έντονο ρόδισμα, ανάβουμε το γκριλ για τα τελευταία 2-3 λεπτά, προσέχοντας γιατί το τυρί παίρνει χρώμα γρήγορα.

Αφήνουμε το φαγητό να σταθεί για 10-15 λεπτά πριν το κόψουμε και το σερβίρουμε.