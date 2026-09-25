Συνταγή για μελιτζάνες και πιπεριές ογκρατέν με μοτσαρέλα

Φαγητό απλό και χορταστικό για το καθημερινό τραπέζι και για τα μπουφέ μας.

Σαν πίτα χωρίς φύλλο, με μελιτζάνες και πιπεριές, που σοτάρονται μέχρι να μαλακώσουν και σβήνουν με λευκό κρασί.

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Δεν βιαζόμαστε με τα λαχανικά. Το σημαντικότερο στάδιο της συνταγής είναι το μαγείρεμά τους.

Πρέπει να μαλακώσουν και να χάσουν τα πολλά υγρά τους πριν μπουν στο μείγμα των αυγών.

Δεν παραψήνουμε το ογκρατέν. Μόλις σταθεροποιηθεί το κέντρο και ροδίσει η επιφάνεια, το βγάζουμε, γιατί θέλουμε τρεμουλιαστή υφή.

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Μελιτζάνες και πιπεριές ογκρατέν

Υλικά:

3 μέτριες μελιτζάνες, περίπου 750 γρ.

4 πιπεριές, περίπου 450-500 γρ. κόκκινες, κίτρινες και πορτοκαλί

200 γρ. λευκό ξηρό κρασί

90 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

120 γρ. γάλα

3 αυγά, περίπου 150 γρ. χωρίς το κέλυφος

150 γρ. μοτσαρέλα, τριμμένη

1/2 φλ. ελαιόλαδο, για το σοτάρισμα και για το ταψί

χοντρό αλάτι

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C, στις αντιστάσεις.

Πλένουμε τις μελιτζάνες και τις κόβουμε σε λεπτές φέτες ή μισές φέτες, ανάλογα με το μέγεθός τους.

Κόβουμε και τις πιπεριές σε λεπτές λωρίδες.

Ζεσταίνουμε ελαιόλαδο σε μεγάλο και βαθύ τηγάνι. Βάζουμε τις πιπεριές να σοταριστούν για λίγα λεπτά, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να μαλακώσουν. Τις βγάζουμε σε πιάτο.

Ρίχνουμε λίγο ακόμη ελαιόλαδο να ζεσταθεί για να σοτάρουμε τις μελιτζάνες, αλατοπιπερώνουμε ελαφρά και συνεχίζουμε το μαγείρεμα. Σκεπάζουμε το τηγάνι και αφήνουμε τα λαχανικά για περίπου 7-8 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν.

Στη συνέχεια ξεσκεπάζουμε, δυναμώνουμε λίγο τη φωτιά, επιστρέφουμε στο τηγάνι τις πιπεριές και ρίχνουμε το κρασί.

Αφήνουμε λίγα λεπτά, να εξατμιστεί το αλκοόλ. Συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι να εξατμιστούν τα περισσότερα υγρά του τηγανιού και οι μελιτζάνες με τις πιπεριές να είναι καλά μαγειρεμένες αλλά να μη είναι λιωμένες.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε τα λαχανικά να κρυώσουν για λίγα λεπτά.

Στο μεταξύ, χτυπάμε σε μεγάλο μπολ τα αυγά με το γάλα, λίγο αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Προσθέτουμε 60 γρ. από τη μοτσαρέλα και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε σταδιακά το αλεύρι, ανακατεύοντας με σύρμα μέχρι να έχουμε ένα ομοιογενές μείγμα χωρίς σβόλους.

Προσθέτουμε τα χλιαρά πλέον λαχανικά στο μπολ και ανακατεύουμε απαλά με μαρίζ ή ξύλινη κουτάλα, ώστε το μείγμα των αυγών να πάει παντού χωρίς να λιώσουμε τις μελιτζάνες.

Λαδώνουμε ελαφρά ένα στρογγυλό πυρίμαχο σκεύος διαμέτρου περίπου 26 εκ. και αδειάζουμε μέσα το μείγμα. Το στρώνουμε ώστε να έχει ομοιόμορφο πάχος και πασπαλίζουμε την επιφάνεια με τα υπόλοιπα 90 γρ. μοτσαρέλας.

Ψήνουμε για περίπου 25-30 λεπτά, μέχρι να σταθεροποιηθεί το εσωτερικό και να ροδίσει καλά η επιφάνεια. Αν θέλουμε πιο έντονο ρόδισμα, ανάβουμε το γκριλ για τα τελευταία 2-3 λεπτά, παρακολουθώντας το φαγητό μας στενά.

Βγάζουμε το ογκρατέν από τον φούρνο και το αφήνουμε να σταθεί για 10 λεπτά πριν το κόψουμε. Σερβίρουμε χλιαρό ή σε θερμοκρασία δωματίου.