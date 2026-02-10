Γιορτάζουμε τον Άγιο Βαλεντίνο στην Αθήνα: 6 ιδέες για ρομαντικά δείπνα, brunch και staycation

Αν η Αθήνα έχει ένα χάρισμα, αυτό είναι ότι μπορεί να κάνει τον ρομαντισμό να μοιάζει με φυσική συνέχεια της καθημερινότητας: ένα δείπνο με θέα, ένα brunch που κρατάει μέχρι αργά, ένα ποτό στο κέντρο, μια διαμονή σε ένα city hotel που σε κάνει να ξεχάσεις ότι αύριο είναι Παρασκευή. Με την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου να πέφτει μέσα στο Σαββατοκύριακο, οι αφορμές φέτος πολλαπλασιάζονται και μαζί τους οι επιλογές για ζευγάρια που θέλουν να μείνουν στην πόλη, αλλά να τη ζήσουν αλλιώς.

Brown Acropol: Valentine’s Rooftop Dinner με πανοραμική θέα

Για όσους αγαπούν την αίσθηση της πόλης από ψηλά, το Brown Acropol προτείνει Valentine’s dinner στην Αθήνα με σκηνικό rooftop και θέα που απλώνεται μέχρι εκεί που φτάνει το φως. Στις 14 Φεβρουαρίου, το ξενοδοχείο στήνει βραδιά με ζωντανή μουσική (βιολί) και ειδικά διαμορφωμένο μενού, με πιάτα όπως λαζάνια με σολομό και χτένι σε σάλτσα ταϊλανδέζικου κάρυ και μοσχαράκι γάλακτος σχάρας με κρούστα πορτσίνι και πουρέ πατάτας με τρούφα. Η εμπειρία κοστίζει 70€ ανά άτομο, ενώ υπάρχει και επιλογή συνδυασμού με διαμονή (13–15 Φεβρουαρίου).

Villa Brown Ermou: brunch ή πρωινό στο δωμάτιο για δύο

Το Villa Brown Ermou αντιμετωπίζει τον Άγιο Βαλεντίνο πιο ήσυχα, πιο προσωπικά — σαν μια μικρή παύση στο κέντρο. Από 13 έως 15 Φεβρουαρίου, προσφέρει επιλογή για Valentine’s brunch ή breakfast in room, στην τιμή των 25€ ανά άτομο. Από το μενού ξεχωρίζουν τα pancakes σε σχήμα καρδιάς με berries και φρέσκες φράουλες, αλλά και τα κρουασάν με λευκή σοκολάτα ή μαρμελάδα φράουλα.

Είναι μια πρόταση για ζευγάρια που θέλουν να κρατήσουν τη μέρα σε χαμηλό, χωρίς να χάσουν την ερωτική αίσθηση της περίστασης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Μεγάλη Βρεταννία & King George: Valentine’s με θέα Ακρόπολη και εμπειρίες spa

Αν ο στόχος είναι μια βραδιά που μοιάζει με “κλασική Αθήνα”, τα ξενοδοχεία Μεγάλη Βρεταννία και King George έχουν φέτος ολοκληρωμένο πλαίσιο εμπειριών: πακέτα διαμονής (13–15 Φεβρουαρίου) με πρωινό στο δωμάτιο, σαμπάνια κατά την άφιξη και welcome amenity, αλλά και επιλογές για δείπνο στα εστιατόρια GB Roof Garden και Tudor Hall — και τα δύο με θέα στην Ακρόπολη. Στο Tudor Hall (Michelin star) το à la carte κινείται στη λογική της υψηλής γαστρονομίας, ενώ για όσους θέλουν να συνεχίσουν μετά, υπάρχει το νέο George The Lobby Bar. Παράλληλα, στο GB Spa «τρέχει» έως 22 Φεβρουαρίου το Valentine’s Spa Bliss, με εξατομικευμένο full body massage και δώρο premium μάσκα προσώπου 111SKIN.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

NEW Hotel: αστική βραδιά με design, ειδικό μενού και το πιο αγαπημένο brunch της Κυριακής

Το NEW Hotel είναι από εκείνα τα αθηναϊκά σημεία που ταιριάζουν στη V-Day, χωρίς να υπερβάλουν. Στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, ο executive chef Μπάμπης Κουντούρης υπογράφει ειδικό μενού για τη βραδιά, με διαδρομή που ξεκινά από amuse bouche, περνά από ψητή καραβίδα και καρπάτσιο παντζαριού, φτάνει σε φιλέτο γάλακτος και κλείνει με αισθησιακή Black Forest. Το σκηνικό είναι πάντα η σύγχρονη τέχνη και το απίστευτο design του χώρου, με την πόλη να σε χαιρετά πίσω από τις μεγάλες τζαμαρίες. Για όσους θέλουν να γιορτάσουν ολόκληρο το σαββατοκύριακο, το ξενοδοχείο προτείνει και staycation, με γευστικό αποκορύφωμα το brunch της Κυριακής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Geco Athens: Valentine’s & Galentine’s με ενέργεια κέντρου, βιολί και διαμονή στο Gatsby Athens

Το Geco Athens δεν ποντάρει σε κάτι αφηρημένα ρομαντικό, αλλά σε κάτι πολύ ζωντανό: κόκκινη θεματική διακόσμηση, ανοιχτή κουζίνα, μπάρα από λευκό μάρμαρο και αίσθηση ότι η πόλη κινείται γύρω από το τραπέζι. Για τις 14 Φεβρουαρίου, η βραδιά ντύνεται live μουσική από βιολί, ενώ το φαγητό κινείται σε επιλογές που ευνοούν το sharing είτε έχετε διαλέξει ένα κλασικό Valentine’s dinner για δύο είτε έχετε καθίσει πιο χαλαρά για ποτό στη μπάρα με συνοδεία street food. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι η εμπειρία μπορεί να επεκταθεί χρονικά στο σαββατοκύριακο, μιας και υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού με διαμονή στο Gatsby Athens Hotel, που κινείται αισθητικά ανάμεσα στην Art Deco και στο σύγχρονο design.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

MooCasa: Steak & Lobster με special edition πιάτα για δύο

Για ζευγάρια που θέλουν η βραδιά να έχει σαφή γαστρονομικό χαρακτήρα, το MooCasa στο Νέο Ηράκλειο κρατά τη φιλοσοφία του à la carte, αλλά προσθέτει ειδικές προτάσεις για την ημέρα. Στο επίκεντρο μπαίνει το “Lovers on Ice”, ένα seafood tower για δύο, αλλά και το Steak & Lobster Risotto, που ενώνει θάλασσα και στεριά. Το φινάλε έρχεται με δύο γλυκές καρδιές: Bitter Chocolate Heart και Fraisier Strawberry Heart. Και για όσους δεν θέλουν να βγουν Παρασκευή, υπάρχει πάντα η Κυριακή: το brunch του MooCasa (11:00–19:00) είναι μια σταθερή αφορμή εξόδου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Vezené: Valentine’s Day μόνο με à la carte και πιάτα ημέρας

Στον Vezené η 14η Φεβρουαρίου δεν γίνεται “πακέτο all inclusive”. Δεν υπάρχει set menu, αλλά το à la carte της ημέρας, όπως διαμορφώνεται από την πρώτη ύλη και την καθημερινή φιλοσοφία του εστιατορίου. Για τη βραδιά, το μενού εμπλουτίζεται διακριτικά με πιάτα ημέρας, σχεδιασμένα για να τα μοιραστείτε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Το μυστικό της επιτυχίας του Vezené άλλωστε είναι η συνέπεια της εμπειρίας: φωτισμός, ρυθμός, σέρβις, κρασί, όλα δουλεύουν υπέρ της στιγμής, χωρίς να τη βαραίνουν υπερβολικά. Και αν η Παρασκευή δεν σας βγει, υπάρχει πάντα το πληθωρικό Sunday Roast της Κυριακής, από το μεσημέρι.

INFO

Ξενοδοχεία

Brown Acropol — Λεωφ. Παναγή Τσαλδάρη (Πειραιώς) 1, 105 52 Αθήνα, τηλ. 2144441300

Villa Brown Hotel — Πετράκη 26, 105 63 Αθήνα, τηλ. 210 331 4782

Hotel Grande Bretagne — 1 Βασιλέως Γεωργίου Α’, Πλατεία Συντάγματος, 105 64 Αθήνα, τηλ. 210 333 0000

King George Hotel — 3 Βασιλέως Γεωργίου Α’, 105 64 Αθήνα, τηλ. 210 322 2210

NEW Hotel — Φιλελλήνων 16, 105 57 Αθήνα, τηλ. 210 327 3000

Gatsby Athens Hotel — Λέκκα 18, 105 62 Αθήνα, τηλ. 210 321 6001

Εστιατόρια

Geco Athens — Λέκκα 14, 105 62 Αθήνα, τηλ. 210 321 6001

Vezené Athens — Βρασίδα 11, 115 28 Αθήνα, τηλ. 210 723 2002

MOO CASA steak & lobster — Μαρί­νου Αντύπα 66, Ηράκλειο 141 21, Αττική, τηλ. 210 275 0006

