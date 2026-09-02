Συνταγή για λεμονογλυκό ψυγείου με ινδοκάρυδο

Αυτό το επιδόρπιο έχει την ελαφριά και κρεμώδη υφή μιας mousse, αλλά η γεύση του είναι πολύ πιο ζωηρή, χάρη στον συνδυασμό λεμονιού και λάιμ.

Το γιαούρτι δίνει σώμα χωρίς να κάνει την κρέμα βαριά, ενώ το ζαχαρούχο γάλα ισορροπεί την οξύτητα των εσπεριδοειδών και βοηθά να αποκτήσει το γλυκό τη σωστή πυκνότητα.

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Το ινδοκάρυδο στην επιφάνεια είναι η λεπτομέρεια που αλλάζει την εικόνα και τη γεύση.

Η προετοιμασία είναι σύντομη και το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς γίνεται στο ψυγείο.

Γι’ αυτό και είναι μια καλή επιλογή όταν θέλουμε ένα γλυκό που μπορούμε να φτιάξουμε αρκετές ώρες πριν από το σερβίρισμα.

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Λεμονογλυκό ψυγείου με ινδοκάρυδο

Υλικά:

300 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

200 γρ. κρέμα γάλακτος, πλήρης και πολύ κρύα

200 γρ. ζαχαρούχο γάλα

3 λάιμ, τον χυμό και το ξύσμα

1 λεμόνι, τον χυμό και το ξύσμα

1 φακελάκι ζελέ στιγμής με γεύση λεμόνι

50 γρ. τριμμένο ινδοκάρυδο

120 γρ. βραστό νερό

Εκτέλεση:

Βάζουμε το ζελέ σε ένα μπολ και προσθέτουμε το βραστό νερό. Ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί και το αφήνουμε για λίγα λεπτά στην άκρη, ώστε να κρυώσει.

Θέλουμε να παραμείνει υγρό, αλλά όχι καυτό όταν θα το προσθέσουμε στο μείγμα.

Στον κάδο του μίξερ ή σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε την κρύα κρέμα γάλακτος μαζί με το ζαχαρούχο γάλα. Μόλις το μείγμα αρχίσει να αποκτά όγκο, προσθέτουμε το γιαούρτι και συνεχίζουμε για λίγο ακόμη, μέχρι να έχουμε μια λεία και ομοιογενή κρέμα.

Προσθέτουμε το ξύσμα από τα λάιμ και το λεμόνι και στη συνέχεια ρίχνουμε τον χυμό τους. Ανακατεύουμε σε χαμηλή ταχύτητα, μέχρι να ενσωματωθούν καλά.

Ελέγχουμε πρώτα ότι το ζελέ έχει κρυώσει αρκετά και το προσθέτουμε σταδιακά στην κρέμα, ανακατεύοντας συνεχώς. Συνεχίζουμε μέχρι το μείγμα να γίνει εντελώς ομοιόμορφο.

Αδειάζουμε την κρέμα σε ένα βαθύ μπολ ή στο σκεύος που θα χρησιμοποιήσουμε και για το σερβίρισμα. Δεν χρειάζεται φόρμα, αφού το γλυκό σερβίρεται με κουτάλι.

Καλύπτουμε την επιφάνεια με το ινδοκάρυδο και σκεπάζουμε το σκεύος.

Το βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 4-5 ώρες, ώστε να σταθεροποιηθεί καλά. Αν έχουμε χρόνο, το αφήνουμε μέχρι την επόμενη ημέρα.