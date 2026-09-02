Συνταγή για σολομό με πάστα miso

Ο σολομός με πάστα μίσο είναι από τις πιο χαρακτηριστικές εφαρμογές της ιαπωνικής μαγειρικής φιλοσοφίας, όπου τα υλικά που έχουν υποστεί ζύμωση, δίνουν γεύση στις πρωτεΐνες.

Η βάση της συνταγής στηρίζεται στη μαρινάδα misozuke, η οποία δεν προσθέτει απλώς γεύση, αλλά μετασχηματίζει την υφή του σολομού μέσω των ενζύμων της πάστας μίσο. Μην φοβηθείτε τα υλικά της μαρινάδας, τα βρίσκετε εύκολα στην αγορά.

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Η προσθήκη του σάκε και του μίριν βοηθά στην εξισορρόπηση του «αλμυρού» και προσφέρει μια διακριτική οξύτητα και γλύκα.

Το σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι το ψήσιμο του ψαριού, καθώς τα σάκχαρα της μαρινάδας τείνουν να καίγονται γρήγορα.

Η χρήση της λαδόκολλας στο τηγάνι, επιτρέπει στο ψάρι να ψηθεί ομοιόμορφα και να καραμελώσει χωρίς να καεί σε σημεία.

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Σολομός με miso

Υλικά:

400 γρ. φιλέτο σολομού (2 κομμάτια των 200 γρ. περίπου)

60 γρ. πάστα μίσο (λευκή ή κόκκινη)

15 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

30 γρ. σάκε (sake)

30 γρ. μίριν (mirin)

Εκτέλεση:

Σε ένα μικρό μπολ, ανακατεύουμε την πάστα μίσο, τη ζάχαρη, το σάκε και το μίριν μέχρι να προκύψει μια λεία, ομοιογενής κρέμα.

Φροντίζουμε να διαλυθούν τυχόν σβώλοι του μίσο ώστε η μαρινάδα να απλωθεί ομοιόμορφα.

Τοποθετούμε τα φιλέτα του σολομού σε ένα ρηχό σκεύος και τα καλύπτουμε παντού με το μείγμα της μαρινάδας.

Σκεπάζουμε το σκεύος και το μεταφέρουμε στο ψυγείο, αφήνοντας το ψάρι να μαριναριστεί για τουλάχιστον 30 λεπτά (ιδανικά έως και 2 ώρες για πιο βαθιά γεύση).

Ζεσταίνουμε ένα τηγάνι σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά. Για να προστατεύσουμε τον σολομό, τοποθετούμε ένα κομμάτι λαδόκολλας στον πάτο του τηγανιού.

Ακουμπάμε τα φιλέτα πάνω στη λαδόκολλα, αφού πρώτα αφήσουμε να στραγγίξουν από την περίσσεια μαρινάδα (δεν χρειάζεται να τα σκουπίσουμε).

Ψήνουμε για 6 – 7 λεπτά από κάθε πλευρά. Παρακολουθούμε την ένταση της φωτιάς ώστε το ψάρι να αποκτήσει ένα ωραίο χρυσαφένιο χρώμα και οι άκρες του να καραμελώσουν, ενώ το εσωτερικό του να μείνει τρυφερό.

Σερβίρουμε αμέσως, συνοδεύοντας ιδανικά με ρύζι ατμού και βραστό μπρόκολο ή φασολάκια.