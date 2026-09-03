Συνταγή για λινγκουίνι με μύδια και σάλτσα ούζου

Όλη η νοστιμιά του πιάτου βρίσκεται στον ζωμό από το άχνισμα των μυδιών.

Το ούζο και το φινόκιο εξυψώνουν τη γεύση του.

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Ο ζωμός αυτός, είναι πλούσιος σε πρωτεΐνες και ιώδιο και δημιουργεί μια μεταξένια σάλτσα, που «ντύνει» τα ζυμαρικά.

Για το δέσιμο της σάλτσας, το νερό των ζυμαρικών είναι το «μαγικό» συστατικό.

Αυτό που πρέπει να σας θυμίσω είναι ότι αν κάποια μύδια παραμείνουν κλειστά μετά το άχνισμα, τα πετάμε στα σκουπίδια.

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Λινγκουίνι με μύδια και σάλτσα ούζου

Υλικά:

500 γρ. ζυμαρικά λινγκουίνι

1.000 γρ. μύδια φρέσκα (με το κέλυφος, καθαρισμένα)

200 γρ. φινόκιο (κομμένο σε πολύ λεπτές φέτες)

60 γρ. ούζο (καλής ποιότητας)

80 γρ. ελαιόλαδο

15 γρ. σκόρδο (3 σκελίδες, ψιλοκομμένες)

60 γρ. φρέσκο κρεμμυδάκι (ψιλοκομμένο)

2 γρ. μπούκοβο ή ψιλοκομμένη τσίλι πιπεριά

5 γρ. ξύσμα λεμονιού

10 γρ. φρέσκο μαϊντανό

αλάτι-πιπέρι

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε βράζοντας τα λινγκουίνι σε μια μεγάλη κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό.

Τα αποσύρουμε 2 λεπτά πριν τον χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία (al dente), καθώς θα ολοκληρώσουμε το μαγείρεμά τους μέσα στη σάλτσα.

Κρατάμε απαραίτητα 200 γρ. από το νερό του βρασμού.

Παράλληλα, σε μια φαρδιά και βαθιά κατσαρόλα ή μεγάλο τηγάνι, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά.

Προσθέτουμε το φινόκιο και το σοτάρουμε για 4-5 λεπτά μέχρι να μαλακώσει ελαφρά και να αρχίσει να βγάζει τα αρώματά του.

Στη συνέχεια, ρίχνουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι, το σκόρδο και το μπούκοβο, ανακατεύοντας για 1 λεπτό ακόμη, προσέχοντας να μην πάρει χρώμα το σκόρδο.

Δυναμώνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε τα μύδια. Ανακινούμε καλά το σκεύος και σβήνουμε με το ούζο. Μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ (περίπου σε 1 λεπτό), σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε τα μύδια να αχνιστούν για 3-4 λεπτά μέχρι να ανοίξουν.

Ρίχνουμε τα λινγκουίνι απευθείας από την κατσαρόλα στο τηγάνι με τα μύδια.

Ρίχνουμε το νερό που κρατήσαμε και ανακατεύουμε επίμονα σε δυνατή φωτιά για 1-2 λεπτά. Με αυτή τη διαδικασία, το άμυλο θα δέσει τον ζωμό των μυδιών σε μια παχύρρευστη σάλτσα.

Ολοκληρώνουμε το πιάτο προσθέτοντας το ξύσμα λεμονιού, τον μαϊντανό και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Σερβίρουμε αμέσως, με λίγο ωμό ελαιόλαδο.