Συνταγή για σάλτσα agrodolce με πιπεριές

H ιταλική τεχνική, αργού μαγειρέματος, agrodolce, αξίζει τον κόπο.

Η συγκεκριμένη σάλτσα με διάφορες πιπεριές, προσομοιάζει στο confit και βγαίνει μεταξένια και υπέροχη.

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Γίνεται με τη λογική του agrodolce, δηλαδή γλυκού και ξινού, αφού η φυσική γλυκύτητα που απελευθερώνεται από το καραμέλωμα των σακχάρων της πιπεριάς, συναντά την οξύτητα του ξιδιού.

Αυτό που έχει σημασία εδώ, είναι ο χρόνος: Αν βιαστείτε να δυναμώσετε τη φωτιά στην αρχή, οι πιπεριές θα τηγανιστούν αντί να γίνουν confit. Η χαμηλή θερμοκρασία είναι αυτή που εξασφαλίζει τη βελούδινη υφή.

Η σάλτσα αυτή θα είναι τέλεια σε φρυγανισμένο ψωμί ως μπρουσκέτα, με ψητό κρέας, ή ανακατεμένη με ζυμαρικά.

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Πιπεριές agrodolce

Υλικά:

800 γρ. πιπεριές διάφορες (κέρατο, Φλωρίνης, όλα τα χρώματα – κομμένες σε λωρίδες)

120 γρ. ελαιόλαδο

30 γρ. σκόρδο (4-5 σκελίδες, κομμένες σε λεπτά φετάκια)

40 γρ. παλαιωμένο ξίδι ή καλό βαλσάμικο

10 γρ. φρέσκο θυμάρι (μόνο τα φύλλα)

5 γρ. αλάτι χοντρό

2 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε την προετοιμασία πλένοντας και καθαρίζοντας τις πιπεριές από τα σπόρια και τις εσωτερικές ίνες.

Τις κόβουμε σε ομοιόμορφες λωρίδες πάχους ενός εκατοστού, ώστε να ψηθούν στον ίδιο χρόνο.

Σε ένα ευρύχωρο τηγάνι με βαρύ πάτο, ρίχνουμε το ελαιόλαδο και το σκόρδο.

Ζεσταίνουμε σε πολύ χαμηλή φωτιά, αφήνοντας το σκόρδο να αρωματίσει το λάδι για 2-3 λεπτά, προσέχοντας να μην πάρει χρώμα, καθώς το καμένο σκόρδο θα πικρίσει όλο το πιάτο.

Βάζουμε τις πιπεριές στο τηγάνι και ανακατεύουμε καλά ώστε να καλυφθούν όλες από το λάδι.

Ρίχνουμε το χοντρό αλάτι και τη ζάχαρη, η οποία θα βοηθήσει στην ταχύτερη καραμελοποίηση.

Σκεπάζουμε το τηγάνι με ένα καπάκι και αφήνουμε τις πιπεριές να μαγειρευτούν στα υγρά τους για περίπου 20 λεπτά, ανακατεύοντας ανά διαστήματα.

Όταν οι πιπεριές έχουν μαλακώσει πλήρως, αφαιρούμε το καπάκι και δυναμώνουμε ελαφρά τη φωτιά.

Προσθέτουμε το φρέσκο θυμάρι και σβήνουμε με το ξίδι. Αφήνουμε το μείγμα να κοχλάσει για 2-3 λεπτά μέχρι τα υγρά να μειωθούν και να δημιουργηθεί ένα σιρόπι που θα «αγκαλιάζει» τις πιπεριές.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε να πέσει η θερμότητα, πριν σερβίρουμε.