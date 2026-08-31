Συνταγή για μουχαλεμπί καραμελέ

Το μουχαλεμπί αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές κρέμες της πολίτικης ζαχαροπλαστικής.

Στην εκδοχή καραμελέ αποκτά μια λεπτή στρώση καραμέλας στη βάση, η οποία, μετά το ξεφορμάρισμα, γίνεται η γυαλιστερή επιφάνεια του γλυκού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παραλλαγή αυτή θυμίζει σε εμφάνιση την κρεμ καραμελέ, όμως η υφή της είναι διαφορετική.

Το μουχαλεμπί παρασκευάζεται με γάλα και άμυλο, χωρίς αυγά, γεγονός που του χαρίζει πιο καθαρή και ελαφριά γεύση.

Η καραμέλα προσθέτει μια διακριτική πικρή νότα, η οποία εξισορροπεί τη γλυκύτητα της κρέμας, ωστόσο προσέχουμε μην ξεφύγει το καραμέλωμα και μας γίνει δυσάρεστα πικρή και σκούρα. Δεν ανακατεύουμε την καραμέλα με κουτάλα όσο βράζει. Αν χρειαστεί, περιστρέφουμε απαλά την κατσαρόλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μουχαλεμπί καραμελέ

Υλικά (για φόρμα 20 εκ. ή 8 ατομικά φορμάκια):

Για την καραμέλα:

180 γρ. ζάχαρη

60 ml νερό

Για την κρέμα:

1 λίτρο πλήρες γάλα

90 γρ. κορν φλάουρ

120 γρ. ζάχαρη

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1 πρέζα αλάτι

Εκτέλεση:

Βάζουμε τη ζάχαρη και το νερό σε κατσαρόλα και ζεσταίνουμε χωρίς ανακάτεμα μέχρι να δημιουργηθεί καραμέλα με βαθύ κεχριμπαρένιο χρώμα.

Μοιράζουμε αμέσως την καραμέλα στη φόρμα ή στα ατομικά φορμάκια, καλύπτοντας ομοιόμορφα τη βάση, και αφήνουμε να στερεοποιηθεί.

Διαλύουμε το κορν φλάουρ σε ένα ποτήρι από το κρύο γάλα.

Ζεσταίνουμε το υπόλοιπο γάλα μαζί με τη ζάχαρη, τη βανίλια και το αλάτι.

Προσθέτουμε το διαλυμένο κορν φλάουρ και ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι η κρέμα να πάρει βράση και να αποκτήσει λεία, βελούδινη υφή.

Ρίχνουμε την κρέμα επάνω στην καραμέλα όσο είναι ακόμη ζεστή και αφήνουμε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.

Μεταφέρουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 6 ώρες ή, ιδανικά, όλη τη νύχτα.

Για το ξεφορμάρισμα περνάμε ένα λεπτό μαχαίρι γύρω από τα τοιχώματα της φόρμας και την αναποδογυρίζουμε σε πιατέλα.